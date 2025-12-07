本日、管理業務主任者試験【解答速報】を実施します！さらに総評動画&合格ライン・合格点予想動画のYouTubeLIVE配信も決定いたしました！

写真拡大 (全3枚)

株式会社アガルート


株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗）が運営する「アガルートアカデミー」は、管理業務主任者試験当日の12月7日（日）に 「解答速報」、「総評動画YouTubeLIVE配信」「合格ライン・合格点予想動画YouTubeLIVE配信」を無料で実施いたします。



管理業務主任者試験 解答速報 :
https://www.agaroot.jp/mankan/kangyou_sokuho/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-kangyou


2025年度（令和7年度）管理業務主任者試験 解答速報＆合格ライン予想【令和7年度】


-------------------
アガルートアカデミーは2025年度（令和7年度）管理業務主任者試験の試験当日に「解答速報」 「総評」「合格ライン・合格点予想」YouTubeLIVE配信を会員登録不要で無料公開いたします。


ぜひ、試験の振り返りにお役立てくださいませ。
-------------------



管理業務主任者試験当日、12月7日（日）16：00より解答速報を実施いたします。


解答速報は開始時刻が変更となる場合がございますので、SNSのフォローをお願いいたします。



アガルートアカデミー「X」 :
https://x.com/AGAROOTmankan?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-mankan
管理業務主任者試験 解答速報 :
https://www.agaroot.jp/mankan/kangyou_sokuho/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-kangyou


■「総評」「合格ライン・合格点予想」YouTubeLIVE配信決定！




解答速報に加えて、工藤美香講師による



・解答速報＆総評動画


・合格ライン・合格点予想動画



の配信も決定いたしました！ぜひこちらもご覧ください。



■当日のスケジュール

・解答速報：16時00分


・解答速報&総評動画YouTubeLIVE配信：19時30分


・合格ライン予想動画YouTubeLIVE配信：21時00分



※解答速報は開始時刻が変更となる場合がございます



管理業務主任者試験 解答速報 :
https://www.agaroot.jp/mankan/kangyou_sokuho/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-kangyou



アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。




【株式会社アガルートについて】


本社　　：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F


設立日　：2013年12月


資本金　：35,000,000円


代表者　：代表取締役 岩崎　北斗


HP　　　：https://agaroot.co.jp/


事業内容：


国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/


オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/


オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/


資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」


完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」



【グループ会社・グループ会社サービス】


株式会社ファンオブライフ：https://www.funoflife.co.jp/


アガルートキャリア：https://agaroot-career.jp/


Education Career：https://education-career.jp/


株式会社シナプス：https://cyber-synapse.com/


株式会社 新社会システム総合研究所：https://www.ssk21.co.jp/


株式会社エーアイアカデミー：https://aiacademy.jp/


株式会社メディアグロース：https://media-growth.co.jp/


株式会社クエリマーケティング：https://query-marketing.co.jp/


買取バリュー：https://kaitori-value.jp/


株式会社あそびラボ：https://asobi-lab.co.jp/


株式会社ワクコンサルティング：https://waku-con.com/


アガルート法律会計事務所：https://agaroot-lawacc.com/