第７回 芋博（いもはく）

株式会社そごう・西武

■会期：２０２５年１２月１２日（金）～２２日（月）

■会場：そごう横浜店 ８階＝催会場 ※最終日は午後５時閉場。

今年もお芋の季節が到来。さまざまな品種によって焼き方を工夫した焼き芋が昨今再ブームになっています。味わいや糖度も焼き師によって変化する焼き芋。『ほっくほく・ダクダク』の蜜と温かく甘い香りの湯気が幸せ時間を演出します。また、ビジュアルを変えてスイーツに大変身。見た目も華やかな『芋ベリーモンスターソフト』はまさに”ビジュモンスター級”。さらに濃厚蜜芋のあまじょっぱい焼きまんソフトは、甘いとしょっぱいが両方に叶う”ご褒美スイーツ”。

豊かな土壌で育ったいい（良い）いも（芋）の祭典、総勢２７店舗が出そろった『芋博』をお楽しみください。

※本リリースの画像はイメージ、価格は税込みです。※地元産・国産以外の原材料を使用している商品もございます。

これぞ焼き師の焼き芋。焼き方の違いにうなる逸品。

食べた瞬間の優しい甘さ。芋の品種によって異なる風味を楽しむ

［兵庫］神戸芋屋 志のもと／安納黄金

［兵庫］神戸芋屋 志のもと／安納黄金（Ｓサイズ、１本） ６７５円 実演

安納芋の産地、種子島の品評会で金賞を受賞した「うずえ屋」の ねっとり甘い安納黄金。

［長野］よっしーのお芋屋さん。／千葉県産石田農園さんの金蜜芋

［長野］よっしーのお芋屋さん。／千葉県産石田農園さんの金蜜芋（１本）５４０円から 実演

土作り、作付け、熟成方法など２年の歳月を掛け大切に育てられたさつまいも。

［岐阜］お芋処「えんむすび」／蜜郎

［岐阜］お芋処「えんむすび」／蜜郎（１本）７３５円

鳴門金時の産地、徳島県の豊かな土壌で作られた、舌触りの良い食感の幻の品種。

［埼玉］ＯＩＭＯ cafe／きみまろこ

［埼玉］ＯＩＭＯ cafe／きみまろこ（１００ｇあたり） ３５６円 実演

皮は白く、果肉は美しい黄色。繊維質が少なくまろやかな口当たりの黄金芋。

初登場スイーツでお芋にうっとり。

ビジュモンスター級・ご褒美スイーツ

［山形］やきいも処ＤｏＣｏ？弐番館／芋ベリーモンスターソフト（１個）１，３５０円 実演 そごう横浜店４０周年特別販売［群馬］＆potato／濃厚蜜芋焼きまんソフト（１個）９５０円 実演 そごう横浜店４０周年特別販売

カリッ、ポリッ。やみつきになるスティック＆チップスご褒美

［福井］フランダースフリッツ／羽二重餅 焼き芋クリーム生どらやき（１個）６００円［埼玉］芋福堂／飲む焼き芋＆ちっぷす（１個）１，０００円 実演［東京］カルビープラス／ポテりこサラダ（約８５ｇ、１個） ４０１円 実演［東京］芋の上松蔵／芋けんぴ（１００ｇ） ５４０円 実演

［福島］会津串鶴／串鶴のいもけんぴチップス（１００ｇ） ８９７円 実演［徳島］木元農園／八代目の芋ケンピ（８２ｇ） ６２６円

まだまだ魅力発見。お芋が和洋スイーツに大変身。

［東京］芋王／いもあんドーナツ（１４０ｇ） ６８０円［東京］おいもやさん興伸／大学芋みやび（３００ｇ） １，２００円 実演

［岡山］芋こ／生絞りモンブラン（１.紅あずま２.絞紫、１個）各６８０円（３.栗、１個）９００円［東京］超蜜やきいもpukupuku/芋川焼き（１個）３７８円 実演

ほっくり、やさしい。栗が主役のスイーツも。

［高知］四万十ドラマ／しまんとプルミエモンブラン （1個）１，０８０円［岐阜］松葉／栗きんとん（３個入）１，００１円

［熊本］福田屋 熊本和栗庵／栗好き（６個入）１，３６１円［熊本］IMOKURIEMON／焼き栗（１８０ｇ、１袋） １，０８０円

そのほか出店店舗一覧

［茨城］蔵出し焼き芋かいつか／焼き芋「紅天使」

［茨城］ほしいもの百貨／べにはるかスライス

［京都］芋と野菜／焼き芋 京都産あかねこまち

［東京］oimo lab./復刻oimo缶「いちごソース」

［静岡］田中商店／干しいもはしっこ

［初登場 千葉］永島ファミリーファーム／蜜とろ干し芋 いもとねこ

［北海道］ビストロ南家／フレンチフライ のり塩ガーリック