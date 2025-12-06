総勢100名のVTuberが参加した「逆水寒VTuberストリームフェス」開催総再生数80万回突破、時雨ミトさんが最優秀配信者に輝く

株式会社PINES

2025年11月7日、NetEase Gamesが手がける新作MMORPG「逆水寒」が正式リリースされました。注目を集める本作を舞台に、総勢100名のVTuberがポイントを競い合う大型イベント「逆水寒VTuberストリームフェス」が開催され、配信やSNSでも大きな盛り上がりを見せました。

イベント運営は株式会社GameWith、株式会社PINESが運営するVTuber専門のインフルエンサーマーケティング事業AttendMeが共同で行いました。

イベント公式サイト：https://lp.gamewith.jp/swordofjustice/swordofjustice-vtubers-1

・『逆水寒』とは

『逆水寒』は、中国の武侠世界を舞台にしたオープンワールドRPGです。プレイヤーは剣や策略、陰謀に満ちた江湖の世界で、自由に冒険を楽しむことができます。

本作の魅力は、戦闘だけでなく、農業や釣り、書道などの生活系アクティビティも充実している点です。NPCとの関係性や選択次第で物語の展開が変わり、アクション性の高い戦闘や軽功を活かした移動、自由度の高いキャラクタービルドなども組み合わせることで、PvE・PvP・生活・ロールプレイなど、多彩な遊び方が可能です。

プレイヤーは、自分のスタイルに合わせて武侠世界を体験でき、戦闘や生活、物語の中で思い思いの冒険を楽しむことができます。

自由度の高いMMORPGを求める方には正にぴったりのゲームと言えるでしょう。

逆水寒公式サイト：https://www.swordofjustice.com/jp/index.html

本イベントには総勢100名ものVTuberが参加し、約600回におよぶ配信を通じて『逆水寒』の魅力を多角的に発信しました。さらに、200本以上のショート動画も投稿され、配信アーカイブや切り抜き、ショートを合わせた総再生数は80万回を突破。多くの視聴者が注目し、大きな盛り上がりを見せました。

また、視聴者がゲーム内で共に世界を冒険できるMMORPGならではのインタラクティブな展開も実現。配信者とファンが一体となって楽しめる参加型企画はSNSでも話題となり、『逆水寒』の魅力をより広く、効果的に届ける結果となりました。

参加者は、配信回数やゲーム内で撮影したスクリーンショット付きのポスト投稿、ショート動画の公開数など、さまざまな形で『逆水寒』に関する発信を行い、ポイントを獲得していきました。

ランキング上位を目指し互いに切磋琢磨する白熱した競争が繰り広げられ、上位入賞者には豪華賞品が贈呈されることも相まって、イベント全体は大いに盛り上がり熱気に包まれました。

逆水寒の正式サービス開始に合わせ、11月7日に開幕した「逆水寒VTuberストリームフェス」は、11月20日に堂々のフィナーレを迎え、ついに最終結果が発表されました。

熾烈な争いを制して優勝を勝ち取ったのは時雨ミトさん。続いて未来ちるかさんが2位、たちばなおもちさんが3位にランクインしました。さらに、あまねももさんが4位、望心詩さんが5位と続き、最後まで目が離せない白熱の展開となりました。

優勝した時雨ミトさんには賞金20万円に加え、逆水寒オリジナル血河ワンコぬいぐるみミニバッグが贈呈され、華やかなエンディングを迎えました。

本イベントでは多数の配信が行われ、参加者それぞれの個性が光るプレイや名場面が次々と生まれました。

大いに盛り上がりを見せた本イベントの中から、本記事では上位入賞を果たした5名のVTuberについて詳しく紹介していきます。

時雨ミトさんと行く、逆水寒の隠し身分「物乞い」の世界――やり込みと交流の魅力

逆水寒には、戦闘や生産はもちろん、生活やロールプレイまで幅広い遊び方ができる「身分」というシステムが存在します。どの身分を選ぶかによってゲーム内での暮らし方が大きく変化し、今後のプレイ方針を決める指針ともなる重要な要素です。

そんな身分の中には、通常のプレイではなかなか気づけない「隠し身分」が存在します。ひっそりと用意されている選択肢の中から自分だけの道を見つける楽しさがあり、逆水寒の自由度の高さを象徴するコンテンツと言えるでしょう。

今回のイベントで見事優勝した時雨ミトさんが選んだのも、その隠し身分のひとつである「物乞い」でした。物乞いは隠し身分らしく取得の難易度がやや高く、物乞いの行為で一定以上の通貨を集めることや、採集スキルを高めるなど、複数の条件を達成する必要があります。それらを満たすことで初めて「真の物乞い」として認められるのです。

一見するとやり込み向けのコンテンツにも思える物乞いですが、その先には意外な魅力もありました。それは、ゲーム内外を問わず「人の輪が広がること」です。通貨を集めるためには他プレイヤーの助けが必要であり、普段から応援してくれる視聴者や、ゲーム内で出会ったプレイヤーとの交流が自然と生まれます。また希少な身分であることから、ミトさんの配信には「物乞いになりたい」「実際の生活はどんなもの？」と情報を求める逆水寒プレイヤーが次々と訪れるようになりました。

そうして形成されたコミュニティは次第に活気を増し、イベント最終日の配信では多くのプレイヤーがミトさんの荘園（ゲーム内の拠点）へ集結。隠し身分への挑戦とMMORPGならではの交流が見事に結びついた瞬間となりました。

その様子はミトさんのYouTubeや、Xに投稿されたスクリーンショットでも確認できます。

やり込み要素と人との繋がり、どちらも楽しめる「物乞い」という身分。興味を持った方はぜひ、時雨ミトさんの発信を参考にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

時雨ミトさんのYouTubeチャンネルはこちら

https://www.youtube.com/channel/UCfz6EIcVmOa7zbw-3kytBvA

イベント最終日にリスナーと交流をする時雨ミトさん

未来ちるかさんが逆水寒の荘園で描く“自給自足スローライフ”

『逆水寒』の世界には、プレイヤーが必ず訪れることになる「荘園」という独自の生活拠点システムが存在します。

荘園はまさに 自分だけの拠点。建築・装飾・農業など自由度の高いカスタマイズが可能で、プレイヤーの発想次第でまったく異なる姿を見せるゲームの中核要素です。

本イベント参加者の未来ちるかさんは、その荘園を舞台に“自給自足の農園生活”を目標に掲げプレイを開始。イベントでは見事2位入賞を果たし、その充実した活動が大きな注目を集めました。

荘園の自由度はちるかさんの想像を超えるものだったようで、気が付けば没頭の日々。なんとイベント期間のわずか2週間で 36回もの配信を実施し、参加者最多の記録を残すことになりました。

当初の目標であった農作物による自給自足はもちろん、多彩な家具や追加アイテムも活用し、見応えのある華やかな荘園を完成させました。

その制作過程や完成した荘園の様子は、ちるかさんの配信アーカイブやポストから確認できます。

「逆水寒での生活をもっと楽しみたい」「自分の荘園をどんな方向に伸ばそうか迷っている」──そんなプレイヤーは、ぜひ一度チェックしてみてはいかがでしょうか。きっと新たなヒントや刺激が得られるはずです。

未来ちるかさんのYouTubeチャンネルはこちら

https://www.youtube.com/channel/UCj5k_DKGT8XZZpCrrHrG53g

自身の作成した荘園で記念撮影をする未来ちるかさん

荘園も戦闘もミニゲームも！たちばなおもちさんが紹介する逆水寒の多様性

逆水寒の魅力のひとつに、約1.2億通りにも及ぶと言われるプレイスタイルの多様性があります。荘園でのスローライフ、戦闘への没頭、ミニゲームの探索、ストーリーの攻略──その楽しみ方は無限に存在し、誰もが自分に合った遊び方を見つけることが可能です。本イベントに参加したプレイヤーの中にも、その自由度の高さに惹かれ、積極的に発信を続ける人物が多く見られました。

そのなかでも特に存在感を放っていたのが、3位入賞を果たしたたちばなおもちさんです。イベント期間中、毎日欠かさずポストや配信を行い、さらにYouTubeではショート動画を毎日投稿し続けるという驚異的な継続力を見せました。扱うテーマも幅広く、荘園や戦闘・ストーリーといった中心的な要素にとどまらず、ミニゲームのような細かな遊びまで紹介するなど、逆水寒の世界を多角的に切り取って発信している点が特徴的です。数ある活動者の中でも、これほど多彩な切り口で毎日情報を届けているプレイヤーは決して多くありません。

「逆水寒にはどんな遊び方があるのか知りたい」「いろいろなコンテンツの雰囲気を一度に見てみたい」──そんな方には、たちばなおもちさんの動画が大きな助けになるはずです。短くテンポのよい ショート動画は特に視聴しやすく、ゲームの魅力を素早く掴むことができまする。これから逆水寒を始める方や、自分の遊び方を模索しているプレイヤーの皆さんは、たちばなおもちさんのYouTubeチャンネルをぜひ一度覗いてみてください。プレイのヒントや新しい発見がきっと見つかるはずです。

たちばなおもちさんのYouTubeチャンネルはこちら

https://www.youtube.com/channel/UCMsCpOx6KEfCJh2vizv_4mA

逆水寒内でミニゲームを楽しむたちばなおもちさん

あまねももさんが攻略！逆水寒のメインストーリーで見つける自分の遊び方

逆水寒には非常に多くのコンテンツが用意されており、億単位ものプレイスタイルが存在します。そのため、「何から手をつければいいのか分からない……」と悩む方も少なくありません。そんな方には、まず メインストーリーを進めてみること をおすすめします。

本作のメインストーリーは、中国の北宋時代を舞台に、複数の勢力が入り混じる壮大な世界で展開されます。さらに、戦闘や生活、NPCとの交流など、逆水寒ならではの豊富なコンテンツが物語の進行に影響を与える、濃厚で没入感のある構成が特徴です。

イベントで4位入賞を果たした あまねももさん も、配信では主にメインストーリーを中心にプレイされていました。特に強敵との戦闘シーンでは、配信のチャット欄も大盛況。スキルの華やかなエフェクトや敵の大技が出るたびに、視聴者のリアクションであふれ、臨場感たっぷりの時間が流れていました。

本作のメインストーリーは、ただ物語を追うだけではなく、逆水寒のさまざまな遊び方を一通り体験できるように設計されています。自分の理想のプレイスタイルを模索している方は、まずストーリーを進めてみることで、新たな発見や楽しみ方に出会えるはずです。

また、逆水寒は自分で遊ぶだけでなく、他のプレイヤーのプレイを見るのも魅力のひとつです。あまねももさんをはじめ、本イベント参加者の配信を覗いてみるのも参考になりそうですね。

あまねももさんのYouTubeチャンネルはこちら

https://www.youtube.com/channel/UC5J9kElSRDDlaQc2-BSKLoQ

メインストーリーを攻略するあまねももさん

逆水寒の世界で出会う、個性豊かなNPCと理想の自キャラ――望心詩さんの挑戦

逆水寒には多くのNPCが登場し、彼らとの交流を深めることで好感度が上がったり、報酬を受け取れたりと、より深い関係性を築いていくことができます。

そして特筆したいのはNPCたちがAIによって制御されている点です。

プレイヤーの言動に合わせて反応が変化し、さまざまな感情を見せてくれるため「まるで本当にそこに生きている人と接しているような感覚」で楽しむことができます。

そんな魅力あふれるNPCとのコミュニケーションを楽しむ参加者も多く、イベント5位に入賞した望心詩さんもその一人でした。

ゲーム開始当初は「好みの女の子と恋愛するぞ！」と意気込んでいましたが、実際にプレイしてみると心を奪われたのは意外にも―― 自分が作った操作キャラクター だったのです。

というのも、逆水寒のキャラクターメイクは自由度が非常に高く、顔立ち・体型・髪型・メイクまで細かく調整できます。

理想の見た目を追求できるため、「自分好みのキャラ」をとことん作り込むことが可能です。

望心詩さんも例外ではなく、自キャラにどっぷりと夢中になった様子。

配信だけではなくXにもスクリーンショットを投稿したり、夢中で眺める姿をショート動画にして発信してくれたりと、その熱量がしっかりと伝わってきました。

個性豊かで感情豊かなNPCたち、そして自分の理想を形にできるキャラメイク。

逆水寒にはプレイヤーそれぞれの心を掴む魅力的なキャラクターが数多く生きています。

みなさんもぜひ逆水寒の世界に足を踏み入れ、NPCや自キャラとの素敵な出会いを楽しんでみてください。

望心詩さんのYouTubeチャンネルはこちら

https://www.youtube.com/channel/UCfm1sTVoEWPZdsBJkXukODw

キャラクターメイクを楽しむ望心詩さん

