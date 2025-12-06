ダンガン文庫『グリムコネクト』のASMRボイスドラマが発売決定！CV:富田美憂/和泉風花の豪華ダブルキャストによる本格癒やしASMR！
株式会社BookBase（本社：大阪市）の音声プロジェクト DANGAN STUDIOは、ダンガン文庫の人気作品『グリムコネクト』のASMRボイスドラマを12/27より販売することをお知らせいたします。
本作はヒロインであるメイジー・カーマイン(CV:富田美憂)と羊飼い(CV:和泉風花)のダブルキャストによる豪華仕様となっております。
【CV:富田美憂/和泉風花】童話の世界に入り込んだあなたと赤ずきんの癒しASMR【グリムコネクト】
販売ページ（DLSite）：https://x.gd/xAVT9
発売日：12/27（土）0時～
グリムコネクトASMR
■キャラクター
メイジー・カーマイン(CV:富田美憂)
羊飼い(CV:和泉風花)
■【癒し版 / ホラー版】同時発売
癒やし版／ホラー版 同時発売！
これは6620人目。あなたのお話。
あなたは突如開幕の場所に迷い込んだ。
「どうやらちょっと今回は『違う』みたいなんだよね…まぁ僕もよくわからないんだけど…」
自分のことを好き勝手に語る『羊飼い』は何も説明せずに
「赤ずきん」の世界にプレイヤー(あなた)を送っていく。
そこでは優しいメイジーが疲れているあなたを癒してくれるという。
メイジーとの優しい生活が、心身を癒しリラックスする空間で膝枕で耳かきをしてくれている。
『どうですか～?あはっ…耳の奥ってこんなに柔らかいんですね～グチュグチュしてます！』
優しい声に身体を包まれるようにして、また眠りにつく。
■クレジット
企画:ダンガン文庫 https://x.com/danganbunko
制作:DANGAN STUDIO https://x.com/danganstudio
メイジーCV:富田美憂 様 https://x.com/miyju_tomita
羊飼いCV:和泉風花 様 https://x.com/izm_tako
イラスト:tatsuki 様 https://x.com/tatsukisan1
シナリオ:久遠懐 様 https://x.com/kai_9on
劇伴音楽:未来古代楽団 様 https://www.youtube.com/c/miraikodaiorchestra
デザイン:にくじゃが王子 様 https://x.com/homan_takuya
原作:十利ハレ 様 https://x.com/hare_tori31
キャラクター原案:にゃんぽ 様 https://x.com/onyanpi
■DANGAN STUDIOとは
本プロジェクトは、ASMR・シチュエーションボイス・ボイスドラマなど、多様な音声作品の企画・制作・配信を行う新ブランドです。
DANGAN STUDIO
【弊社作品にご興味のある企業様へ】
弊社では、ライトノベル、ASMRなど、数多くのオリジナル作品を展開しております。
映像・音声・コミカライズなどのメディアミックスやコラボレーション、また協業によるオリジナルIPの製作・展開なども行っておりますので、ご興味のある企業様はぜひ弊社窓口までご連絡ください。
【法人様窓口】
license@bookbase.jp