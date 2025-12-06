JR南武線 武蔵中原 『パーソナルトレーニングジム TOKIEL武蔵中原店【トキエル】』オープン【神奈川県川崎市中原区上小田中６丁目１０－４ 井田ビル １F】
「運動習慣をつけ、美しく健康な身体に導く」がコンセプトのパーソナルトレーニングジム『TOKIEL 【トキエル】』を展開する株式会社TIU（本社：東京都台東区、代表取締役 篠田拓也）は、2025年12月22日にJR南武線 「武蔵中原」駅 徒歩5分（住所：〒211-0053 神奈川県川崎市中原区上小田中６丁目１０－４ 井田ビル １F）に『パーソナルトレーニングジム TOKIEL武蔵中原店【トキエル】』がオープン。
TOKIELとは
マンツーマンでトレーニングから
食事などを指導し
あなたの理想に描いている
体型に短期間で導く場所です。
TOKIELが行うパーソナルトレーニングは
体型的なことだけでなく、健康管理、
仕事のパフォーマンスアップ
QOL（人生の質）ごと向上させていきます。
TOKIELとは、「時を得る」という
理念から生まれた名前です。
たった１回の人生で
一度でも理想の身体になって
人生をより充実なものとして
いただけるように
スタッフ一丸となって
お客様をサポートいたします！
- 【実際のお客様の様子】
トレーナー陣は採用倍率50倍以上を勝ち抜き
TOKIEL式のカリキュラムを200時間を行った者だけが対応したします。
国家資格保持者をはじめ
大会入賞者等の本物のプロのトレーナーが
セッションさせていただきますので
無理なトレーニングや過度な負荷等で
トレーニングを提供する事はありません。
お客様のご要望を第一に尊重し
追い込み過ぎる事は決してありません。
安心、安全第一で行っておりますので
ご安心して通っていただけます。
TOKIELは理学療法士監修のパーソナルジムなので
スタッフ同士の勉強会も毎月2回あり
全スタッフがコンディショニングの提供が可能です。
不安に思われる方も居る方もしれませんが
まずは一度、無料体験を体験ください。
- TOKIEL武蔵中原店の店舗情報
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/129111/table/21_1_c5e07760b178cc21d38da555deaa0fbd.jpg?v=202512070228 ]
・コース料金
【入会金】
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/129111/table/21_2_42185c5e946c681f9c636cec21b010ed.jpg?v=202512070228 ]
【回数券】
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/129111/table/21_3_d6390bb22094db6cd313d468c459cde2.jpg?v=202512070228 ]
【通い放題 人気No.1】
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/129111/table/21_4_bc9f12921c23ee659fb475ecb0f73695.jpg?v=202512070228 ]
【短期集中・フルサポートプラン】
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/129111/table/21_5_4c31bee20a4ca951d39b39e8a2ec997d.jpg?v=202512070228 ]
【LINE食事サポート】
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/129111/table/21_6_61f07169659d37a7edbd33cd7553b455.jpg?v=202512070228 ]
※全て税込での表示となります。
※詳しくは店舗にお問い合わせください。
- 施設情報
・マンツーマン
・ウォーターサーバー完備
・タオル、シューズ、ウェア無料提供
・シューズ、ウェアお預かり可能
・プロテイン無料提供
・コロナ対策徹底
（例）パーソナルトレーニングジム TOKIEL【トキエル】の店内風景
- 営業時間
[表7: https://prtimes.jp/data/corp/129111/table/21_7_b584f37650071525ee5289c22fb60afe.jpg?v=202512070228 ]
※不定休なので確定しましたら再度反映させていただきます。
- こんな方に選ばれているパーソナルトレーニングジムです！
マンツーマンでトレーニングができるため、以下のような方に選ばれております。
一人では続けられない
→プロと２人３脚でトレーニング
ライフスタイルに合わせてトレーニングしたい
→回数券、通い放題、短期集中、3プランからお選びいただけます。
産後太り、在宅ワーク太り解消
→家でもできるトレーニングを伝えて、より効果UP！
姿勢改善、機能改善も行いたい。
→理学療法士監修の指導
できれば短期間で痩せたい
→TOKIEL式トレーニングジム＆食事で圧倒的効果
カウンセリングさせていただき
一人一人にあった、TOKIEL式の
オリジナルメニューを作成いたします。
そうすることで
最短で痩せるだけではなく
食事の基礎知識なども学べ
美しい理想の身体が手に入ります。
更に美しく健康な身体を
一緒に手に入れましょう。
- 最高のサービスを地域最安級の価格で！
人間は10代をピークに、基礎代謝が年々低下していきます。
5年後、10年後の身体は日々の生活習慣で決まります。
100年時代と言われている今、トレーニングは必要不可欠だと思っております。
通いやすい金額で、気軽に行けるパーソナルトレーニングジムがTOKIELになります。
・会社概要
株式会社TIU
〒111-0032
東京都台東区浅草1-24-8
◆代表取締役：篠田拓也
◆創業2014年8月
◆設立2018年10月
◆資本金：500万円
◆HP：https://tokiel.jp/(https://tokiel.jp/)
