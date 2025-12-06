コスメティックブランド「ANOI(アノイ)」から新作コレクションが登場。POPUP STOREを開催

株式会社munico

株式会社municoは12月6日（土）より「Eyebrow Styling Glow（アイブロウ スタイリング グロウ）」新色 全３種の販売を開始いたしました。

また、12月14日（日）よりPOPUP STOREを表参道にて2日間開催いたします。

【 ITEM 】

・Eyebrow Styling Glow（アイブロウ スタイリング グロウ）新色 全3種

眉に洗練された美しさをもたらすアイブロウジェル。

傾斜のあるヘッドで眉にフィットするコンパクトブラシ。

心地よい塗布感でムラなく眉に密着し、毛流れをキープします。

04：Quiet Journey

シックなブラウンに静かに漂う、煌めきのニュアンス。

眉に柔らかな深みを与え、抜け感のある仕上がりに。

05：Fall into BENI

センシュアルな魅力を引き出すディープレッド。

ファッショナブルなカラーチェンジが叶う仕上がり。

06：Beautiful Escape

眉をウォーミーかつスタイリッシュに彩るオレンジ。

メイクの可能性が広がる“逃避行”的カラー。

【 POPUP STORE 】

新作コレクションのお披露目会として

12月14日（日）～15日（月）の2日間、表参道にて

POPUP STOREを開催いたします。

新作を含めたアイテムを実際にお試しいただける機会となります。

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

ー 開催日時 ー

12月14日（日） 13:30～20:30

12月15日（月） 12:30～19:30

ー 開催場所 ー

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前5-44-2

LAPIN ET HALOT 1F

アクセス方法：東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道駅」A1出口・B2出口より徒歩5分。

ー CAMPAIGN ー

税込6,000円以上の商品のご購入で「ANOI オリジナルトートバッグ」をプレゼントいたします。

（数量限定/無くなり次第終了）

Online Store：https://anoi.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/(https://www.instagram.com/yeau_official/)anoi.official/