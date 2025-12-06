ハイブランド物販事業『Buy Up』、運営業務を効率化する「専用出品管理ツール」を導入し、事業者の負担を軽減

株式会社DREAM PONY

株式会社DREAMPONY（本社：東京都千代田区、代表取締役：一ノ瀬 続輝）は、運営するハイブランド物販事業『Buy Up（バイアップ）』において、本サービスを利用する事業者様の出品作業を支援する「専用出品管理ツール」を新たに導入したことをお知らせします。

導入の背景：運営業務の効率化を目指して

ハイブランド品の物販事業においては、出品に関連する日々の事務作業が運営上の大きな負担となるケースがあります。 当社では、こうした事業者の負担を軽減し、より販売活動に集中できる環境を整えるため、新たな管理ツールの導入を決定いたしました。

新ツールの特徴：作業負担の削減

◆出品フローの刷新による効率化

出品にかかる手順をシステム化し、よりスムーズな運用を実現しました。これまで負担となっていた事務作業の時間を短縮できます。

今後の展望

株式会社DREAMPONYは、今後も『Buy Up』において利用環境の改善を継続して行ってまいります。テクノロジーを活用した機能アップデートにより利用事業者様の業務効率化を支援し、健全で持続可能なハイブランド物販市場の発展に貢献します。

会社概要

会社名： 株式会社DREAM PONY

代表者： 代表取締役 一ノ瀬 続輝

所在地： 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-2-11 2階

設立： 2024年4月

事業内容：フランチャイズ加盟開発代行、フランチャイズ本部運営