【愛知県岡崎市】12/11～12/25限定！星空と焚き火に包まれる“冬のクリスマスグランピングプラン”を販売開始！！
ウッドデザインパーク株式会社
冬の星空がきらめく、クリスマス限定の特別ステイ
冬の夜空がいちばん輝く季節。澄んだ冬空の下で楽しむ特別なBBQ、クリスマスミニケーキ、スパークリングワインのプレゼントなど、この時期だけの贅沢なひとときをご提供。ファミリー・カップル・友人同士、どなたでも楽しめる“冬のご褒美ステイ”をお届けします。
■ クリスマス限定プランの特徴
１. この期間だけのオリジナルBBQメニュー
特別仕様のクリスマスBBQをお楽しみください。
２. オリジナル・クリスマスミニケーキ
焚き火後のデザートタイムを華やかに彩ります。
３. スパークリングワインを1本プレゼント
（アルコールが苦手な方はシャンメリーをご用意）
聖夜にぴったりの特別な乾杯を。
■ 冬グランピングの魅力
冬は星がもっとも美しく輝く季節。
ゆったりと静かな夜を楽しみながら、焚き火のぬくもりに包まれる贅沢な時間を。
・澄んだ夜空と満天の星
・焚き火の音と冬の静けさ
・虫が少なく過ごしやすい快適な環境
・冬だけのお得な料金設定
アウトドア初心者の方でも安心して楽しめます。
■ 【期間・プラン概要】
・実施期間：2025年12月1日～12月27日
・ペット同伴可客室：1日1組限定
・予約ページ：https://reserve.489ban.net/client/wdp-okazaki/0/detail/1181731
寒い季節だからこそ味わえる、冬だけの贅沢なアウトドア体験。
WDP岡崎で、大切な人との“忘れられないクリスマス”をお過ごしください。
【施設概要】
施設名：ウッドデザインパーク岡崎
所在地：愛知県岡崎市鍛埜町日面８番地４
電話：080-5810-6322