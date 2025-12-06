DLEがアニメーション制作を担当する『野原ひろし 昼メシの流儀』のLINEスタンプが発売決定！YouTubeではオープニング主題歌映像の再生回数が1000万回を突破！

株式会社ディー・エル・イー

株式会社ディー・エル・イー（東京都千代田区、代表取締役社長CEO・CCO 小野亮、以下DLE）がオルタナティブ・アニメでアニメーション制作を担当する『野原ひろし 昼メシの流儀』のLINE公式スタンプの発売が決定いたしました。

今回のLINEスタンプには、話題沸騰のオープニング映像や名珍場面の数々、バラエティ豊かすぎるひろしの顔芸が多数収録されています。

― LINE公式スタンプ 『野原ひろし 昼メシの流儀』 商品概要 ―

【販売期間】 2025年12月5日（金）～

【コンテンツ概要】 1パッケージ40種

【購 入 方 法】 「LINE」アプリ内 「スタンプショップ」 または 「LINE STORE」から購入

【価 格】 250円(税込) または、100LINEコイン

「スタンプショップ 」・「LINE STORE」にて “野原ひろし 昼メシの流儀”と検索

販売ページURL：https://line.me/S/sticker/36538

■YouTubeの再生回数が1000万回を突破！

また、オープニング主題歌映像が、YouTubeで再生回数1000万回を突破いたしました。

PVは2025年10月11日に公開され、Xやニコニコ動画等通じて話題が広がりました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=i2XITie-LVQ ]

URL：https://youtu.be/i2XITie-LVQ?si=CqK43BkF5TLUHQX9

現在の動画視聴数は、1025万回を超え、コメントも11,926件の投稿がありました。

■野原ひろし 昼メシの流儀とは

『野原ひろし 昼メシの流儀』は、「クレヨンしんちゃん」の公式スピンオフとして、しんちゃんの父・野原ひろし（35歳）の昼メシにまつわる出来事を塚原洋一が描いた漫画「野原ひろし 昼メシの流儀」を原作とするアニメ作品です。2025年10月3日（金）よりBS朝日にて、夜11時から放送中。

本作品は、DLEの「オルタナティブ・アニメ事業」の第１弾です。オルタナティブ・アニメ事業とは、テレビ放送や配信を目的とした30分のアニメ・シリーズ（１クール、全12話）をメインの領域として、DLEのAdobe Animateによる制作ノウハウを活かし進化させたミドルクォリティのアニメーションを通常の2Dアニメ会社よりも低コスト且つ短期間で制作するというものです。

2025年10月3日（金）よりBS朝日にて、よる11時～O.A.

コピーライト表記：

(C)臼井儀人・塚原洋一／「野原ひろし 昼メシの流儀」製作委員会

キャスト 野原ひろし役：森川 智之

スタッフ 監督：西山司

シリーズ構成：森ハヤシ

脚本：森ハヤシ、モラル

キャラクターデザイン：山脇光太郎

音楽：多田彰文

原作：『野原ひろし 昼メシの流儀』

（ｷｬﾗｸﾀｰ原作：臼井儀人・漫画：塚原洋一／双葉社）

制作：シンエイ動画

アニメーション制作：ディー・エル・イー

公式サイト：

https://www.shinchan-app.jp/hiroshi-hirumeshi-anime/

公式X：@Hiroshi_LunchTV(https://x.com/Hiroshi_LunchTV)

公式TikTok：＠hiroshi_lunchtv(https://www.tiktok.com/@hiroshi_lunchtv) #野原ひろし #昼メシの流儀

■原作情報

キャラクター原作 : 臼井儀人

漫画 : 塚原洋一

単行本 既刊14巻発売中！

書影（C）臼井儀人・塚原洋一／双葉社

■株式会社ディー・エル・イーとは

証券コード：3686（東証スタンダード）

代表者：代表取締役社長CEO・CCO 小野亮

所在地：東京都千代田区麹町3-3-4 KDX 麹町ビル７階

創立日：2001年12月27日

HP：https://www.dle.jp/jp/

『秘密結社 鷹の爪』をはじめとする IP（著作権等の知的財産権）の企画開発やアニメやキャラクター等のコンテンツ制作事業を軸に2014 年に東証に上場。現在は、アジアを代表するエンターテインメントであるアニメとK-POPを中心に事業を展開している。2025年には、既存IPのAI Vtuber化やAIスタジオの開設など、AIとIPを融合した新たな取り組みを進め、事業をさらに加速させている。