『ドールズフロントライン2：エクシリウム』ドルフロ2がコミックマーケット107に出展決定！

2025年12月6日配信

スマホ/PC向け人形と切り開くポストアポカリプス戦略RPG『ドールズフロントライン2：エクシリウム(以下、「ドルフロ2」)』は、2025年12月30日（火）～31日（水）に東京ビッグサイトで開催される「コミックマーケット107」に出展することをお知らせいたします。

『ドールズフロントライン2：エクシリウム』公式X(旧Twitter)

@EXILIUMJP (https://x.com/EXILIUMJP )

■コミックマーケット107へ出展決定！

2025年12月30日（火）～31日（水）に東京ビッグサイトにて開催される「コミックマーケット107」の企業ブースにて出展が決定いたしました。

当日卓上カレンダーなどの新作グッズの販売のほか、pixivで開催されたイラストコンテストの受賞作品展示やコスプレイヤーも登場予定です。

販売物などの詳細は続報にてお知らせいたしますので楽しみにお待ちくださいませ。

当日は是非ブースへお立ち寄りください！.

▼コミックマーケット107出展概要

出展日：2025年12月30日(火)～31日(水)

会場: 東京ビッグサイト企業ブース西4ホール

ブースNo:1333

ブース名：ドールズフロントライン２：エクシリウム

『ドールズフロントライン2：エクシリウム』について

「ドルフロ２」は、2024年12月5日にリリースされ、重厚なストーリーと魅力的なキャラクターが話題となったスマートフォン向け戦略シミュレーションゲーム「ドールズフロントライン」の正統続編。

ダークかつシリアスな世界観や個性的で細部まで作りこまれた3Dキャラクターが魅力の戦略型シミュレーションゲームです。

ドールズフロントライン2：エクシリウム 公式サイト https://gf2.haoplay.com/jp/

公式X(旧: Twitter) https://x.com/EXILIUMJP

公式YouTubeアカウント

https://www.youtube.com/@EXILIUMJP

App Store

https://apps.apple.com/app/id6499011827

Google Play ストア

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haoplay.game.and.exilium

権利表記：

(C) SUNBORN All Rights Reserved. (C) HAOPLAY Limited All rights reserved

協力：株式会社サンボーンジャパン(https://sunbornjapan.co.jp/)