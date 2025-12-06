TOOBOEの新曲「GUN POWDER」TVアニメ『勇者のクズ』OPに決定！

写真拡大 (全8枚)

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

　TOOBOEの新曲「GUN POWDER」が1月放送スタート TVアニメ『勇者のクズ』第1クールオープニングテーマに決定した。



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rmhxBsx9yLw ]


　TVアニメ『勇者のクズ』は、エーテル強化手術で《魔王》となったマフィアに支配されていた東京の裏社会を舞台に、フリーランスの勇者《死神》ヤシロが自称『弟子』の女子高生・城ヶ峰とともに、あらゆる事件に巻き込まれていく物語。





(C)ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

　“火薬”を意味する「GUN POWDER」という楽曲に、些細な引き金を発端に物語が展開する作品をイメージしたというTOOBOE。大きな歪みのある時勢の中で、それに巻かれながら生きる事しかない彼等の奇縁をファニーな楽曲に仕上がっているという。本楽曲は、2月11日にリリースのTOOBOEメジャー2ndアルバム「EVER GREEN」にも収録。さらに、1月11日には先行配信リリースを予定している。




　本アニメは連続2クールでの全国放送が決定。2026年1月10日より日本テレビ系にて毎週土曜24:55より順次全国放送がスタートする。本日公開されたPVでは、楽曲の一部をどこよりも早くチェックできる。





(C)ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

(C)ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

　また、TOOBOEは12月に対バンライブ「奇才」を開催。12月15日(月)に東京LIQUIDROOMにて開催される東京公演にはシンガーズハイを招き、一夜限りのスペシャルな対バンライブを行う。チケットは一般受付中。



▼TOOBOE コメント




この度、テレビアニメ「勇者のクズ」のオープニング主題歌をやらせていただきます。「GUN POWDER」とは火薬のことで、些細な引き金を発端に物語が展開する作品をイメージしました。E3を注射する引き金はもちろん、ヤシロ達の物語は会話という引き金、出会いという引き金、様々な事象の流れの中でヤシロ達は師弟関係や敵対関係を持つ事になります。大きな歪みのある時勢の中で、それに巻かれながら生きる事しかない彼等の奇縁をファニーな楽曲に仕上げました。宜しくお願いします。




■勇者のクズPV


https://youtu.be/rmhxBsx9yLw




■TOOBOE「EVER GREEN」


2026年2月11日（水）リリース


・購入はこちら https://TOOBOE.lnk.to/EVERGREEN


▼完全生産限定盤（CD＋BD＋ぬいぐるみ）：9,600円（税込）


SRCL-13556～13558


※TOOBOE書き下ろしジャケット


※スペシャルボックス仕様


※グッズとしてTOOBOEデザインのオリジナルキャラクター“ダメヒマワリ”ぬいぐるみ付属


▼通常盤（CD only）：3,300円（税込）


SRCL-13559





“ダメヒマワリ”ぬいぐるみ



■TOOBOEライブ情報



「TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 ～銃爪は視線～」


▼愛知公演：2026年4月11日(土)＠Electric Lady Land


open 16:15 / start 17:00


▼大阪公演：2026年4月12日(日)＠BIGCAT


open 16:15 / start 17:00


▼福岡公演：2026年4月17日(金)＠DRUM Be-1


open 18:00 / start 18:30


▼東京公演：2026年4月24日(金) Zepp DiverCity


open 18:00 / start 19:00




●【愛知・大阪・福岡公演】料金


スタンディング \5,800 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)


●【東京公演】料金


1階スタンディング \5,800 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)


2階指定席 \6,300 (税込・入場時別途ドリンク代)




●チケットはこちら


INUGOYA先行（11/28(金)22:00～12/16(火)23:59）：https://t.co/Oo9wUJOF2Z




「対バンライブ「奇才」」


▼東京公演：2025年12月15日(月)＠LIQUIDROOM


open 17:30 / start18:30


GUEST：シンガーズハイ


●料金：スタンディング \6,000 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)


▼オフィシャル先行（10/15 23:59迄）：　https://w.pia.jp/s/tooboe-kisai/






■TVアニメ『勇者のクズ』放送情報


日本テレビ系　1月10日(土)より連続2クール


毎週土曜24:55～　順次全国放送


※放送日時は予告なく変更になる場合があります。


※地域により放送日時が異なります。各局の番組表をお確かめください。




AT-X　1月18日(日)より


毎週日曜23:00～　放送


リピート放送


毎週木曜29:00～　放送


毎週日曜 8:00～　放送


※放送日時は都合により変更になる可能性がございます。




【配信情報】


〈dアニメストア・Huluにて最速配信〉


dアニメストア・Huluにて1月10日(土)より毎週土曜25:30～


〈その他配信サイト〉


1月15日(木)より毎週木曜25:30～順次配信


※配信日時は都合により変更になる可能性がございます。




公式サイト：https://yushanokuzu.com


公式X：https://x.com/yushanokuzu


公式Youtube：https://www.youtube.com/@yushanokuzu


公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@yushanokuzu




■TOOBOE


音楽クリエイター「john」による、作詞/作曲/編曲/歌唱/イラスト/映像を始めとした様々なクリエイティブ活動を手がけるソロプロジェクト「TOOBOE」。特徴的な声とキャッチーで癖になる楽曲で、現代の音楽におけるネットシーンとJ-Popを横断的に行き来し表現するマルチアーティスト。2022年4月に1stシングル「心臓」をリリースしメジャーデビュー。2022年11月にリリースした「錠剤」はTVアニメ『チェンソーマン』第4話エンディングテーマとして起用された。さらに2024年6月に公開した「痛いの痛いの飛んでいけ」のMVは、既にそれぞれ2000万回再生を突破している「心臓」「錠剤」を凌ぐ勢いで世界各国で話題を呼び、自身最速でYouTubeの再生回数2000万回を突破した。




Official Site：https://www.sonymusic.co.jp/artist/tooboe/


X：(TOOBOE)https://twitter.com/casablancalanca


(Official) https://x.com/tooboeofficial


Instagram：https://www.instagram.com/john_tooboe/


TikTok： https://www.tiktok.com/@johntooboe_official


YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC9rPALOT-ZVc7VEXATYSNCA