応募総数2,000名以上！次世代シンガーオーディション「美少女歌祭2025」記念すべき5代目グランプリは大阪府出身の樋口風花(ひぐち ふうか)さんに決定！

株式会社DONUTS

株式会社美少女図鑑(東京都渋谷区、代表取締役:中村孔亮)が運営する地域密着型メディア『美少女図鑑』は、エイベックス・クリエイティヴ・ファクトリー株式会社(東京都港区、代表取締役社長:中山雄太)と主催する全国規模の“次世代シンガー”オーディション「美少女歌祭2025」の最終審査及び授賞式を2025年12月6日(土)に開催いたしました。

応募総数2,000名以上、最終審査に進んだファイナリスト12名の中から、栄えあるグランプリには大阪府出身の樋口風花(ひぐち ふうか)さんが選ばれました。また、急遽設けられた審査員特別賞は静岡県出身のさくらさんと三重県出身の喜多風華(きた ふうか)さんが受賞しました。

なお、当日の様子は株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営するライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」にて生配信され、全国各地からリアルタイムでコメントが寄せられるなど大きな盛り上がりを見せました。

(写真左から)審査員特別賞のさくらさん、グランプリの樋口風花さん、Miyuuさん、審査員特別賞の喜多風華さん

今回開催された「美少女歌祭2025」の最終審査・授賞式では、『沖縄美少女図鑑』出身で現在は俳優として活躍する比嘉梨乃さんがMCを務めました。また、ゲスト審査員として、“旅するシンガーソングライター”として旅をしながら全国で活動し、2024年からは生まれ故郷でもある愛媛県の観光大使を務めるなど、スモーキーでありながら優しさを感じる独自の歌声で日本国内のみならず海外からも注目を集めているMiyuuさんが参加しました。

さらに、FRUITS ZIPPER、超ときめき(ハート)宣伝部、乃木坂46、新しい学校のリーダーズ、倉木麻衣、King & Prince、WEST.、三代目 J SOUL BROTHERSなど数多くのアーティストの楽曲を手掛ける有名音楽プロデューサーのHiroki Sagawaさん、MUTEKI DEAD SNAKEさん、鈴木まなかさんの3名と、全国に106校舎、在籍生徒数10,000名以上、300名以上のボイトレ・ダンス講師を抱えるボイトレ・マンツーマンダンススクール「NAYUTAS(ナユタス)」の創業者である飯田裕紀さん、株式会社DONUTS ミクチャ事業部 美少女歌祭プロデューサーの菊地宏汰、株式会社美少女図鑑 代表取締役の中村孔亮が審査員を務めました。

芸能界の各分野の第一線でご活躍されている豪華ゲスト陣が様々な視点から審査を行い、栄えある次世代No.1女性シンガーを決定しました。

(写真後列左から)菊地宏汰、比嘉梨乃さん、MUTEKI DEAD SNAKEさん、Miyuuさん、Hiroki Sagawaさん、鈴木まなかさん、飯田裕紀さん、中村孔亮 (写真前列左から)審査員特別賞のさくらさん、グランプリの樋口風花さん、審査員特別賞の喜多風華さん

グランプリを受賞した樋口風花さんには、エイベックス・クリエイティヴ・ファクトリー株式会社によるオリジナル楽曲が提供され、チャンネル登録者数630万人以上を誇る「avex」YouTube公式チャンネル( https://www.youtube.com/user/avexnetwork )での楽曲公開も確約されます。

オリジナル楽曲の制作には、審査員も務めたHiroki Sagawaさん、MUTEKI DEAD SNAKEさん、鈴木まなかさんら、数多くのアーティストの楽曲を手掛ける有名音楽プロデューサーの参加が決定しています。さらに、オリジナル楽曲のジャケットイラストを提供予定の他、オリジナル楽曲のミュージックビデオ制作や各種音楽配信サービスでの楽曲配信に加え、「NAYUTAS」でのボイストレーニング、音楽活動に必要な音響設備・楽器の提供、ライブイベントへの出演など豪華な受賞特典を多数ご用意し、グランプリ受賞者の夢を叶えられるよう全力でバックアップいたします。

グランプリの樋口風花さん(最終審査の様子)グランプリの樋口風花さん(最終審査の様子)

(写真左から)さくらさん、樋口風花さん、喜多風華さん「美少女歌祭2025」ファイナリスト12名

■「美少女歌祭2025」開催概要

「美少女歌祭」は、『美少女図鑑』とエイベックス・クリエイティヴ・ファクトリー株式会社が共催し、音楽経験の有無に関わらずアーティストを目指す全国の女性を対象とした次世代を担う国民的シンガー発掘オーディションとして、2021年よりスタートしました。

5回目の開催となる本オーディションは、応募総数2,000名以上！書類審査通過後に東京または大阪での歌唱/面接審査を実施(参加が難しい場合はオンライン形式で実施)。その後、SNS審査としてTikTokによるムービー審査や、ライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」での審査を経て、ファイナリスト12名を選出しました。最終審査では都内の会場にて歌唱審査、自己PR、審査員による質疑応答などの厳正なる審査を行い、栄えあるグランプリを決定しました。

TikTokやYouTube、ライブ配信などの『いまどきのネットカルチャー』こそが『エモいポップシンガー』を生み出す、という現代の時流にあわせた審査方法にて全国からシンガーの原石を発掘いたしました。

特設ページ: https://utamatsuri.bishoujo-zukan.jp/

【受賞者】

グランプリ 樋口風花さん

審査員特別賞 さくらさん

審査員特別賞 喜多風華さん

【ファイナリスト一覧】※エントリーNo.順

當真一嘉さん、樋口風花さん、もるてんさん、Birchさん、Irisさん、さくらさん、まうさん、ゆみさん、夢さん、喜多風華さん、高橋知沙さん、田代桃子さん

■ライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」とは

株式会社DONUTSが運営する、ライブ配信と動画投稿でコミュニケーションを楽しめるアプリ。2013年12月より運用を開始し、国内累計1,800万ユーザーを突破。現在の月間訪問者数は500万人を超えています。2020年7月にサービス名を「MixChannel」より「ミクチャ」に改称いたしました。

◆ 公式サイト : https://mixch.tv (PC、スマートフォン共通)

◆ アプリダウンロードURL : https://app.adjust.com/dv5zeqn

■『美少女図鑑』とは

『美少女図鑑』は、“街に美少女を増やそう”というコンセプトのもと、全国各地にいる美少女を被写体として2002年に創刊したフリーペーパーです。過去には二階堂ふみ、黒島結菜、馬場ふみか、桜井日奈子ら数多くの俳優やタレントを輩出してきました。また、1990年から続く「世界で最も美しい顔100人」では、『美少女図鑑』出身の俳優・山本舞香が 2019年に日本人第1位にランクイン、また20年・21年と3年連続ノミネートを果たすなど、話題を集めています。

2021年秋からは、次世代の“美男子”を輩出するための姉弟プロジェクトとして「美男子図鑑」が始動しました。

『美少女図鑑』ライセンス提供事業を展開していた株式会社テクスファームファウンデーションは2020年3月、株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)と資本業務提携を締結しました。

https://www.donuts.ne.jp/news/2020/0323_zukan/

◆ 公式サイト : http://bishoujo-zukan.jp/

◆ 公式X : @bishoujozukan ( https://x.com/bishoujozukan )

◆ 公式Instagram : https://www.instagram.com/bishoujozukan_official/

■株式会社美少女図鑑 概要

社名 : 株式会社美少女図鑑

所在地 : 東京都渋谷区代々木2丁目2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 中村孔亮

設立 : 2007年

事業内容 : 『美少女図鑑』ライセンス提供事業

企業サイト : https://corp.bishoujo-zukan.jp/

※株式会社美少女図鑑は、株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)の子会社です。