つるの剛士さんがパパママカーズ１日アンバサダーに就任！

株式会社パパママカーズ

株式会社パパママカーズ（本社：大阪府富田林市、代表取締役：市口 慎太朗）は、2025年12月5日（金）から12月7日（日）までインテックス大阪にて開催されるJapan Mobility Show Kansai 2025／第13回大阪モーターショーに初出展。本日12月6日（土）、スペシャルゲストとしてつるの剛士さんが1日アンバサダーに就任。会場には女性や子供連れのファミリーも多く、ステージは熱気に包まれました。

無限のカラーバリエーションに驚く、つるの剛士さん

カラーカスタマイザーでのつるのさんオリジナルカー

本日のステージでは、5人のパパであるつるの剛士さんがパパママカーズのコンセプトに強く共感。特につるのさんが驚いたのが、１回目ステージでのPCやスマートフォンで、車のカラーやスペックの細部までを自由に作成できる「カラーカスタマイザー」。来店せずに自分好みのカスタムカーが作れることに、目を見張るつるのさん。ステージでつるのさん自身が制作し、世界に１台のつるのさんオリジナルカーが誕生。会場からも歓声が上がり、強い関心が集まりました。

市口代表との白熱トーク：未来のパパママカーズについて

２回目のステージは、11/24（月・祝）に行われた初のオーナーズイベント「PAPAMAMACAR'S meets the Colors day」のイベントで、お客様との距離の近さを感じた市口代表が、さらにお客様のニーズに応えるにはどうすればよいかと考え「未来のパパママカーズ」をトークテーマに。つるのさんに「どんなクルマなら、今まで興味や関心がなかった人にも振り向いてもらえるのか？」を質問。

つるのさんのリアルな声にトークも白熱

それに対してつるのさんは、「子ども目線の車づくり」を提案。実際に5人の子を持つつるのさんならではの視点。「チャイルドシートで車が埋まる時もある。子どもが快適に過ごせる車づくりも大切では」というコメントに、市口代表も強く共感。つるのさんらしい家族を大切にする視点での声にトークショーは大きな盛り上がりを見せました。大阪モーターショー初出展となった本イベントは、つるの剛士さんとの白熱したトークの中で、パパママカーズが見つめる「家族の未来」の形も浮かび上がりました。

PAPAMAMA CAR'Sとは

「あなただけの色で、あなただけのCAR LIFEを」をコンセプトに、女性目線・家族目線でのカスタムカー提案を行うブランド。ららぽーとの商業施設内に店舗を展開し、従来の"男性的なカーショップ"のイメージを刷新。お気に入りの服の色、今好きな色を自由に車の色にできるという他にはない魅力が特徴。

パパママカーズ概要

公式サイト：https://papamama-cars.com

店舗：

ららぽーと堺店

大阪府堺市美原区⿊山22-1

営業時間：10:00～21:00

ららぽーと湘南平塚店

神奈川県平塚市天沼10-1-15130

営業時間：10:00～21:00

※営業時間・定休日はららぽーと堺、ららぽーと湘南平塚に準じます。詳しくはホームページなどでご確認ください。