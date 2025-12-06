ダンガン文庫『グリムコネクト』のASMRボイスドラマが発売決定！CV:富田美憂/和泉風花の豪華ダブルキャストによる本格癒やしASMR！

株式会社BookBase

株式会社BookBase（本社：大阪市）の音声プロジェクト DANGAN STUDIOは、ダンガン文庫の人気作品『グリムコネクト』のASMRボイスドラマを12/27より販売することをお知らせいたします。

本作はヒロインであるメイジー・カーマイン(CV:富田美憂)と羊飼い(CV:和泉風花)のダブルキャストによる豪華仕様となっております。

【CV:富田美憂/和泉風花】童話の世界に入り込んだあなたと赤ずきんの癒しASMR【グリムコネクト】

販売ページ（DLSite）：https://x.gd/xAVT9

発売日：12/27（土）0時～

グリムコネクトASMR

■キャラクター

メイジー・カーマイン(CV:富田美憂)

羊飼い(CV:和泉風花)

■【癒し版 / ホラー版】同時発売

癒やし版／ホラー版 同時発売！

これは6620人目。あなたのお話。

あなたは突如開幕の場所に迷い込んだ。

「どうやらちょっと今回は『違う』みたいなんだよね…まぁ僕もよくわからないんだけど…」

自分のことを好き勝手に語る『羊飼い』は何も説明せずに

「赤ずきん」の世界にプレイヤー(あなた)を送っていく。

そこでは優しいメイジーが疲れているあなたを癒してくれるという。

メイジーとの優しい生活が、心身を癒しリラックスする空間で膝枕で耳かきをしてくれている。

『どうですか～?あはっ…耳の奥ってこんなに柔らかいんですね～グチュグチュしてます！』

優しい声に身体を包まれるようにして、また眠りにつく。

■クレジット

企画:ダンガン文庫 https://x.com/danganbunko

制作:DANGAN STUDIO https://x.com/danganstudio

メイジーCV:富田美憂 様 https://x.com/miyju_tomita

羊飼いCV:和泉風花 様 https://x.com/izm_tako

イラスト:tatsuki 様 https://x.com/tatsukisan1

シナリオ:久遠懐 様 https://x.com/kai_9on

劇伴音楽:未来古代楽団 様 https://www.youtube.com/c/miraikodaiorchestra

デザイン:にくじゃが王子 様 https://x.com/homan_takuya

原作:十利ハレ 様 https://x.com/hare_tori31

キャラクター原案:にゃんぽ 様 https://x.com/onyanpi

■DANGAN STUDIOとは

本プロジェクトは、ASMR・シチュエーションボイス・ボイスドラマなど、多様な音声作品の企画・制作・配信を行う新ブランドです。

DANGAN STUDIO

