EXILE SHOKICHI監修の焼肉店「北海道焼肉 八木園」札幌・清田区に来春誕生

株式会社LDH kitchen

株式会社LDH kitchen（本社：東京都目黒区、代表取締役社長CEO：鈴木 裕之、以下「LDH kitchen」）が運営する、EXILE SHOKICHI監修の焼肉店「北海道焼肉 八木園」が、2026年3月、札幌市清田区に誕生します。

本店舗は、SHOKICHIが北海道で育ち、全国の焼肉店500軒以上を食べ歩いた経験をもとに見出した“今までになかったジャンル”を定義した、全く新しい焼肉店。その名も『北海道焼肉』です。

『北海道焼肉＝混沌』



道産子の焼肉文化では、一つの網の上に和牛、豚ホルモン、鶏肉、さらにはジンギスカンや海鮮まで、すべてを乗せて焼くのが“あるある”。この独特のスタイルを「混沌」と捉え、新たなジャンルとして札幌・清田区から発信します。

札幌市清田区に店舗を構えた理由は、SHOKICHIが大学生時代に焼肉店でアルバイトを始め、焼肉の魅力に出会った“原点”の地であること。今回の出店には、地域への恩返しと初心を忘れないという強い想いが込められています。

さらに、タッグを組む料理長には、当時アルバイト仲間として共に汗を流し、夢を語り合った木谷 喬（キヤ タカシ）を迎えます。木谷は焼肉業界で20年以上のキャリアを持ち、今回20年ぶりにSHOKICHIと再びタッグを組み、北海道焼肉の確立に挑戦します。

EXILE SHOKICHI コメント

自分が焼肉店を巡り、八将牛を育てるに至るまでの“原点”と呼べる清田という地で、

20年前に共に包丁を握り、好奇心と技を磨き合ったタカシと、再びこの地で焼肉店をオープンできることに、

心から感動しています。

命、地域、文化、そして関わるすべての皆様へ最大限のリスペクトを胸に、あの頃、自分とタカシが若さ弾ける

食欲で胸を躍らせた、誰でも身近に楽しめる北海道焼肉をお届けしたいと思います。

北海道LOVE!!!!

料理長 木谷 喬 （キヤ タカシ） コメント

学生時代に、焼肉の美味しさと楽しさを教えてくれた僕の初めての職場が、清田の焼肉屋でした。

そこでSHOKICHIさんと出逢い、共に汗を流し、休みの日でもお店に足を運んでしまうほど、楽しくて飽きない日々を過ごしました。

ありがたいことに、そのような出逢いや出来事に恵まれ、大きな土台ができたからこそ、約20年以上にわたり知識と経験を重ね続けることができています。

僕が焼肉を好きになったここ清田で、「焼肉愛」 と 「北海道愛」を、がむしゃらに一生懸命、伝えていきます。

そして、お客様や仲間、生産者様、地域の皆様から必要とされ、愛されるお店にしていきます！

一緒に焼肉を楽しみましょう！！

EXILE SHOKICHI プロフィール

北海道苫小牧市出身、40歳

EXILE、EXILE THE SECONDのメンバーとして活動

2003年 18歳の頃、清田区にある焼肉店「七輪焼肉 点家」にてアルバイトを開始

2019年 北海道大空町・大橋牧場で純血但馬牛ブランド「八将牛」を育てるプロジェクトを発足

2022年 日本ソムリエ協会認定「ワインエキスパート」資格を取得

2023年 自身の肉への情熱を綴った書籍『EXILE SHOKICHI 肉主義』を出版

エスコンフィールドHOKKAIDOにプロデュース店舗「Yagien Ballpark」をオープン

2024年 自身初の企画監修による焼肉イベント「MEAT MANIA JAPAN」を開催

2025年 8月より、自身が原案を務める食レポバトル漫画『フーディーズ』連載開始

木谷 喬（キヤ タカシ）プロフィール

北海道札幌市清田区出身、39歳

2004年 「七輪焼肉 点家」にて、EXILE SHOKICHIとともにアルバイトを開始

2009年 「焼肉世界チャンピオン」店長に就任

2011年 統括店長に昇進し、3店舗を管轄

2013年 取締役に昇進し、ジンギスカン専門店を管轄

2014年 北海道飲食グループ会社と焼肉業態のマネジメント契約を締結

2017年 マネジメント担当した焼肉店が、食べログにて札幌市内焼肉ランキング1位を獲得

2022年 会員制焼肉店の料理長に就任

2025年 担当した焼肉店2店舗が「食べログ 東日本100名店」に選出

店舗概要

店舗名：「北海道焼肉 八木園」

住所：〒004-0867 北海道札幌市清田区北野7条1丁目1

開店日：2026年3月上旬予定

運営：株式会社LDH kitchen