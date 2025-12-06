BABYMETALのラジオ番組がライブイベントを初開催！『TOKYO FM開局55周年記念 BABYMETALのメタラジ！FES』

株式会社エフエム東京

TOKYO FMで毎週土曜19時30分から放送中のBABYMETALがパーソナリティを務める『BABYMETALのメタラジ！』では、2026年3月29日（日）東京ガーデンシアターにて、番組初イベント『TOKYO FM開局55周年記念 BABYMETALのメタラジ！FES』を開催いたします。出演はBABYMETAL、マキシマム ザ ホルモン、新しい学校のリーダーズ。チケットは本日12月6日(土)20時～最速先行を実施します。（〆切12月14日(日)23時59分迄）詳細は特設サイトをご覧ください。

2010年の結成以降、「METAL RESISTANCE」の名の下に、「メタルで世界をひとつに、世界を繋いでいく」をテーマに世界中を席巻し続ける“BABYMETAL”が、改めて日本の方にもBABYMETALのことを知ってもらうため、ガチメタルから実はメタル好きだという“隠れメタル”な方まで、BABYMETALのメタルな友達＝通称『メタトモ』をゲストに迎えて『メタトモ』の輪を広げていくラジオ番組『BABYMETALのメタラジ！』。

2025年1月の番組スタートから、「メタトモの輪を広げて、メタラジ！のイベントを開催せよ」という大きなミッションのもと、様々なメタル好きゲストを招き、メタルの魅力を届けてきましたが、ついに初のイベント『TOKYO FM開局55周年記念 BABYMETALのメタラジ！FES』の開催が実現することに…！

出演は、番組パーソナリティも務めるBABYMETAL、そしてBABYMETALと親交があり、過去に番組にもゲスト出演したマキシマム ザ ホルモン、新しい学校のリーダーズ。本日、12月6日(土)20時～チケット最速先行を実施します。2026年3月29日（日）、日本で一番メタルな場所にぜひお越しください。

【イベント概要】

タイトル：TOKYO FM 開局55周年記念 BABYMETALのメタラジ！FES

日時：2026年3月29日(日)開場：17時開演：18時

会場：東京ガーデンシアター（有明） 東京都江東区有明2丁目1－6

出演：BABYMETAL、マキシマム ザ ホルモン、新しい学校のリーダーズ

特設サイトURL：https://www.tfm.co.jp/metaradi/metaradifes

チケット最速先行：

１.メタラジVIPチケット（1申込につき2枚まで）

※BABYMETAL「THE ONE」限定(THE ONE TEE 2026引継ぎ購入者)チケット、メタラジステッカー付

└１.VIPアリーナ15,000円（税込）※オールスタンディング、先行入場、整理番号付、未就学児入場不可

└２.VIPスタンド15,000円（税込）※指定席（スタンド最前列）、3歳以下入場不可（4歳以上チケット必要）

２.メタラジチケット（1申込につき4枚まで）

└１.アリーナ13,200円（税込）※オールスタンディング、整理番号付、未就学児入場不可

└２.スタンド13,200円（税込）※指定席、3歳以下入場不可（4歳以上チケット必要）

【番組概要】

『BABYMETALのメタラジ！』

◆放送日時： 毎週土曜日19:30～19:55

◆放送局： TOKYO FM

◆パーソナリティ： BABYMETAL

◆番組HP：https://www.tfm.co.jp/metaradi/

◆番組公式X：https://x.com/metaradi_tfm