【Vol.51　吹田大会開催！】マーティプレバレエコンクール・吹田大会を成長のきっかけに！今日の舞台が、明日の自身に繋がる！小さな一歩が、大きな未来へ。

マーティプレバレエコンクールは、マーティプレバレエコンクールVol.51吹田大会を開催することが決定いたしました。会場は「大阪 吹田メイシアター 大ホール」です。

小学校1年生から、大人バレエの皆さままで幅広く出場できるこのコンクールは、出場者全員がそれぞれのレベルに合った賞を受賞することができ、初めてチャレンジするバレエコンクールとしても人気を集めています。

マーティプレバレエコンクールでは、このコンクールでしかないシステムがたくさんあります。審査員一人ひとりからの直筆アドバイスや、審査前に行われる審査員によるウォームアップクラスなど、チャレンジしていただきやすい環境を整備しています。特にウォームアップクラスでは当日の審査員から直接アドバイスを貰えるので「次へのSTEP UP」に繋がると話題です。

また、Youtubeでのライブ配信やオーディエンス賞の投票などは、応援する側も参加できるシステムがあります。

【日程】2026.10.24(土)

【会場】大阪 吹田メイシアター 大ホール

【アクセス】・阪急吹田駅前

・JR吹田駅徒歩15分

【その他詳細・お申込み】

マーティプレバレエコンクールでは、基礎力・音楽性・身体能力・芸術性・テクニック面を総合的に審査し、コンクールを通して次のステップアップにつながる機会を与え、将来性のあるバレリーナを支援するコンクールです。

➤https://www.ballet-pre-competition.com/

➤https://www.instagram.com/marty.ballet.competition/

マーティ株式会社(https://www.marty.co.jp/)