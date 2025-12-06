【群馬クレインサンダーズ：試合結果】12/6(土) vs 富山グラウジーズ りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン

スターティング5

■群馬クレインサンダーズ

#0 藤井 祐眞

#6 中村 拓人

#8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア

#9 辻 直人

#30 テレンス・ウッドベリー



■富山グラウジーズ

#7 宮本 一樹

#11 宇都 直輝

#12 ブロック・モータム

#17 田中 晴瑛

#24 ヤニス・モラン

主なスタッツ

#0 藤井祐眞 14得点3P(3/6) 4リバウンド

#1 コー・フリッピン 10得点 3リバウンド 2アシスト

#4 トレイ・ジョーンズ 9得点 4リバウンド 6アシスト

#6 中村拓人 10得点 3P(2/3) 2リバウンド 2アシスト

#8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア 12得点 3P(2/2) 3リバウンド 3アシスト 2スティール

#9 辻直人 11得点 3P(3/11) 2リバウンド

#16 淺野ケニー 4得点

#29 細川一輝 7得点 2リバウンド 3アシスト

#30 テレンス・ウッドベリー 12得点 4リバウンド 3アシスト 2スティール

カイル・ミリング ヘッドコーチ

ブレイク明けというのはどちらもリズムを取りにくい中での試合だったと思いますし、どちらのチームの選手も欠けていた中なので、戦術も変わってきたかなと思いますが、その中でもしっかりボールを動かすことができて、オフェンスを遂行できたところが良かったと思ってます。



(3Qで4点差に詰められた時の対応は。)

ファウルがかさんでフリースローを与えてしまったところが良くなかったので、選手たちにはそこを集中して、4Qはそのようなことがないようにしようと伝えました。

コー・フリッピン選手

どちらの選手も欠けている中での試合でしたが、、その中でも勝てたのはいい試合だったかなと思います。個人的には、結果ではなく、まずやっぱりバスケができることが嬉しいですし、こうやってチームメイトと一緒に再びプレーできたということにすごく感謝しています。



(今後自身としてチームに何をもたらしていきたいか)

ディフェンスはしっかり貢献していきたいと思いますし、自分の身体能力・スピードを使って、チームが勝つためにやるべきことをやっていきたいと思っています。



(これからに向けて)

アウェーにも関わらず、多くのファンの方が駆けつけてくれて、本当に支えになりましたし、これからすごくファンの皆さんの力が必要になってくるので、これからも応援のほどよろしくお願いします。

