コスメティックブランド「ANOI(アノイ)」から新作コレクションが登場。POPUP STOREを開催
株式会社municoは12月6日（土）より「Eyebrow Styling Glow（アイブロウ スタイリング グロウ）」新色 全３種の販売を開始いたしました。
また、12月14日（日）よりPOPUP STOREを表参道にて2日間開催いたします。
【 ITEM 】
・Eyebrow Styling Glow（アイブロウ スタイリング グロウ）新色 全3種
眉に洗練された美しさをもたらすアイブロウジェル。
傾斜のあるヘッドで眉にフィットするコンパクトブラシ。
心地よい塗布感でムラなく眉に密着し、毛流れをキープします。
04：Quiet Journey
シックなブラウンに静かに漂う、煌めきのニュアンス。
眉に柔らかな深みを与え、抜け感のある仕上がりに。
05：Fall into BENI
センシュアルな魅力を引き出すディープレッド。
ファッショナブルなカラーチェンジが叶う仕上がり。
06：Beautiful Escape
眉をウォーミーかつスタイリッシュに彩るオレンジ。
メイクの可能性が広がる“逃避行”的カラー。
【 POPUP STORE 】
新作コレクションのお披露目会として
12月14日（日）～15日（月）の2日間、表参道にて
POPUP STOREを開催いたします。
新作を含めたアイテムを実際にお試しいただける機会となります。
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
ー 開催日時 ー
12月14日（日） 13:30～20:30
12月15日（月） 12:30～19:30
ー 開催場所 ー
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前5-44-2
LAPIN ET HALOT 1F
アクセス方法：東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道駅」A1出口・B2出口より徒歩5分。
ー CAMPAIGN ー
税込6,000円以上の商品のご購入で「ANOI オリジナルトートバッグ」をプレゼントいたします。
（数量限定/無くなり次第終了）
Online Store：https://anoi.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/(https://www.instagram.com/yeau_official/)anoi.official/