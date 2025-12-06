【楽天イーグルス】公式チアリーダー「東北ゴールデンエンジェルス」2026シーズンのメンバーが決定！

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、12月6日（土）に実施した楽天イーグルス公式チアリーダー「東北ゴールデンエンジェルス」の最終オーディションの結果、継続メンバー16名を含む25名が2026シーズンのメンバーに決定いたしましたので、お知らせいたします。

2026シーズンも東北ゴールデンエンジェルスは、ファン・地域社会と楽天イーグルスをつなぐ架け橋として、東北にたくさんの夢と感動、元気を届けるという熱い想いを胸に、2026年1月より始動してまいります。

なお、アパレルメーカーの株式会社サントラージュ様には、2026シーズンも引き続き東北ゴールデンエンジェルスのオフィシャルパートナーとしてご支援いただきます。

＜東北ゴールデンエンジェルス 2026メンバー 概要＞

【写真】後列 左からUMI、MONAMI、YUKINA、KOTOHA、MEI、HONOKA、NANAKA、HARU

中央列 左からYUU、OTOMI、HANAR、HARUHI、TAMAKI、NANAMI、HANA、HARUKA、NOA

前列 左からAYANE、OUKA、HINATA、KYOKA、AKARI、MOMOKA、KAO、KANNA

■2026メンバー合格者コメント（2名抜粋）

・HARUKA（継続メンバー：6期目）

2026シーズンで6期目となりますが、今回のオーディションが一番緊張しました。メンバーの中で一番在籍が長くなるので、これまで先輩方がつないでくださった「東北ゴールデンエンジェルス」をもっと成長できるようにしていきたいですし、メンバー一丸となって東北に元気を届けられるよう頑張っていきます。

・HANA（新規合格者）

東北ゴールデンエンジェルスに憧れて、努力していたことが実って本当に嬉しいです。これまで支えてくれた友人や家族に感謝しています。HARUKA先生はじめスクールのインストラクターを務めている先輩方とは、スクール生ではなくプロのチアリーダーとしての自覚を持ってパフォーマンスをしていきたいです。

■「東北ゴールデンエンジェルス」2026メンバー写真素材

https://rak.box.com/s/55b9qazj3rl9nfdx9hkpgblw9nguxtu1

（2026メンバー集合写真とHARUKAとHANAのツーショット写真、KYOKA、HANAR、HARUHIのソロ写真 計5枚）

※写真をご使用の際は、「(C)Rakuten Eagles」または、「楽天野球団提供」の表記をお願いいたします。

※写真の使用目的は、今回のメンバー決定に関する報道に限らせていただきます。その他の目的で使用をご希望される場合には、別途ご相談ください。

■オフィシャルパートナー

株式会社サントラージュ(https://centrage.co.jp/)

■備考

・これまでのオーディションスケジュール

10月6日（月）2026メンバー募集開始

11月10（月）一次審査応募締切

11月12日（水）一次審査結果連絡

12月6日（土）最終審査、結果発表、発足式

※詳しくは以下をご参照ください

https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202500921108.html

・東北ゴールデンエンジェルス 2026シーズンメンバー 今後の予定

2026年1月初旬 活動開始（レッスン）

2026年3月31日（火）ホーム開幕戦（2026メンバーデビュー）

・東北ゴールデンエンジェルス 活動内容

球団WEBサイト

https://www.rakuteneagles.jp/entertainment/performer/activity/

東北ゴールデンエンジェルス 公式インスタグラム

https://www.instagram.com/tohokugoldenangels/