発想の転換で「木材廃棄量ゼロ」を目指す／デザイン会社が提案する展示会ブースの新構法「再生板紙構法」とは？

SUPER PENGUIN株式会社

なぜ、「競合にもなりうる業界関係者」に最新のノウハウを隠すことなく教えるのか。

そこには、代表の想いが込められています。

展示会ブースを専門にデザインする空間デザイン会社スーパーペンギン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：竹村尚久）は、12 月10日～12日まで東京ビッグサイトにて開催される「エコプロ2025」に出展を行います。今回の出展は昨年に引き続き、ブースをつくる新構法の提案。展示会終了後に発生する大量の「廃棄物」。スーパーペンギンでは、展示会終了後における木材の廃棄量を極力ゼロに近づけるために、「再生板紙」を木材に「置き換え」て「木工ブース」と同じように作り上げる「再生板紙構法」の提案をこれまで行ってきました。今回の出展では、主に展示会業界の関係会社に向けて、再生板紙構法を自社で導入する際の注意点等をお伝えし、業界内での活用促進を目指します。ぜひ会場にお越しいただき、実物をご覧いただければ幸いです。

1. 展示会業界で廃棄される「木材」は年間２万トン以上

展示会会期が終了するや否や、そのほとんどがそのまま廃棄されることが展示会業界の悩みの種です

日本の展示会業界では、主要会場（東京ビッグサイト・幕張メッセ・インテックス大阪）だけで年間約2万トンの木材が廃棄されていると推計されます。この数字は、標準的な木工ブース（2小間で約400kgの木材使用）を基準に、年間の総出展面積と木工ブースとシステムブースの割合（仮に6:4と設定）を掛け合わせて算出しています。つまり、展示会の規模やブース構成比率によって変動しますが、低めに見積もっても展示会業界の木材廃棄量は年間2万トン規模になるのです。

2. 現状の生産体制を大きく変えない「素材の置き換え」構法

再生板紙は使用後、また溶かして再利用が可能木工ブースと同様、経師紙を貼ることもできます

展示会ブースを作る際にデザイン的な自由度がある「木材を使用したブース」。この構法は、寸法自由性、デザイン再現性の観点から今後もなくなることはない、重要度の高い構法と考えられます。

しかし、今のままでは「木材の廃棄量」はいつまでたってもゼロにはなりません。であれば、木材の代わりに、「木材と同じ素材形状」を「再生板紙」でつくることで、廃棄量を減らせるはず、と考えました。つまり、木材廃棄量をゼロにする「完全に新しい構法」を生み出すのではなく、これまでの構法の「材料の部分」のみを「置き換える」、という逆転の発想です。

しかも、この構法。ブースをつくる職人の方々の業務はほとんど変わりません。この「素材の置き換え」が重要なポイントとなっています。

ただし、現状では、素材への防炎処理の工程が必要であることから、費用が1.5倍近く高くなってしまいます。しかし、この課題点は今後展示会業界内での需要が増えることで改善してくる項目。

そのためにもまずは、少しずつでも業界内で本構法の活用を進めることが、業界内の木材削減を進めるために重要となってきます。

3. 今年はプレゼンスペースも設置し、再生板紙構法の自社導入のポイントをご説明します

ブースの事前検討模型。右側がプレゼンスペース。それぞれの展示台には、素材の製造を行う「日本化工機材」様、実際にブースを設営をしている設営会社「アドスペース」様が常駐。様々な視点からのご質問にお答えします。

今年は、昨年より規模も内容もパワーアップして出展いたします。

今年の当社ブースの主なポイントは、以下の通りです。

■ポイント１：プレゼンスペースの設置

昨年は２小間でしたが、今年は3小間（9m × 3m）に拡大。

増えた1小間分をプレゼンスペースとして活用し、モニターによる動画上映に加えて、当社代表・竹村および関係メンバーが「再生板紙構法」導入のポイントを随時ご説明いたします。

■ポイント２：再生板紙を全面に押し出した外観

「再生板紙構法」は、従来の木工ブースとほぼ同様に、経師紙貼りやビス留めなど一般的な施工が可能です。

昨年はブースの半分を板紙のまま、もう半分を白経師紙仕上げで展示しましたが、今年は全面を再生板紙のまま展示。

過去には、再生板紙の上に全面的に壁紙を貼ったこともありました。しかしその際は、見た目があまりに従来の木工ブースとほとんど変わらなかったため、今回は、あえて全面を再生板紙のままで構成しています。素材の質感や構造を、よりダイレクトにご体感いただけます。

■ポイント３：関係者が常駐し、再生板紙構法導入のポイントを随時お伝えします

今回はのブースには、スーパーペンギン代表の竹村、そしてスタッフの他、「再生板紙構法」の素材の製造を行う「日本化工機材株式会社」の皆様、そして実際にブースの製作・設営を行っている設営会社「アドスペース」の担当者の方も全日会場に常駐します。より多くの展示会業界内企業、特に設営会社の方々へ向けて発信を行います。

来場者される皆様にお伝えしたいことは、それぞれが、自社で「再生板紙構法」のブースが作ることができるようになる。そのためのポイント。

実際に再生板紙構法の施工を行った設営会社によると、「２０分ほど話せば、ほとんどの施工会社は作れるようになります」と、その導入の簡単さを話しています。

会期中、再生板紙素材をご提供いただく日本化工機材株式会社様、施工作業を担当いただく株式会社アド・スペース／牧野様、ブースデザインを手掛ける当社代表／竹村が常駐し、実物を前に詳しくご案内いたします。

今回の出展で、１社でも多くの設営会社の皆様、展示会業界の皆様とお話しすることが当社の目標です。

4. 当社代表・竹村がエコプロステージに登壇します

１２月１２日（金）15：50より会場内特設ステージで概要を解説します。

当社代表・竹村が、エコプロ最終日の12月15日(金)15:50-16:30に、エコプロステージに登壇します。

再生板紙構法を自社で導入したい。

そんな展示会業界企業、展示会出展社に向けて、そのポイントと現在の課題についてお話します。

特に聞いていただきたいのは、展示会業界の設営会社様、代理店様。

サステナブル社会を見据えた展示会の在り方を考える際、展示会ブースのあり様はその根幹を成す重要な要素と言えます。本セミナーでは、これからの展示会を見据えたブースデザインの在り方と、現在主に採用されているブース構法、そしてスーパーペンギンが試作を進めている新構法「再生板紙構法」について、現在の進捗状況を解説します。展示会に関わる方々にとって、次代の展示会ブースを考えるヒントを具体的な事例とともにお伝えします。

5.スーパーペンギン代表、竹村の想い

エコプロステージ詳細・参加申し込み :https://messe.nikkei.co.jp/ep/cat880/stage-exhibition-booth-2025.html

「展示会場を、毎週のように歩き、撤収の場面を見ていると、毎回築き上げられる木材等廃棄物の量がどうしても気になってしまいます。何とかしなければ・・と考え続けて１０年以上が経ってしまいました。展示会に関わる１人として、ただ見ているだけでいいのか。見て見ぬふりでいいのか。そんなことを自問自答している時、今回の素材を製造している日本化工機材さんと出会いました。もともとは別の要件でお話したのですが、この素材を見た時、材料を置き換えてみればいいんじゃないか、という考えが閃きました。気になるなら実際にやってみた方がよい、と動き出したのが２年ほど前になります。しかし、当社のような小さな会社が１社のみで業界全般に拡散させるには限界があります。そこで、同業となる多くの展示会企業の方々の力をお借りすることにしました。現在、少しずつですが賛同してくださる企業が増えてきました。遠くない未来、実際に展示会場での木材廃棄量がゼロになる日がくれば、と希望を感じながら、日々活動しています」

6. エコプロ2025概要

展示会名：エコプロ [第27回]

会期：2025年12月10日（水）～12日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 東ホール

出展者名：SUPER PENGUIN株式会社 小間番号 : 6-002

■エコプロ2025の詳細はこちら(https://messe.nikkei.co.jp/ep/?n_cid=sdgs_gs_smi_non_non_&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=sdgs_gs_smi_ep&gad_source=1&gad_campaignid=23251281586&gbraid=0AAAABB1oc1qS0Vmfp8aPlZhBgH-Gv4njA&gclid=CjwKCAiAlrXJBhBAEiwA-5pgwjg1bQhLs4Dpzk5HFeth9W3bvj7Pdv9Hjr6OsE733byjVgUVK4rWkhoCnpMQAvD_BwE)

7. スーパーペンギン概要

商号 ： SUPER PENGUIN 株式会社

代表者 ： 代表取締役 竹村 尚久

設立 ： 2005 年 6 月 2 日

所在地 ： 〒141-0021 東京都品川区上大崎 3-10-50 SEED 花房山 405

TEL:03-6417-4497

事業内容： 展示会ブースデザイン・プロデュース、展示会集客セミナーの企画・開催

HP: https://www.superpenguin.jp/

竹村 尚久／プロフィール

スーパーペンギン代表・展示会デザイナー 竹村尚久

ブースデザインを専門に行う空間デザイン会社「SUPER PENGUIN」代表

徹底した「来場者心理」を軸にした空間デザインの手法によりブースを構築。ブースデザインに加え、商品陳列手法、キャッチコピーの考案、会期中の立ち方・待ち方、DMの送り方に至るまでの展示会サポートにより手掛けた出展社ブースでは常に来場者の集客に成功している。これまでの経験を基にした展示会セミナーは現在、全国の自治体だけでなく、多くの展示会出展者説明会、展示会業界関係企業までにも行っている。著書『展示会ブースデザイン／人を集める105の手法』などが好評発売中。

【著書2作目】『展示会ブースデザイン／人を集める105の手法 PENGUIN METHOD(ペンギンメソッド)ポイントブック』（2025年10月15日発売）(https://www.amazon.co.jp/%E5%B1%95%E7%A4%BA%E4%BC%9A%E3%83%96%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%EF%BC%8F%E4%BA%BA%E3%82%92%E9%9B%86%E3%82%81%E3%82%8B105%E3%81%AE%E6%89%8B%E6%B3%95-PENGUIN-METHOD-%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%82%AE%E3%83%B3%E3%83%A1%E3%82%BD%E3%83%83%E3%83%89-%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF-%E7%AB%B9%E6%9D%91%E5%B0%9A%E4%B9%85/dp/4910739793/ref=pd_lpo_d_sccl_1/356-8728603-1062927?pd_rd_w=RX4zt&content-id=amzn1.sym.855d8f70-df76-4181-80b0-56e48ae3bb9b&pf_rd_p=855d8f70-df76-4181-80b0-56e48ae3bb9b&pf_rd_r=4JDAACA5ZBAFJNHADT55&pd_rd_wg=YIQzQ&pd_rd_r=17127cde-9d00-46b5-8b6e-1b125f5f3136&pd_rd_i=4910739793&psc=1)

「空間デザイン」という概念を用いた「集客」手法のエッセンス105。「1見開き1手法」で、必要なポイントにアクセスしやすく構成した展示会出展業務必携の助っ人ブック！

著者自身が経験から得て教訓化してきた手法を、図解やイラストを交えながらイメージしやすくして伝える。建築家や設計者という専門家へ向けたものではなく、展示会業界のみならず、自社商品・サービスの販促担当者、店舗や飲食店など、すべての「商空間」ビジネスに携わる人に向けた1冊。