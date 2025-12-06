【プレスリリース】城崎温泉にベーカリー「パン工房ルピナス」2号店が12月11日オープン！こだわりの「湯種食パン」「ほうじ茶あんぱん」「ブリオッシュ」
株式会社旅館白山
店名： ルピナス城崎
（会社名／店舗名）広報担当：ルピナス城崎/花村
竹田城ふもとのベーカリー「パン工房ルピナス」（運営：旅館白山）の二号店を城崎温泉でオープンする。
城崎温泉にちなんだ自家製湯種を使用した「湯種食パン」は、湯種製法でいつでもしっとりが好評で、国内製造の小麦と和三蜜糖、よつ葉バターなど贅沢な原料が売り。
パン工房ルピナスラインナップ
●湯種製法の「いい湯だな食パン」税込 600円（キューブタイプ）
湯種製法で仕上げることで、しっとりともっちりした食感と小麦のやさしい甘みが楽しめる食パン。乾燥しにくく日持ちしやすいため、観光のお土産にも最適な一品です。お土産に最適なキューブタイプとは別に普段使いにも便利なロングタイプもあります。
●香ばしさが広がる「ほうじ茶あんぱん」税込 350円
ほうじ茶の香ばしさと和三蜜糖を生地に練り込み、風味豊かなあんを包んだオリジナルあんぱん。和の趣が感じられ、幅広い年代に親しまれる人気商品です。
●リッチな口溶けの「ブリオッシュ」税込 450円（3個入り）
よつ葉バターと和三蜜糖をふんだんに使用したふんわり軽いブリオッシュ。温めるとしっとりと口の中でほどけるような上質な味わいに仕上げています。
■店舗概要
店名： ルピナス城崎
所在地： 〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島５０５（住所：御所の湯より徒歩数分）
オープン日： 2025年12月11日（木）
営業時間： 木、金、土（10:30～17:00）
定休日： 不定休
主な商品： 湯種食パン、ほうじ茶あんぱん、ブリオッシュ ほか
■本件に関するお問い合わせ
（会社名／店舗名）広報担当：ルピナス城崎/花村
TEL：075-744-1764
Email：info@kyotohanatei.com
運営元：株式会社旅館白山
https://oyadohakusan.com/