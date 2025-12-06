【期間限定30%OFF】ORICO 2TB 高放熱外付けSSD「X40」

深圳市奥睿科电子商务有限公司

クリエイターやプロフェッショナルユーザーに必須の「高速」「安定」「高放熱」をすべて備えた外付けSSDをお探しですか？

ORICOから登場した 2TB 高放熱性外付けSSD X40 は、USB4.0およびThunderbolt 3/4互換の40Gbps超高速転送に対応し、最大 3800MB/s の読み取り速度を実現した最新モデルです。

主な特徴

【超爆速3800MB/s】

USB4プロトコルの超高速ストレージ、3800MB/sの転送速度、10GBの大ファイルの転送を3秒で完了します。4K映像素材・高解像度画像などの扱いが格段に効率化され、クリエイティブワークを強力にサポートします。※ご注意：最大性能（約3,800MB/秒）をご利用の場合：Thunderbolt3/4 または USB4 ポートの接続が必要です。公称値は最適環境下における理論値です。

【強力な放熱システム】

巨大な表面積は、従来の体積のハードディスクの表面積の2倍、効率的な受動放熱、50°以下の表面温度を維持します。表面に熱を効率よく伝導する氷の肌の放熱膜を追加し、表面の熱をより早く空気中に伝達し、外付けSSDを低温高速で動作させ続けることで、高精細なビデオ編集作業にも対応します。

【ファンレス静寂設計・省エネ性能】

この外付けSSDは完全無ファン設計により動作音ゼロ。従来のシステムよりも低消費電力を実現できる。ノートPC/スマホ接続時もバッテリー負荷を最小化し、静かなオフィス環境を提供します。

【コンパクトで堅牢】

この外付けssdはファンレス設計により実現した超薄型ボディ（約11×6×1.87cm）。アルミニウム合金製筐体が耐衝撃性を実現し、落下事故時もデータを守ります。

【幅広い互換性】

USB4の互換性、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4の40Gbpsの高速伝送に対応し、MacOSおよびWindowsデバイスに対応しています。MacOS、Windows、Androidに対応しており、パソコン、スマートフォン、タブレットなどとシームレスに接続できます。

【品質保証】

高い信頼性を求める専門家向けに最適化された、安定した速度を提供します。アルミ合金一体化と高性能なチップセットにより過熱を防止し、USB4.0は次世代デバイスへの互換性を保証します。さらに、3年間の保証と優れたカスタマーサポートが提供されます。

【期間限定セール】30%OFFでお得に購入！

ただいま Amazon にて特別セールを開催中！

クーポンコード：ORICOXX40

割引率：30%割引

元の価格：39,999円

割引後の価格：27,999円

終了日：2025年12月11日 23:59 JST

商品ページはこちら：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FGHQVGDG?th=1

まとめ

高速かつ安定したストレージを求めるクリエイターの方は、このチャンスをお見逃しなく！

性能・放熱性・携帯性のすべてを兼ね備えた ORICO X40(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FGHQVGDG?th=1) で、作業効率をさらにアップさせましょう。

