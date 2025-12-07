Kingfisherプロデュースvol.4『MOTHER』が2026年1月21日 (水) ～ 2026年1月27日 (火)に中野ザ・ポケット（東京都 中野区 中野 3-22-8）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です

http://confetti-web.com/@/kf_mother2026

公式ホームページhttps://mother.kingfisher.fun/丸山智×池谷雅生、Kingfisherの実力派コンビが贈る、2022年初演の好評を受けた再演作品。「母親とは何か」を問う本格派ヒューマンドラマ！今作『MOTHER』は、"親子の絆と記憶"をテーマに、初演からさらに深化させた本格的な舞台作品として再構築されました。演劇の第一線で活躍する実力派俳優陣と、今最も勢いのある期待の若手俳優たちが集結し、照明・音響・美術など各分野の精鋭スタッフとともに、ダブルキャスト制により紡がれる多層的な演技が、観る者の心に「家族とは何か」「知ることの意味」「愛とは何か」を静かに、しかし深く問いかけます。人間の普遍的なテーマを、時に笑いを誘うウィットを織り交ぜながら、叙情豊かに描く本作。客席とステージが呼応し合う、この瞬間にしか立ち上がらない生の感情。フィクションを超えて迫る、血の通った人間ドラマを、あなたの目で、心で、体感してください。

Kingfisherとは

Kingfisherとは、脚本家・監督の丸山智と脚本家・演出家の池谷雅生が合同で設立した会社です。テレビ・映画・配信等の映像脚本を中心に、アニメ・舞台・ラジオドラマなどの作品を発表しています。カワセミ(キングフィッシャー)が狙った獲物は絶対外さないで釣り上げるように、才能あるキャスト・スタッフと、大勢の方々に楽しんで頂ける作品を作り上げていくことがコンセプトです。空飛ぶ宝石と言われる“カワセミ”のように輝くクリエイターが集うエンターテインメントの水辺になることを目指しています。

公演概要

Kingfisherプロデュースvol.4『MOTHER』公演期間：2026年1月21日 (水) ～ 2026年1月27日 (火)会場：中野ザ・ポケット（東京都 中野区 中野 3-22-8）■出演者【Team太陽】まりゑ和泉ちぬ永栄正顕安保匠児島功一高山和之ふじわらみほ田中日奈子宮守ジェイ【Team月】中村真知子塩田朋子内田裕也渡辺拓弥今里真今林久弥村木エリ坂本夏帆橋津宏次郎■スタッフ脚本：丸山智演出：池谷雅生照明：田中稔彦音響：ナガセナイフ舞台美術：松本わかこ舞台監督：池尾秀隆大道具：泉真音楽：関根彰良ギター演奏指導：進藤洋樹法律監修：前田宏演出助手：菊川陽子(劇団東俳)宣伝美術：FriedmanWeb：寺部智英宣伝写真：牛島康介宣伝映像：安保匠記録撮影：井野口功一制作助手：飯島瑛里制作：SUI企画・製作: Kingfisher合同会社 協力株式会社SRプロダクション株式会社オスカープロモーション株式会社オフィスPSC株式会社キューブ株式会社Quick株式会社クリオネ劇団東俳株式会社サイン株式会社サンドリーム株式会社NEST株式会社FIRST AGENT株式会社ファザーズコーポレーション文学座株式会社ルビーパレード株式会社Lry(50音順)■公演スケジュール1/21(水)19:00【太陽】1/22(木)19:00【月】1/23(金)14:00【太陽】・19:00【月】1/24(土)13:00【月】・18:00【太陽】1/25(日)13:00【太陽】・18:00【月】1/26(月)19:00【太陽】1/27(火)16:00【月】【Team太陽】・【Team月】のダブルキャスト出演者が異なりますのでご注意ください。※受付開始は開演の45分前・開場は開演の30分前。■チケット料金前売：6,000円（全席指定・税込）※未就学児の入場はご遠慮ください。