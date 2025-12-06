ころん(すとぷり)、2026年1月ワンマンライブ豪華ゲスト出演者を発表！2ndフルアルバム『空色エンドロール』XFD動画も公開！

株式会社STPR

株式会社STPR(本社：東京都渋谷区、代表：柏原真人、以下「STPR」)は、当社所属の「ころん」(すとぷり)のワンマンライブ『ころわん！ -あけおめライブ2026- in さいたまスーパーアリーナ』について、ゲスト出演者を発表いたしました。

あわせて、ゲスト出演者による楽曲も収録した2025年12月17日(水)発売予定の2ndフルアルバム『空色エンドロール』のXFD動画も同日公開いたしました。

「ころん」にとって約6年ぶりとなるワンマンライブ『ころわん！ -あけおめライブ2026- in さいたまスーパーアリーナ』は、出身地である埼玉で迎える凱旋の舞台です。これまで応援してくださったリスナーの皆さまへの感謝を込め、特別な時間をお届けします。この度、本公演のゲスト出演者を発表いたしました。

ゲストとして出演するのは、シンガーソングライターの宮川大聖さん、YouTuber兼アーティストの☆イニ☆さん(じん/スカイピース)、るぅと(すとぷり)、ユニット「BNK」メンバーのあっきぃ・まぜ太・ぷりっつ(AMPTAKxCOLORS)の計6名です。

全員が「ころん」の2ndフルアルバム『空色エンドロール』の制作に、楽曲提供や歌唱参加、ユニットとしてのコラボレーションなどで携わっています。『ころわん！ -あけおめライブ2026- in さいたまスーパーアリーナ』では、アルバムを彩ったアーティスト・クリエイターによる特別なステージが実現します。

本公演は現在、STPR TICKETおよび各プレイガイドにて最終先着販売を実施しており、年始を楽しくスタートできるステージとなるよう準備を進めています。

あわせて、本日、2025年12月17日(水)リリース予定の2ndフルアルバム『空色エンドロール』のXFD動画を公開いたしました。

収録曲には、宮川大聖さんによる楽曲提供曲『HORIZON』、☆イニ☆さん(じん/スカイピース)による楽曲提供・歌唱参加曲『宇宙☆最強の推し』、るぅと(すとぷり)による楽曲提供曲『ポジティブブルー』『勝利のヒーロー』、ユニットBNKによる『チームBNK』などを収録。フルアルバム『空色エンドロール』の世界観を一望できる内容となっており、「ころん」の新たな音楽世界を先行してお楽しみいただけます。

■ゲスト情報

●2026年1月3日(土)出演者

☆イニ☆(じん/スカイピース) プロフィール

1995年10月27日生まれ / 東京都出身

ニコニコ動画出身のネットラッパー

爽やかな2人からなる人気YouTuber兼アーティストユニット「スカイピース」を結成。現在はチャンネル登録430万人を超え２人組Youtubeチャンネルでは日本一。

2023年7月には目標でもあった横浜アリーナ公演チケットは即日完売させるなどアーティストとしても精力的に活動している。

スカイピース Official Website：https://sky-peace.com/s/n132/page/profile?ima=4015

宮川大聖 プロフィール

東京都の離島・式根島出身のシンガーソングライター

“みやかわくん”名義で学生時代からSNSへの動画投稿をスタート。メジャーデビューから1年後には、夢の日本武道館単独公演を開催。さらに、他アーティストへの楽曲提供も行い、関連ワードは幾度もトレンド入り。2020年7月より、本名「宮川大聖」での音楽活動を本格的に始動させた。SNSを中心に活動を行い、現在SNSの総フォロワー数は270万人を超える。肩書きやジャンルに拘らないマルチな活動が、10代・20代のZ世代を中心に支持を得ている。

宮川大聖 OFFICIAL SITE：https://mykwkn.com/

●2026年1月4日(日)1部 出演者

るぅと プロフィール

2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のメンバー

黄色担当。インターネット動画配信を中心に人気を博し、YouTubeチャンネル登録者数103万人、TikTokフォロワー70万人、各SNSの合計フォロワー数535万人にのぼる。(2025年12月現在)

楽曲制作を担当する音楽クリエイターとしても活動の幅を広げ、「すとぷり」をはじめとした様々なクリエイターに楽曲を提供しており、これまでに手掛けた曲は100曲以上にのぼる。2026年2月に代々木競技場第2体育館にてワンマンライブを開催予定。

公式YouTube：https://www.youtube.com/@root_stpr

●2026年1月4日(日)2部 出演者

BNK(あっきぃ・まぜ太・ぷりっつ)プロフィール

BNKは「ころん」(すとぷり)を中心に、STPR Familyメンバー3名で構成されたユニット

-あっきぃ

「AMPTAKxCOLORS」の黄色担当。AMPTAKの「A」。グルメ系発狂ハイテンションゲーム実況者(?)として「スプラトゥーン」などのゲーム実況を中心に活動。苦手なことに「静かにすることWWWWWWWWWW」を挙げるほど“明るく元気でとにかくうるさい実況”が特長。ハイテンションな動画配信が幅広い層から指示を得ている。2025年3月にはYouTube登録者数100万人を突破。

-まぜ太

「AMPTAKxCOLORS」の紫色担当。AMPTAKの「M」。唯一無二のハイトーンボイスを武器にゲーム実況や歌みたを中心に活動中。得意なことは「苦手なこと以外全て ﾄ゛ﾔ」。言い間違いなどを面白く拾い上げたりツッコミもボケも使いこなす高いトーク力が配信での魅力のひとつ。2025年11月にYouTube登録者数100万人を突破。

-ぷりっつ

「AMPTAKxCOLORS」の色担当。AMPTAKの「P」。ゲーム実況配信を中心に活動。マイクラで作った意味が分かると怖い話が人気になり、 マイクラを使ったホラー系の動画や爆笑系動画をつくる事にハマる。多数のクリエイターとコラボした動画や「声真似」シリーズ動画が人気となり、今では1,600万回再生まで伸びている。

■『ころわん！ -あけおめライブ2026- in さいたまスーパーアリーナ』 公演情報

【公演タイトル】 ころわん！ -あけおめライブ2026- in さいたまスーパーアリーナ

【開催日時】

-2026年1月3日(土)

開場 16:30／開演 18:00

-2026年1月4日(日)

[1部]開場 11:00／開演 12:30

[2部]開場 16:30／開演 18:00

【会場】 さいたまスーパーアリーナ 〒330ｰ0081 埼玉県さいたま市中央区新都心8

【特設サイト】https://colon-saitama-arena2026.stpr.com/

■『ころわん！ -あけおめライブ2026- in さいたまスーパーアリーナ』チケット情報

【STPR TICKET・プレイガイド最終先着販売】

【受付期間】

2025年11月29日(土)18:30～2025年12月9日(火)23:59

【販売サイト】

STPR TICKET：https://stpr-ticket.com/booths/colon

※チケットの申し込みにはSTPR ID(登録無料)が必要です。同行者の方もSTPR IDが必要です

イープラス：https://eplus.jp/colon/

ローソンチケット：https://l-tike.com/colon/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/colon/

●指定席 価格：8,800円(税込)

●ファミリー席(着席指定席) 価格：6,600円(税込)

※ファミリー席(着席指定席)は、STPR TICKETのみの販売となります

≪注意事項≫

※3才以上有料

※全席指定席

※先着受付のため、予約枚数終了次第、販売終了となります

※12/4(木)00:00以降はクレジットカード支払いのみとなります

※チケットは全て電子チケットとなります

※全ての公演に1回ずつ、お一人様4枚までお申込みいただけます

※『ファミリー席』につきましては、特設サイトの注意事項をご確認の上お申込みください

STPR IDについて

STPR IDは、STPRが提供する各種サービスを1つのIDでご利用いただける無料アカウントです。

ご登録ページ：https://id.stpr.com/

■「ころん」2ndフルアルバム『空色エンドロール』XFD動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Kyf8jRfNeio ]

YouTube：https://youtu.be/Kyf8jRfNeio

動画公開日時：2025年12月6日(土)18:30ごろ

■「ころん」2ndフルアルバム『空色エンドロール』情報

【タイトル】空色エンドロール

【発売日】2025年12月17日 (水)

【予約受付開始】202510月11日(土)19:30

●通常盤

品番：STPR-1026

JAN：4573677061231

価格：2,750円(税込)、2,500円(税抜)

仕様：CD1枚(新曲を含む16曲を収録)

●初回限定盤A

品番：STPR-9058

JAN：4573677061248

価格：3,900円(税込)、3,545円(税抜)

仕様：CD1枚(通常盤収録曲)＋実写フォトブック ※三方背ケース仕様

●初回限定盤B

品番：STPR-9059

JAN：4573677061255

価格：3,900円(税込)、3,545円(税抜)

仕様：CD1枚(通常盤収録曲)＋DVD1枚(フォトブックのメイキング映像＋歌ってみたMV(2曲))

【特設サイト】 https://colon-saitama-arena2026.stpr.com/album

■ころん(すとぷり) Profile

株式会社STPRが活動をサポートする2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のメンバー。水色担当。インターネット動画配信を中心に人気を博し、YouTube チャンネル登録者数は158万人、TikTok フォロワー92.1万人、各SNSの合計フォロワー数654万人にのぼる。(2025年12月現在)

ハイテンションゲーム実況者として知られ、X発表の「世界で話題になったゲーム関連の人物」では、21年、22年の上半期に二年連続で1位を獲得。ガサガサボイスの地声と天然水と言われる透き通った歌声のギャップが魅力で、初のフルアルバム「アスター」は、初週に9.4万枚を売り上げ、オリコン週間アルバムランキング2021年2月2日付で初登場1位を獲得。2025年4月に自身初の冠ラジオ番組がスタート。同年12月には2ndフルアルバム『空色エンドロール』をリリース予定。2026 年1 月にさいたまスーパーアリーナでワンマンライブ2DAYS を開催する。

ころん(すとぷり)オフィシャルリンク

公式YouTube：https://www.youtube.com/@colon56n_stpr

公式X：https://x.com/colon56n

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@colon56n_stpr

公式Instagram：https://www.instagram.com/colon56n

公式LINE：https://page.line.me/208hffhq

すとぷり 公式サイト：https://strawberryprince.stpr.com/

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/