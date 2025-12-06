日本最大級のヴィーガン/グルテンフリー飲食店検索サービス「VEGAN MANIA (ヴィーガンマニア)」正式版リリース

株式会社plant planet

2025年12月04日、株式会社plant planet（本店：東京都目黒区目黒本町2-3-1、代表取締役：相馬 一斗）は、「行きたいお店が、今すぐ見つかる。」ヴィーガン/グルテンフリー対応の飲食店検索サービス「VEGAN MANIA（ヴィーガンマニア）(https://veganmania.jp/)」をリニューアル/正式版をリリースいたしました。

地図検索ページより、現在地から近いお店を直感的に見つけられるほか、「お気に入り登録」して、気になるお店をまとめたり、そのリストをご友人に共有することも可能です。

詳細は「veganmania.jp(https://veganmania.jp/)」にてご確認いただけます。

【 サービス目的と、誕生の経緯 】

株式会社plant planetは、2020年12月07日、東京都港区白金台にヴィーガン料理専門店「PLANT PLANET（プラントプラネット）」をオープン。2024年03月に学芸大学に本店移転リニューアルいたしました。

そして、店舗営業する中でお客様より「ヴィーガンのお店探しが大変」といったお声を多く伺っておりました。

決して、ヴィーガン/プラントベースの飲食店情報をまとめているサービスやwebメディアが、世の中に無いわけではないですし、おすすめのお店をSNSで、個人発信している方も沢山いらっしゃる。

でも、私がいち消費者として感じ、困っていたことは、

特に外出中「いますぐ近くで行けるお店が、どこにあるのかわからない」「既存のwebメディアや、SNSでは、その人の感想や体験談が他者評価として知れるのはありがたいが、本当に今知りたいのは主観ではなく。そのお店の、確かな、必要最低限の情報」でした。

「ならば、自分自身がより便利だと感じられて、困っている皆様に喜んでいただけるようなサービスを、創ってしまおう。」そんな思いからサービスを開発を開始いたしました。

【 サービス詳細と機能 】

「VEGAN MANIA」では、地図ページから現在地を中心に閲覧できるほか、検索ボックスで日本全国の店舗検索が可能。タブで希望条件を絞り込むこともきます。また「ベジ活投稿」としてそのお店の体験談や、応援メッセージを投稿できる仕組みになっています。

地図ページから日本全国の店舗検索可能店舗詳細ページは、必要な情報がすぐに見つかる仕組み

そして何より大きな機能は、日本全国、誰もが「店舗情報の新規登録/編集」ができること。

試作版では約2,000件の店舗情報が登録されていました。しかし、世の中の変化は目まぐるしく、運営メンバーによる情報管理だけでは更新が追いつかず、掲載後閉店したお店や、営業時間の変更など、古い情報が掲載されてしまいます。

とはいえ、飲食店関係者にとっては、日々の営業だけで精一杯で、情報更新に時間を使うことは難しい。だからこそ、「皆で創り、皆で使える、お店探しサービス」として、協力し合いながら最新情報を更新し、より便利な体験ができる仕組みをご提供してまいります。

【 ベジ活（体験談）投稿について 】

従来のサービスでは「口コミ」「レビュー」と表現されることが多いですが、以前より上下関係のようなものに対して疑問視しておりました。だからこそ、皆が互いに尊重し合いながら、より豊かな未来を創っていけたらという想いで「ベジ活（体験談/応援メッセージ）」と表現しています。

近年、健康意識や様々な理由から「ヴィーガン/プラントベース/グルテンフリー」といった事柄に対する認知が急速に広がる一方で、飲食店の廃業率は３年で70％と非常に厳しい業界です。

ただ、そんな中でも報われ、お店を続けたいと想えるのは、「美味しかったです！」「感動しました！」というお客様の、喜ぶ顔と、そのひとことなのです。

PLANT PLANET owner chef / VEGAN MANIA CEO 相馬 一斗

だからこそ、感謝が目に見える形で表現され、ぬくもりが世に伝播し。想いをもって、美味しい食と素敵な体験をご提供されている事業者の皆様が、今後も健やかに表現を続けられるように。

そして、お店との関わりをきっかけに、共通の価値観をもつ皆様にとってのご縁紡がれる機会になればと考えています。

そんな想いから「VEGAN MANIA」は2021年3月に試作版をリリース。そしてこの度、2025年12月より便利になった正式版へとリニューアルいたしました。

【 サービス料金 】

少しでも皆様の生活がより豊かなものになりますようにと、そんな願いを込めて拘り作り上げたこのサービス。だからこそ、できるだけ多くの人に使っていただきたいと考えています。そのため現在は、会員登録いただければ、全ての機能を、無料でご利用可能です。

そして、このようなサービスでよくある「バナー広告」に関しては、基本的に非表示となっております。理由はシンプル「せっかく便利な体験ができるのに、広告があると見づらくて仕方がない」から。

だからこそ、メディア最大の収入源である広告ですが、ユーザー体験を優先し非表示の方向性で考えています。

しかし、目先の利益や従来の業界の常識にとらわれず、サービスの本質やユーザーの皆様にとっての便利さを最優先に開発。そして、少人数の限られたリソースで運営しているため開発/メンテナンスに負担もかかるほか、サーバー費用などもかかってしまうのもまた事実です。

そこで、「このサービスが、ずっと続いて欲しい。」「日本の菜食文化を、一緒に盛り上げたい！」そう思ってくださる皆様へ、月額450円のサポーター制度「VEGAN MANIAメンバーズ」をご用意しております。特典は、さらに便利に使いやすくなる機能と、応援してくださった証のバッジ。

そして、いただいた会費は全て、開発/運用費に充てさせていただきます。

【 「VEGAN MANIAメンバーズ」とは？ 】

ユーザーの皆様からのお声を第一に大切にしつつ、安定したより便利なサービスを継続して提供していくことを目的に、「VEGAN MANIA」の活動に共感していただいた方が金銭的に応援できる1万人限定の月額会員制度です。（※サービス上(https://veganmania.jp/)で随時お知らせいたします。）

少しでも「VEGAN MANIA」の取り組みに共感していただけましたら、是非メンバーズにご参加いただき、ご一緒にこのサービスをより便利なものへと育てていただけますと幸いです。

※尚、企業協賛も募集中のため、応援/提携いただける企業様はお問合せください。

◯ 既に開発済みの機能

・地図ページでの店舗検索/絞り込み

・店舗お気に入り機能

・SNS機能（体験談の投稿機能/フォロー）

・ホーム画面で近隣店舗のレコメンド

◯ 今後開発予定の機能

□WEBメディア「VEGAN MANIAマガジン」開始

専属ライター/カメラマンによる日本全国の店舗取材記事掲載。

□YouTubeでのインタビュー/ドキュメンタリー番組配信 など

【 皆様へのお願い 】

このサービスを求めてくださる方へ、日本全国一人でも多くお届けしていきたいと考えています。そこで、SNS等でシェアのご協力をお願いいたします。そして、知人/友人の皆様で必要としていそうな方がいらしたら、どうかご紹介いただけますと幸いです。

「食を通じて、世の中の体温を上げる。」そして、この「VEGAN MANIA」というサービスを通じて、日本における菜食文化と選択肢がさらに広がり。ひとりでも多くの皆様が、さらに豊かに、健やかに。実りある人生を生きられることを願っています。

「VEGAN MANIA（ヴィーガンマニア）」

ヴィーガン/グルテンフリー飲食店検索サービス

サービスURL：https://veganmania.jp/

Instagram ：https://www.instagram.com/veganmania.jp/

「PLANT PLANET（プラントプラネット）」

東京都学芸大学の路地裏に佇む隠れ家ヴィーガンレストラン「PLANT PLANET（プラントプラネット）」12時間以上煮出した本格クラフトチャイ「MOON CHAI」や「幻のキャロットケーキ」、「18種類のスパイスカレーの他、こだわりの創作ヴィーガン/グルテンフリー料理を提供しています。

〒152-0002 東京都目黒区目黒本町2-3-1

Instagram：https://www.instagram.com/plantplanet.jp/

予約 ：食べログ(https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/smartphone/net_booking_form/index?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaaMBcZC1zJRYv6ZuzyqSTtEhTVh9i4sHGHrTCOrpimWyCWLkhV836q2yww_aem_cIzpudLxioqBg4I4jlYwjg&rcd=13296172)、お電話にて承ります。

電話 ：050-3138-4946

Owner：Kazuto Soma

株式会社plant planet 代表取締役、「PLANT PLANET学芸大学本店」owner chef、「VEGAN MANIA」CEO、「MOON CHAI」Creative director、「魂の記憶」Contemporary Artist、photographer、オンライン菜食料理教室「食のアトリエ」主宰、青森県青森市出身

Instagram：https://www.instagram.com/kazuto_plantplanet/