Mel、今年最後の配信シングル「キンモクセイ」を12月19日に配信開始！東京・北海道の2都市でライブツアー！

「東京ナイトロンリー」が200万再生を突破するなど勢いにのる、SSWのMelが今年最後の配信リリースとなる新曲「キンモクセイ」を12月19日（金）に配信開始することを発表した。

8月にリリースされた2nd Full Album「LIFE」に続き、2025年5作目のリリースとなる。

「会いたい夜をちゃんと知ってキンモクセイに恋をのせて350ml缶のせいと言ってみる僕」想っている相手への少し恥ずかしい気持ちを、お酒を言い訳にしつつもストレートに恋と表現するLyricと、明るくもゆったりとしたメロディは気持ちを暖かくしてくれる一曲だ。

作詞・作曲・編曲もMelとなっており、Melの世界感をフルで楽しめる作品となっている。

合わせて、リリース日の12月19日には同楽曲「キンモクセイ」のMVをYouTubeに公開する。MVは歌詞に出てくる「国道12号」を使用するため、Melの出身である北海道で撮影された。撮影のディレクションにはMel も参加しており、こちらも是非チェックして欲しい。

12月にはLive Tour2025「LIFE」もゲストアーティストを迎え、東京、北海道の2箇所で開催予定。

-Mel コメント-

キンモクセイという曲は遠距離をテーマに作詞作曲編曲しました。「会えない夜は嫌だ」というのが普遍的な価値観だと思ってて、それは僕も同じですが遠距離に限っては、そんな価値観はいつかまた会える日があると言う事を考えれば、その日までの足跡のような物になると考えています。沢山歩けば歩くほど「再会」は輝いていく物だと思ってます、そんな曲です。

2025年12月19日（金）

New Single「キンモクセイ」

作詞 ： Mel / 作曲 ： Mel / 編曲 ： Mel

【発売元】 HPI Records

▼各音楽配信サービス

https://spaceshowerfuga.lnk.to/kinmokusei

■公演情報

Mel LIVE TOUR 2025「LIFE」

12月11日（木）東京・渋谷 TOKIO TOKYO 開場18：00/開演18：30

ゲスト：Nolzy,ココラシカ

チケットURL：t.livepocket.jp/e/mi4vn(https://t.livepocket.jp/e/mi4vn)

12月14日（日）北海道・札幌 PLANT 開場17：00/開演 17：30

ゲスト：First Love is Never Returned,日向文

チケットURL：eplus.jp/mel/(https://eplus.jp/sf/detail/4175220001?P6=001&P1=0402&P59=1)

〈詳細〉

Mel Official Site

https://mel-official.com/

■プロフィール

「チルなビートと優しい声で言葉を紡ぐ次世代チル系シンガー」として2020年に音楽活動を開始。

2021年1月にリリースをした2nd シングル「彗星と街」は、2021年Spotifyのバイラルチャート入りストリーミング総再生回1,000 万回再生突破のヒット曲となった。

2024年自身初の1st Digital album「ノンフィクション」をリリース。収録曲「コヨイノウタ」はTVドラマ『恋をするなら二度目が上等』のOP主題歌に、続く配信ｓｇ「東京ナイトロンリー」はTVドラマ「２５時、赤坂で」のED主題歌に抜擢されるなど、話題を広げている。

HP: https://mel-official.com/

X: https://x.com/_mel_1206_

Instagram：https://www.instagram.com/_mel_1206_?igsh=b2FxZmJucnhjeGI1

TikTok：https://www.tiktok.com/@_mel_1206_?_t=ZS-90ccdOceURV&_r=1(https://www.tiktok.com/@_mel_1206_?_t=ZS-90ccdOceURV&_r=1)

Youtube：https://www.youtube.com/channel/UC_q2kW4tB8_QxX7DZpa9I-w

bilibili：https://space.bilibili.com/3546641195862029?spm_id_from=333.1007.0.0