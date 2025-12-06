「まきばくんからのプレゼント！冬のごほうびガチャ」開催決定！

日本テーマパーク開発株式会社



NPD（日本駐車場開発株式会社）グループのRX（地域変革）を掲げる日本テーマパーク開発株式会社傘下の那須高原りんどう湖ファミリー牧場は、2025年12月12日（金）から2026年1月12日（月・祝）までの期間中（開園日）に、「まきばくんからのプレゼント！冬のごほうびガチャ」を開催します。当日入園券をご購入いただいた方やりんどう湖ファミリー牧場の年間パスポートをお持ちの方は、どなたでも1日1回無料でご参加いただけます♪ガチャガチャははずれなし！必ずごほうびがもらえます！どんなごほうびがもらえるかは…、ご来園されてからのお楽しみ☆ごほうびをもらって、りんどう湖ファミリー牧場の思い出をもっとも～っとつくろう！

【イベント概要】

イベント詳細ページ：https://www.rindo.co.jp/news/251

開催期間：2025年12月12日（金）～2026年1月12日（月・祝）

※期間内の休園日は対象外です。

参加方法：開催受付場所にて入園券をご提示ください。

入園券にスタッフがスタンプを押した後、ガチャガチャを回していただきます。

参加費無料、入園券のご提示が必須となります。

景 品：アトラクション利用券や乳製品等、幅広くご準備しています。

注意事項：いかなる場合も景品の変更・交換はできません。

参加は1名様あたり1日1回までとなります。

また、下記の通りキャンペーン・イベントを開催いたします。

■栃木県、福島県民近隣の方向けに２つの優待割引を実施

＜実施期間＞

12月1日（月）～12月31日（水）

※期間内に休園日がございます。

＜対象のお客様＞

・栃木県、福島県に在住のお客様

１.年間パスポート県民優待割引

A）通常プラン

・大人（中学生以上）：11,000円 → 9,800円

・小学生：10,000円 → 8,300円

・幼児（3歳～未就学児）：7,000円 → 6,000円

B）やっぱり買う割プラン

・大人（中学生以上）：6,600円 → 5,600円

・小学生：5,800円 → 4,800円

・幼児（3歳～未就学児）：4,200円 → 3,200円

※通常プラン及びやっぱり買う割プラン以外は割引対象外となります。

２.エンジョイパス県民優待割引（入園＋１日乗り放題）

・大人（中学生以上）：4,900円 → 4,200円

・小学生：4,100円 → 3,500円

・幼児（3歳～未就学児）：3,800円 → 3,200円（りんどう湖通貨1000りんどる付き）

＜注意事項＞

・代表者のご住所が記載されている身分証明書のご提示が必須となります。

・入園料のみの割引はございません。

・他の割引との併用はできません。

■12月イベント開催情報１.

クリスマスワークショップを開催！

【イベント概要】

イベント詳細ページ：https://www.rindo.co.jp/news/252

申込みフォーム：https://forms.gle/CEkmXSytmsBySbyM7

※入園料は別途発生いたします

開催期間：2025年12月13日(土) 午前・午後

2025年12月14日(日) 午前のみ

開催場所：那須高原りんどう湖ファミリー牧場 無料休憩所【スイス館】

・BF：バター作り、オリジナル缶バッジ・バウムクーヘンパッケージ作り

・2F：リース作り

タイムテーブル：

(午前)

・BF

11:30～12:00 バター作り体験

12:00～13:00 オリジナル缶バッジ・バウムクーヘンパッケージ作り体験

・2F

10:30～12:00 リース作り体験

(午後)※13日(土)のみ開催

・BF

13:30～14:00 バター作り体験

14:00～15:00 オリジナル缶バッジ・バウムクーヘンパッケージ作り体験

・2F

13:30～15:00 リース作り体験

ワークショップ内容：

１.リース作り体験

○内容：常緑樹の枝や木の実を使用し、リースやスワッグを制作。フレッシュグリーンの土台に、好みの木の実などを飾り付け、オリジナルのクリスマス飾りに仕上げよう♪

○対象：どなたでも（親子参加・お友達同士も歓迎）

○定員：各回20組(予約制、1組あたりの人数制限なし)

○参加費：1,500円/1組(リース1つ+スワッグ1つ)

２.オリジナル缶バッジ・バウムクーヘン作り体験

○内容：今日の思い出写真or動物の好きな写真でオリジナル缶バッジ・バウムクーヘンを作ろう♪（バウムクーヘン作りはパッケージの一部の作成体験になります。）

○対象：どなたでも（親子参加・お友達同士も歓迎）

○定員：なし

○参加費：700円/1セット(缶バッチ1つ+バウムクーヘン1つ)

３.バター作り体験

○内容：生クリームが入った容器を振って、バターをつくろう♪(持ち帰り不可)

○対象：どなたでも（親子参加・お友達同士も歓迎）

○定員：各回40名

○参加費：700円/1人

※入園料は別途発生いたします

■12月イベント開催情報２.

『セボンスター』×『那須高原りんどう湖ファミリー牧場』コラボイベント開催中！

セボンスターのスタンプラリーや、限定フォトスポットが登場 ♪

さらに、コラボ期間中はSNS連動イベントも開催！



１.スタンプラリー

期間中は園内でスタンプラリーを開催！

セボンスターのクイズに挑戦しながらスタンプを集めると、「セボンスター」と「オリジナルステッカー」をプレゼント。

２.オリジナルフォトスポット

りんどう湖ファミリー牧場と那須ハイランドパークに、セボンスターのアクセサリーがフォトスポットになって登場！

異なるデザインが設置されますので、那須でフォトスポット巡りもできちゃいます！

３. Instagram フォトコンテスト

セボンスター、那須ハイランドパーク、りんどう湖ファミリー牧場の3つの公式Instagramアカウントをフォロー！

そして指定ハッシュタグをつけて、セボンスターを「身につけた状態」で写真を投稿しよう！

各部門に選ばれた方は豪華景品をプレゼント。

■期間：2025年11月22日（土）～2026年3月8日（日）

■開催場所：那須高原りんどう湖ファミリー牧場・那須ハイランドパーク

その他詳細はイベント詳細ページ（https://www.rindo.co.jp/news/247）からご確認ください。

☆施設内のどうぶつさんたちもクリスマスバージョンのお洋服を着ています☆

●那須高原りんどう湖ファミリー牧場とは

那須興業株式会社が運営する那須高原りんどう湖ファミリー牧場は、約30万平方メートル の広大な敷地と外周2kmの湖、自然をいかした牧場型テーマパークです。アルパカ飼育頭数が日本で最も多く（150頭以上）、アルパカに囲まれた「アルパカグランピング」や、日本初導入の湖上グランピングなど、新たなコンテンツも継続して開設しています。（一部、季節限定）また、日本にいる乳牛の0.8％しか存在しない「ジャージー牛」から採れる「ロイヤルジャージー牛乳」から加工した乳製品事業も営み、那須ブランドにも認定された「ジャージー飲むヨーグルト」や「ジャージー発酵バター」をはじめとした各種乳製品を販売しています。https://www.rindo.co.jp

≪那須興業株式会社について≫

設立年月：1965年11月

資本金：1億円

代表者名：代表取締役社長 林沙紀

本社所在地：栃木県那須郡那須町大字高久丙字海道上414番地2

事業内容：テーマパーク・観光牧場の経営、乳製品の販売

URL：https://www.rindo.co.jp/

グループ会社の施設に、那須ハイランドパーク、オフィシャルホテル「那須高原TOWAピュアコテージ」があります。お得な特典も多数ご用意しておりますので、是非お立ち寄りください。

＜那須高原TOWAピュアコテージ＞

北関東最大級の遊園地「那須ハイランドパーク」のオフィシャルホテルで、那須ハイランドパークや、日本最大級のアスレチック「那須の森の空中アスレチック『NOZARU』」やキャンプ場が併設された宿泊施設です。露天風呂やサウナ、プライベートドッグランが併設された一棟貸し別荘や、温泉露天風呂付きコテージ、日本で初導入した透明なグランピング「AURA」など多様な客室を備えており、「何度来ても楽しめる思い出が積み重なる場所」として、自然と一体となる宿泊体験をご提供しております。

公式ホームページ https://www.pure-cottages.jp/

＜那須ハイランドパーク＞

40種類以上のアトラクションが楽しめる北関東最大級の遊園地。

日本初の洞窟探検アトラクション「MOGURA」や、8種類のコースターなど子供から大人まで楽しめるアトラクションが充実。わんちゃんと一緒に愉しめるドッグラン・カフェ・アトラクションも拡充しており、「日本一ペットフレンドリーな遊園地」を目指しています。

公式ホームページ https://www.nasuhai.co.jp/

■日本テーマパーク開発株式会社について

東証プライムに上場している日本駐車場開発グループのもと、地方のテーマパーク、別荘地、宿泊施設などの再生・成長を通じて地域社会に貢献することや、様々な社会問題をビジネスで解決しながら持続可能な社会の実現に取り組む企業です。また、SDGｓ活動を積極的に推進しており、グループ会社と連携して保護犬譲渡活動「SOS活動」、JR那須塩原駅で開設している育成型「エキナカこども食堂」、小型バイオマス発電機の実装によるエネルギーの地産地消化推進、21世紀型社会実現に向けたリビングラボ構想「ナスコンバレー」などの活動を進めています。また、傘下の企業は、藤和那須リゾート株式会社や那須興業株式会社があります。

設立年月：2016年5月

資本金：5,000万円

代表者：代表取締役社長 内藤佐和子

本社：東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 新丸の内ビルディング

事業内容：テーマパーク、遊園地等の運営及び管理、コンサルティング

URL：https://nippon-themepark.co.jp/