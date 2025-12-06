関東のクリニック・薬局と提携し新薬導入拠点をひろげる
天下茶屋あみ皮フ科クリニック、東京駒込皮膚科クリニック、アスト薬局と提携し、東日本を中心に新薬など治療の選択肢を広げていきます。
アトピー性皮膚炎を主な対象としてきたオンライン診療を、今後はより幅広い皮膚疾患にも広げ、オンラインだけでは難しかった施術必要患者層を広げることを目指します。
近くに皮膚科が少ない
仕事や育児で通院の時間がとりづらい
予約が取りづらく、受診を先延ばしにしてしまう。など患者さんにも課題があります。
また、アトピー性皮膚炎だけでなく、にきび、蕁麻疹、かぶれなど、日常生活に影響する皮膚のトラブルはたくさんあります。
必要に応じて対面診療や薬局とも自然につながれることが、患者さんの安心につながると当社は考えています。
使い方（3ステップ）
患者さんの利用イメージは、次の3ステップです。
- ヒフメドでオンライン診療を予約
- LINEやWebから、希望の日時を選んで予約します。
- オンラインで皮膚科医の診察を受けるビデオ通話や写真を通じて、皮膚の状態やこれまでの経過を医師が確認します。治療方針や、生活上の工夫なども相談できます。
オンライン診療で待ち時間なく、治療を継続できている。など
必要に応じて提携クリニック・アスト薬局へ
対面診察、検査、お薬の受け取りが必要と医師が判断した場合に、今回の提携先を含む、通いやすい医療機関・薬局につなぎます。
※実際の連携の流れや対象エリアは、症状やお住まいの地域によって変わる場合があります。
【サービス概要】
サービス名： 皮膚科オンライン診療サービス「ヒフメド」
対象：皮膚の症状に悩む方（アトピー性皮膚炎を含む各種皮膚疾患の方）
提供形態：オンライン診療（スマートフォン・タブレット・パソコンなど）と、提携クリニック・薬局との連携
利用条件・料金（概要）：保険診療を基本とし、一部システム利用料などがかかる場合があります。
関連リンク：https://hifu-med.com/
※注意書き
本サービスはオンラインでの診療を提供するものであり、症状によっては、対面診療をおすすめする場合があります。急激な体調悪化や強い全身症状など、緊急の可能性が高いと考えられる場合は、本サービスではなく救急外来や救急相談窓口などを案内します。診断や処方の内容は、診察時の情報にもとづき、担当医師が医学的に判断します。
【会社情報】
会社名：株式会社ヒフメド
本社：東京都中央区銀座1-12-4 N&EBLD 6階
設立：2022年1月20日
資本金：1135万円（資本準備金含む）
従業員数：20名（インターン・アルバイト・ドクター含む）
URL：https://hifu-med.com/
代表者：高原 千晶
監修医：皮膚科専門医 後藤和哉
顧問弁護士：千葉直愛法律事務所 千葉直愛
※皮膚科オンライン診療サービス「ヒフメド」を運営する株式会社ヒフメド（本社：東京都中央区、代表取締役社長：高原 千晶）は、2025年12月1日付で旧社名「株式会社Genon」から現社名「株式会社ヒフメド」へ社名を変更しました。
【Genonの代表的な受賞歴/アクセラレーション採択】
U-25 kansai pitch contest vol.6 - 優秀賞
大阪公立大学ヘルステックスタートアップス2022第2期 - 最優秀賞
第16回 ビジネスプランコンテスト ドリームDASH - 日本公認会計士協会近畿会 特別賞/中西金属工業株式会社 DXサポーター賞
第46回経済界大賞・金の卵発掘プロジェクト2021 - 全国大会出
Booming! 2022 アクセラレーションプログラム
MedTech Actuator Origin Japan 2024 - Semi final 出場
MedTech Actuator Global Navigator Japan-Melbourne 2024