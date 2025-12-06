癒やしのテーマパーク Nayuta 2F、薪サウナのTHE VANISHリニューアルオープンのお知らせ

株式会社前田組1年をかけて再建した薪サウナの内観

この度、2024年の年末に発生した火災により全焼した「FURO & SAUNA THE VANISH」(Nayuta 2F。以下「THE VANISH」)の薪サウナ棟につきまして、応援してくださった皆様のおかげで再建することができ、この度2025年12月12日(金)にリニューアルオープンの運びとなりました。

(※ 薪サウナ休業前にご購入いただいた回数券や、2023年に実施したクラウドファンディング(https://camp-fire.jp/projects/665764/view)で発行した各種チケット等は薪サウナ休業期間分延長してお使いいただけますのでぜひご利用ください。)

設計・施工につきまして、考え得る限りの火災対策を施しました。オペレーションにつきましても、安全管理を徹底し二度と同様のことが無いよう手を尽くして参ります。

生まれ変わったTHE VANISHの薪サウナは、火災の教訓を活かしつつあらゆる観点からアップデートを図り一新いたしました。ぜひゆっくりとご堪能ください。

■ 施設概要

□ 施設名

FURO & SAUNA THE VANISH

□ リニューアルオープン日

2025年12月12日(金) a.m.10:00

□ 所在地

〒811-2501

福岡県糟屋郡久山町久原1822 Nayuta 2F

(直接2FのTHE VANISHにお越しいただくか、1Fフロントや店舗でスタッフにお声かけください。)

□ 電話番号

092-410-3309

□ 営業時間

・平日

10:00 ~ 24:00 (最終受付 23:00)

・土日祝日

8:00 ~ 24:00 (最終受付 23:00)

・料金

平日: 1,320円 (小学生以下 660円)

休日: 1,500円 (小学生以下 750円)

※ いずれも税込

※ GWやお盆、お正月等につきましては特別料金とさせていただく場合がございます

※ 12/12(金)からの各店舗の営業時間は以下となります

●1F

・玄米おにぎり ひとやすみ

11:00~19:00 (L.O. 18:30)

ランチタイム: 11:00~15:00 (L.O. 14:30)

ディナータイム: 17:00~19:00 (L.O. 18:30)

・marche acoustic: 11:00~18:00

・boutique present: 11:00~17:00

・flower place gift: 11:00~17:00 (土日祝日は19:00まで営業)

● 2F

・カジュアルレストラン Sui

ランチタイム: 11:00~15:00 (L.O. 14:00)

ディナータイム: 17:00~20:00 (L.O. 19:00)

・Juice Bar Delight

Sui店: 11:00~20:00 (L.O. 19:30)

・cafe letter: 12:00~20:00 (L.O.19:30)

・Rental Space another: 10:00~21:00 (最終利用開始時刻: 20:00)



■THE VANISH紹介

□ 薪サウナについて

あらゆる状況を想定し火災対策を徹底したうえで露天スペースに大型の木造薪サウナハウスを再建いたしました。30名程度の方が同時に入ることが可能です。

今回も三連薪サウナストーブによりパワフルな暖気をご提供いたします。

エストニアの薪サウナストーブメーカー HUUMのプロダクト

露天エリアはサウナ棟のみならず、ゆっくりとご入浴いただける浴槽をご用意しており、ゆったりとした水風呂もございます。

「応挙の湯」側の水風呂(写真手前)

「雪佳の湯」側の露天風呂には風情ある岩風呂も。

木々に囲まれた岩風呂

内風呂にも色とりどりのタイルアートを貼り分けています。

円山応挙による「朝顔狗子図杉戸」神坂雪佳による「狗児」

久山の大自然の中のTHE VANISHをぜひ堪能していただければと思います。

■ 複合施設「癒やしのテーマパーク Nayuta」概要

「癒やしのテーマパーク」がコンセプトの複合施設Nayuta内では、ゆっくりと薪サウナやお風呂で寛いでいただけることはもちろんのこと、「心と身体にやさしい」様々な体験をご用意しています。

薪で炊いた無農薬玄米のおにぎりやお野菜のおばんざいをお召し上がりいただける

"玄米おにぎり ひとやすみ"。玄米は毎朝竈で炊いています。

「ひとやすみ」の竈おにぎりとおばんざいセット人気メニューの「なゆた丼」。玄米とネバネバ系の食材、そして三種の薬味が渾然一体となったご飯です。

2Fの”カジュアルレストランSui”では、定食、ラーメン、パスタ、ピザ等、老若男女にお召し上がりいただける幅広いメニューをご用意。ベジタリアンの方にも対応しています。

旨みたっぷりガッツリながら超絶ヘルシーなスタミナパスタ雷神しっかり辛くてシビれる麻婆豆腐定食

お風呂上がりに嬉しい、フレッシュな手づくりスムージーをはじめとした様々なオリジナルドリンクをお飲みいただける "Juice Bar Delight"。

飲みごたえのある自家製スムージー

オーガニックコーヒーと手づくりスイーツをお召し上がりいただける "cafe letter"。

手作りのスイーツも充実しています。

丁寧に淹れたオーガニックコーヒー人気の自家製テリーヌショコラ

letterでは久山の大自然の美しい眺めを満喫していただけます。

letterからの眺め

ドライフルーツやスパイスやナッツ等の量り売りやナチュラルな食材を取り揃えた食料品店

"marche acoustic"。日々ラインナップを拡充しています

acousticの風景

手仕事のアイテムを中心とした雑貨やアパレルを取り揃えたセレクトショップ "boutique present"。

お手軽な日用品から、ちょっと特別な日に使いたいものまで幅広く展開。

あたたかみのある流行り廃りのないアイテムを取り扱っています

一輪のご購入から贈り物のアレンジメントまで幅広くオーダーしていただけるフラワーショップ

"flower place gift"。定期的にワークショップも開催していますのでお気軽にご参加ください。

お客さまの想いをお花で届けるお手伝いをいたします

絵本や漫画、人文系やサイエンス系の本まで6,000冊以上をお読みいただける読書スペース

"Book Station DIVE"。お隣のcafe letterでもお読みいただけます。

お風呂上がりにゆっくり本の世界に浸るのも

さらには数名から数百名まで幅広い規模でご利用いただけるレンタルスペース

"Rental Space another"。

お食事会やミーティング等、プライベート利用もビジネス利用もしやすい一室数百名規模のイベントも実施可能なホール

リードをご使用いただいてのご利用にはなりますが、ワンちゃんと一緒にご入場いただけるNayutaの中庭 "be with you"。

be with youではドッグポールをご用意しております

常時開放しているわけではありませんが、Nayuta内飲食店で使用している一部の野菜やハーブを育てている "Nayuta Garden"。

毎年様々な野菜やハーブを新たに栽培しています

このように、一日ゆったり過ごしていただけるような様々な店舗、サービスを運営しています。

今後も地元の皆様はもちろん、世界中のより多くの方に訪れていただき、寛いでいただける施設を目指しアップデートを続けて参ります。

Nayutaにてゆっくりとしたお時間を過ごしていただけましたら幸甚です。

※上記写真素材につきまして、一部焼失前のサウナ棟もございますので予めご了承ください。

【メディア関係者さまへ】

リニューアルオープンに先立ちまして、下記の日程でメディア関係者様向けの取材受付期間を設けさせていただきます。ご多忙の折とは存じますが、ぜひこの機会にご取材をご検討いただければ幸いです。

■ メディア様取材受付期間について

□ 日程

2025年12月8日(月) ~ 12月11日(木)

□ 時間

各日 10:00 ~ 17:00 の間で調整させていただきます。

■ 取材に関するお問い合わせ

取材をご希望される場合はお手数ですが、下記担当者までご連絡をお願いいたします。詳細な時間調整や、取材内容のご要望などに対応させていただきます(上記日程以外でも可能な範囲でご対応させていただきますのでお気軽にご連絡ください)。

■ 担当者名

田中

kazuhiko@maeda-g.co.jp

080-3989-0067

癒やしのテーマパーク

Nayuta

代表 前田 耕平

運営会社 株式会社前田組

〒820-0067 福岡県飯塚市川津504