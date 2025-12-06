LEDテープ制御「BC-204」「BC-216」取扱開始　SPIの制御におすすめのアイテム

ヴィーナスレーザー株式会社

製品紹介：LEDテープ制御「BC-204」「BC-216」

内装の照明装飾や天井の間接照明など幅広く活用できるLEDテープの制御ユニットです。

SPI方式のLEDテープの制御に使用できます。

信号と電源を簡単に送出でき、幅広くSPIの制御ICに対応しています。

さらに、ArtNet信号（MADRIXやresolume）に対応しているので、LEDテープの１ドット制御が可能になり、「光を走らせる」や「綺麗なグラデーション」などの制御も可能です（個別制御が可能なSPIテープの場合に限る）

シンプルなデザインで設定も簡単ですSPI信号の出力端子

BC-204は４出力 BC-216は16出力が可能

出力電流：7A×4CH（7.5Aヒューズ内蔵）

出力電流：3A×16CH（5Aヒューズ内蔵）

左から、PSU DMXアウト RJ45端子

電源入力部は、DC5Vから24Vまで対応し一般的なLEDテープ（SPI方式）に対応します。

弊社取扱のLEDテープ制御ソフトウェアMADRIXや映像からLEDテープ信号に変換するresolumeなどからArtNetで入力

DMX512信号を同時に出力し、異なるタイプのLEDライトの接続を容易にします。

配線もシンプル

複数の SPI (TTL) 信号出力、最大 5440 ピクセルを制御可能。DIPプラグイン設計を採用しており、配線ミスや短絡による損傷をユーザーが修復できます。

BC-204とBC-216の2モデルがあります

【販売価格】

モデル: BC-204

販売価格79,800円（税別）

モデル: BC-216

販売価格148,000円（税別）

BC-204は４出力 BC-216は16出力が可能

LCDディスプレイとWEB設定が可能なインターフェイスを装備しており、設定操作が簡単です。

テストモード、インジケータライト付きのネットワークインターフェイスを使用し、動作ステータスが確認できます

WEBブラウザーによる設定画面

SPIテープに搭載のICチップも各種対応しています。

出力制御IC：2811/2801/6803/3001/8806/APA102/9813/TM1814/SK6812シリーズ

柔軟な制御でさまざまな LED ドライバー IC をサポートします。

DMXの設定やユニバース設定 そしてICの設定も簡単

弊社では、MADRIXやresolumeなどの制御ソフトも正規代理店ですので安心してお買い求めできます。

MADRIXでの認識も簡単 長さのあるLEDテープはSPIがおすすめ

【製品仕様】

モデル: BC-204

動作電圧: DC5-DC24V

出力電流：7A×4CH（7.5Aヒューズ内蔵）

イーサネット制御プロトコルの入力: ArtNet

出力制御IC：2811/2801/6803/3001/8806/APA102/9813/TM1814/SK6812シリーズ

制御画素数：RGB：680画素×4CH RGBW：512画素×4CH

出力 DMX512: 1 ポート (1X512 チャンネル)

使用温度：-20℃～55℃

商品サイズ：L166×W110×H31(mm)

重量（総重量）：510g



モデル: BC-216

動作電圧: DC5-DC24V

出力電流：3A×16CH（5Aヒューズ内蔵）

イーサネット制御プロトコルの入力: ArtNet

出力制御IC：2811/2801/6803/3001/8806/APA102/9813/TM1814/SK6812シリーズ

制御画素数：RGB：340画素×16CH RGBW：256画素×16CH

出力 DMX512: 2 ポート (2X512 チャンネル)

使用温度：-20℃～55℃

商品サイズ：L258×W145×H41(mm)

重量（総重量）：1100g

【販売価格】

モデル: BC-204

定価：オープンプライス 販売価格79,800円（税別）

モデル: BC-216

定価：オープンプライス 販売価格148,000円（税別）

製造国：中国

【各種サービス】

常時保守パーツをストック

アリババやアリエクで買って届いたら壊れてた、何んてことはありません。 弊社ではさらに保守部品も常時ストックしています。

「取り付け時にショートさせてしまった」とか「ICが飛んじゃった」など万全のサポートで対応します。

【製品に関するお問い合わせ先】

ヴィーナスレーザー株式会社 担当：奥平（オクダイラ）・柴田（シバタ）

https://venuslaser.jp/

電話：03-5826-4561 メールアドレス：info@venuslaser.jp