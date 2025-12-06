千葉県長生郡一宮町　次世代省エネ基準の宿泊体感施設を建築中！　断熱性能等級7 BELS★6取得 耐震等級3 高性能・省エネで全く新しい空調システム「全館涼温房」

マツミハウジング株式会社2階建て・延34坪・２LDK プライベートな空間を保ちながら、大きな吹抜けで明るく開放的な設計（一部イメージです）

マツミハウジング株式会社(https://www.matsumi.com/)（東京都小平市）は、大人だけでなく小さなお子様やペットと一緒に過ごせる木造2階建て34坪の宿泊体感施設を建築中。

カルフォルニア工務店(https://www.cal-co.jp/)とコラボし、サーフィンやマリンスポーツなど、海辺のライフスタイルもたのしめる「コースタルハウス」を意識した設計・デザインになっています。

およそ270平方メートル の庭には、ガゼボや広々としたウッドデッキを完備。雨天でもBBQが気軽に楽しめます。

ドッグランとしても利用でき、ワンちゃんや子供にも優しいバリアフリー設計になっています。

次世代省エネ基準に適した設計になっており、断熱等性能等級7、BELS★6取得、耐震等級3、Nearly ZEH仕様です。パナソニック製の24時間第1種全熱交換型換気システムとエアコン1台で、全く新しい空調システム「全館涼温房」を実現。

今回の宿泊体感施設には、センターダクト換気にパナソニック製の最新型空調システム（ウィズエア）を導入予定。

12月14日まで毎週末に構造見学会を開催中です（完全予約制）

2026年3月頃には完成見学会も開催予定です。

構造見学会は完全予約制になっておりますので、予約サイトリンクよりご予約ください。

詳しい住所等はご予約後に個別でご案内いたします。現場には駐車場はございません。お近くのコインパーキングをご利用になるか、公共の交通機関をお使いください。

予約サイトへはこちらをクリック(https://www.matsumi.com/event/event.html)

マツミハウジング株式会社(https://www.matsumi.com/)は特許を7つ取得しており（2013年～2015年）、独自に開発したセンターダクト方式の換気装置にエアコンを組み込むことに成功。家中の空気を24時間きれいにしつつ、センターダクトを通して室内の送られる空気は高性能フィルターによって、外気をきれいに浄化。花粉やPM2.5にも対応している。

センターダクトは家の中心付近に配置することで床下から1階、2階、小屋裏まで家全体の空気をきれいにすることに成功した。さらにセンターダクトを通じてエアコンの風を送るので、エアコンの不快な音や風を感じることがない、今までにない健康的な快適な住み心地のいい家を実現した。

その家を『涼温な家』(https://www.matsumi.com/sashe.html)とネーミングし、2012年より販売を開始。これまでに仙台から九州まで約1,500棟の施工実績があり、お住まいの方々の住み心地に関する満足度はかなり高い評価を頂いております。

「コースタルハウス」を意識した設計・デザイン30帖のLDKは大きな吹抜けで、明るく開放的な空間に近隣には大規模商業施設がオープン予定 ほかにも人気のカフェや飲食店が多数耐震等級3 大型パネル工法採用断熱性能等級7 BELS★6取得 NearlyZEH仕様フローリング施工中

外断熱 断熱性能等級7 BELS★6取得 NearlyZEH仕様

海まで徒歩5分 サーフィンやマリンスポーツも楽しめますお庭はドッグランとしても利用可（写真はイメージです）