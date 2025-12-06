MyGO!!!!! 8th LIVE「想いのかたちが積もるとき」開催報告

株式会社ブシロード

株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：北岡那之）は、12月6日(土)に京王アリーナ TOKYOにて開催いたしました、

MyGO!!!!! 8th LIVE「想いのかたちが積もるとき」についてご報告いたします。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。

2025年12月6日(土)、京王アリーナ TOKYOにて、MyGO!!!!! 8th LIVE「想いのかたちが積もるとき」（主催：株式会社ブシロードミュージック）が開催されました。

本公演では、見切れ席を含め会場チケットが完売。MyGO!!!!!の単独ライブとしては過去最大規模の動員となり、バンドの勢いを強く印象づけるステージとなりました。

公演本編では、ライブ初披露となった「エガクミライ」「明弦音」を含め、過去最大曲数となる全17曲を演奏。

さらに本編ラストでは、先日リリースされた8th Singleの表題曲「静降想」を初演奏。エモーショナルな演出とともに紡がれた楽曲に、会場は温かい余韻に包まれ、盛況のうちに幕を閉じました。

公演内では新情報として、「静降想」のMV公開、9th LIVEおよび迷子集会出張版 第三弾の開催、さらに3rd Albumのリリースが発表されました。

来年3月にはKアリーナ横浜にてAve Mujicaとのツーマンライブも控えます。

MyGO!!!!!の今後の活躍に、是非ご注目ください。

＜公演概要＞

◆公演名：MyGO!!!!! 8th LIVE「想いのかたちが積もるとき」

◆日程 ：2025年12月6日(土) 開場16:30／開演18:00

◆会場 ：京王アリーナ TOKYO

◆出演 ：MyGO!!!!!（羊宮妃那、立石凛、青木陽菜、小日向美香、林鼓子）

◆公演詳細：https://bang-dream.com/events/mygo_8th

◆セットリスト

M1 名無声

M2 孤壊牢

M3 掌心正銘

M4 処救生

M5 影色舞

M6 エガクミライ

M7 端程山

M8 迷星叫

M9 砂寸奏

M10 回層浮

M11 無路矢

M12 碧天伴走

M13 明弦音

M14 聿日箋秋

M15 静降想

EN1 歩拾道

EN2 往欄印

■セトリプレイリスト公開中

音楽配信サービスにてMyGO!!!!! 8th LIVE「想いのかたちが積もるとき」のライブセットリストをプレイリストにて配信中。ライブの余韻をそのままに、配信でも楽曲をお楽しみください。

https://bmu.lnk.to/mygo_8thlivepr

■アーカイブ配信受付中

MyGO!!!!! 8th LIVE「想いのかたちが積もるとき」では、1週間のアーカイブ配信を実施しています。

是非この機会にご自宅でもライブの模様をお楽しみください。

【配信チケット】

視聴価格：5,500円(税込)

受付URL：https://eplus.jp/mygo_8thlive/st/

海外配信 受付URL：https://ib.eplus.jp/mygo_8thlive_st/

販売期間：2025年12月13日(土) 21:00まで

配信期間：2025年12月13日(土) 23:59まで

■【新情報】来年7月 ぴあアリーナMMにて、MyGO!!!!! 9th LIVEの開催が決定

2026年7月18日(土)・19日(日)にぴあアリーナMMにて、MyGO!!!!! 9th LIVEを開催します。本日よりチケット最速先行抽選申込の受付を開始しました。

＜公演概要＞

公演名：MyGO!!!!! 9th LIVE

日程：2026年7月18日(土)・19日(日)

会場：ぴあアリーナMM

＜チケット最速先行抽選申込＞

◆受付期間：～2026年2月2日(月) 23:59

※MyGO!!!!! 8th Single「静降想」初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。

詳細はこちら：https://bang-dream.com/events/mygo_9th

■【新情報】MyGO!!!!!の「迷子集会」出張版 第三弾が大阪・埼玉にて開催決定

2026年5月9日(土)にCOOL JAPAN PARK OSAKA WWホール、8月8日(土)に鴻巣市文化センター(クレアこうのす) 大ホールにて、MyGO!!!!!メンバーがお送りするラジオ番組 「MyGO!!!!!の迷子集会(マイゴセンター)」の出張版イベント『MyGO!!!!!の「迷子集会」出張版 第三弾』を開催します。本日よりチケット最速先行抽選申込の受付を開始しました。

＜公演概要＞

公演名：MyGO!!!!!の「迷子集会」出張版 第三弾

日程・会場：2026年5月9日(土) COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール

2026年8月8日(土) 鴻巣市文化センター(クレアこうのす) 大ホール

＜チケット最速先行抽選申込＞

◆受付期間：～2026年1月5日(月) 23:59

※劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」Blu-ray 前編／後編 初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。

詳細はこちら：https://bang-dream.com/events/maigocenter-event3

■【新情報】MyGO!!!!!「静降想」 MVを本日公開

本公演にてライブ初披露された、MyGO!!!!! 8th Singleの表題曲「静降想」のMVが公開となりました。

URL：https://youtube.com/watch?v=MPd3OtZ9KRg

■【新情報】MyGO!!!!! 3rd Album 2026年夏にリリース決定

2026年夏頃、MyGO!!!!! 3rd Albumのリリースが決定しました。

詳細は、続報をお待ちください。

■【新情報】ライブで演奏した楽曲を集めた特別ステージが、「ガルパ」ステージチャレンジ機能に追加決定

本日20時半頃より、今回のライブで演奏した楽曲を集めた特別ステージを、スマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」内、ステージチャレンジ機能に追加いたしました。

■【新情報】「ガルパ」にて、「ライブ打ち上げガチャ」が開催中！

本ライブ開催を記念して、「ライブ打ち上げガチャ」が開催中です。MyGO!!!!!メンバーの出現率がアップするほか、様々なアイテムと交換できるピース付きとなります。

さらに、有償スター限定の★5 MyGO!!!!!メンバー1人確定ガチャも同時開催中です。

詳しくは、ガルパ内のお知らせをご確認ください。

■MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」 チケット最速先行抽選申込受付中

2026年3月1日(日)にKアリーナ横浜にて、MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブを開催します。現在、チケット最速先行抽選申込が受付中です。申込券は、MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」Blu-ray初回生産分に封入されています。

＜公演概要＞

◆公演名：MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」

◆日程：2026年3月1日(日) 開場15:30／開演17:00（予定）

◆会場：Kアリーナ横浜

＜チケット最速先行抽選申込＞

◆受付期間：～12月8日(月) 23:59

※MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」Blu-ray初回生産分に封入の最速先行抽選申込券でお申し込みいただけます。

詳細はこちら：https://bang-dream.com/events/mygo-avemujica2026

■MyGO!!!!! 8th Single 「静降想」 好評発売中

MyGO!!!!! 8th Single「静降想」が現在好評発売中です。Blu-ray付生産限定盤Aには、今年7月に開催された『MyGO!!!!! ZEPP TOUR 2025「心のはしを辿って」東京公演』、Blu-ray付生産限定盤Bには、『MyGO!!!!!の「迷子集会」出張版 第二弾 - 日常の欠片 - 』の映像が収録されています。

＜商品概要＞

MyGO!!!!! 8th Single「静降想」

発売日：2025年12月3日(水)

価格：Blu-ray付生産限定盤A：8,800円(税込)

Blu-ray付生産限定盤B：8,800円(税込)

通常盤：1,540円(税込)

詳しくはこちら：https://bang-dream.com/discographies/4132

＜初回生産分限定封入特典＞

・2026年以降開催予定 MyGO!!!!!単独ライブイベント 最速先行抽選申込券

※本日発表のMyGO!!!!! 9th LIVEにご応募いただけます。

・オリジナルキャラクターカード1枚(限定盤Aイラストver. 全5種) ※Blu-ray付生産限定盤Aのみ

・オリジナルキャラクターカード1枚(限定盤Bイラストver. 全5種) ※Blu-ray付生産限定盤Bのみ

・オリジナルキャラクターカード1枚(通常盤イラストver. 全5種) ※通常盤のみ

＜先着購入キャンペーン＞

MyGO!!!!! 8th Single「静降想」を「特典配布対象店舗・ECショップ」にて3形態（Blu-ray付生産限定盤A・Blu-ray付生産限定盤B・通常盤）同時購入されたお客様を対象に、「オリジナル収納BOX」をプレゼントいたします。

詳しくはこちら：https://bushiroad-music.com/topics/19758/

■Stationheadリスニングパーティ開催決定

2025年12月6日(土) MyGO!!!!! 8th LIVE「想いのかたちが積もるとき」の開催を記念して、Stationheadリスニングパーティの開催が決定しました。

ライブのセットリストを皆さんと一緒に聴きながら、リアルタイムでチャットに参加することができます。

是非ご参加ください。

＜開催スケジュール＞

2025年12月12日(金) 21:00～

詳細はこちら：https://bang-dream.com/news/2250

■「BanG Dream!（バンドリ！）」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。提供開始から 8周年を迎えたスマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」は、2022 年 11 月に、国内ユーザー数が 1,600 万人を突破。さらには、2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および2025年3月に放送を終えたTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」のアニメ続編シリーズの制作が決定。また2025年2月28日(金)にはバンドリ！プロジェクトの10周年を迎え、今後の展開への期待が高まっている。

公式サイト：https://bang-dream.com/

公式X：https://x.com/bang_dream_info

公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music

YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official

MyGO!!!!!公式X：https://x.com/bang_dream_mygo

MyGO!!!!!公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@bang_dream_mygo

MyGO!!!!! Biography：https://bio.to/bio_mygo

▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。

(C)BanG Dream! Project

Photo ハタサトシ、高田梓