コスメティックブランド「ANOI(アノイ)」から新作コレクションが登場。POPUP STOREを開催

株式会社municoは12月6日（土）より「Eyebrow Styling Glow（アイブロウ スタイリング グロウ）」新色 全３種の販売を開始いたしました。


また、12月14日（日）よりPOPUP STOREを表参道にて2日間開催いたします。




【 ITEM 】

・Eyebrow Styling Glow（アイブロウ スタイリング グロウ）新色 全3種


眉に洗練された美しさをもたらすアイブロウジェル。


傾斜のあるヘッドで眉にフィットするコンパクトブラシ。


心地よい塗布感でムラなく眉に密着し、毛流れをキープします。



04：Quiet Journey


シックなブラウンに静かに漂う、煌めきのニュアンス。


眉に柔らかな深みを与え、抜け感のある仕上がりに。



05：Fall into BENI


センシュアルな魅力を引き出すディープレッド。


ファッショナブルなカラーチェンジが叶う仕上がり。



06：Beautiful Escape


眉をウォーミーかつスタイリッシュに彩るオレンジ。


メイクの可能性が広がる“逃避行”的カラー。








【 POPUP STORE 】


新作コレクションのお披露目会として


12月14日（日）～15日（月）の2日間、表参道にて


POPUP STOREを開催いたします。


新作を含めたアイテムを実際にお試しいただける機会となります。


　


皆様のお越しを心よりお待ちしております。


　


ー 開催日時 ー


12月14日（日） 13:30～20:30


12月15日（月） 12:30～19:30



ー 開催場所 ー


〒150-0001


東京都渋谷区神宮前5-44-2


LAPIN ET HALOT 1F


アクセス方法：東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道駅」A1出口・B2出口より徒歩5分。


　


ー CAMPAIGN ー


税込6,000円以上の商品のご購入で「ANOI オリジナルトートバッグ」をプレゼントいたします。


（数量限定/無くなり次第終了）



Online Store：https://anoi.jp/


Instagram：https://www.instagram.com/(https://www.instagram.com/yeau_official/)anoi.official/