【愛知県岡崎市】12/11～12/25限定！星空と焚き火に包まれる“冬のクリスマスグランピングプラン”を販売開始！！

冬の星空がきらめく、クリスマス限定の特別ステイ

ウッドデザインパーク株式会社

冬の夜空がいちばん輝く季節。澄んだ冬空の下で楽しむ特別なBBQ、クリスマスミニケーキ、スパークリングワインのプレゼントなど、この時期だけの贅沢なひとときをご提供。ファミリー・カップル・友人同士、どなたでも楽しめる“冬のご褒美ステイ”をお届けします。

■ クリスマス限定プランの特徴

１. この期間だけのオリジナルBBQメニュー

特別仕様のクリスマスBBQをお楽しみください。

２. オリジナル・クリスマスミニケーキ

焚き火後のデザートタイムを華やかに彩ります。

３. スパークリングワインを1本プレゼント

（アルコールが苦手な方はシャンメリーをご用意）

聖夜にぴったりの特別な乾杯を。

■ 冬グランピングの魅力

冬は星がもっとも美しく輝く季節。

ゆったりと静かな夜を楽しみながら、焚き火のぬくもりに包まれる贅沢な時間を。

・澄んだ夜空と満天の星

・焚き火の音と冬の静けさ

・虫が少なく過ごしやすい快適な環境

・冬だけのお得な料金設定

アウトドア初心者の方でも安心して楽しめます。

■ 【期間・プラン概要】

・実施期間：2025年12月1日～12月27日

・ペット同伴可客室：1日1組限定

・予約ページ：https://reserve.489ban.net/client/wdp-okazaki/0/detail/1181731

寒い季節だからこそ味わえる、冬だけの贅沢なアウトドア体験。

WDP岡崎で、大切な人との“忘れられないクリスマス”をお過ごしください。

【施設概要】

施設名：ウッドデザインパーク岡崎

所在地：愛知県岡崎市鍛埜町日面８番地４

電話：080-5810-6322