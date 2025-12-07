【川崎重工グループ ヘリコプター手配サービス Z-Leg(TM)︎】 移動にヘリコプターを利用しませんか？カワサキからの提案です。 ヘリコプターの導入・購入も、チャーターもカワサキで！
川崎重工グループが手掛けるヘリコプター手配サービス「Z-Leg(TM)︎（ゼータ・レグ）」は、ヘリコプターによる空の移動サービスとともに安全かつパワフルで静かな飛翔のBK117ヘリコプターのPRとして12月7日（日）読売新聞（岐阜県版）朝刊の見開き全面広告に掲載!! 空の移動の圧倒的な利便性、速さ、快適性、眺望を旅やビジネスなどに是非ともご体験ください。
■Z-Leg(TM)とは
「Z-Leg(TM)」は、川崎重工の社内公募制度「ビジネスアイデアチャレンジ」から誕生した新規事業で、移動をより効率的に、より快適に、空の移動をより身近にすることを目的としたヘリコプターの手配サービスです。
■申し込み方法
本プランの問い合わせは、川崎重工グループの川重岐阜サービス株式会社（岐阜県知事登
録旅行業 2-361 旅行業務取扱管理者 堀井知弘）の専用サイト（https://www.z-leg.com/）
でお受けさせて頂きます。
■安全性への配慮
Z-Leg(TM)では、安全性を最優先に考え、以下の取り組みを行っています。
・双発ヘリコプターの採用：エンジンを2基搭載した双発機（例：BK117シリーズ）を使用し、万が一のエンジン停止時にも安全な飛行が可能です。
・信頼性の高い運航体制：ドクターヘリや消防・防災ヘリの運航実績を持つ航空運送事業者と提携し、厳格な安全管理基準のもとで運航しています。
・代替手段の提供：天候不良などでヘリコプターが飛行できない場合には、長距離ハイヤーなどの代替手段を用意し、お客様の確実な移動をサポートします。
■川崎重工業株式会社と「Z-Leg(TM)︎」
川崎重工業株式会社は、創立以来128年間にわたって、陸・海・空の幅広い事業分野で、
それぞれの時代において、最先端の技術をベースに、常に世界の人々の多様な要望に応え
る製品・サービスを提供してまいりました。今後もさまざまな事業を通じて、世界中の
人々から信頼される企業を目指してまいります。
川崎重工業株式会社ウェブサイト：https://www.khi.co.jp/
■問い合わせ先
川重岐阜サービス株式会社
エアトランスファ営業所
（岐阜県知事登録旅行業 第2-361号）
〒504-8710
岐阜県各務原市川崎町１番地
z-leg.info@global.kawasaki.com
