フィットネス業界のCTRを順位別に徹底分析！SEO対策最適化のヒント（10月度：SEO会社ランクエスト調べ）

SEO対策支援実績4,300社超のランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/) ）は、2025年10月にフィットネス業界のクライアントサイトを対象とした「検索順位別のクリック率（CTR）」調査を実施しました。

今回は、検索結果の上位10位に表示された2,990件のフィットネス関連キーワードを分析し、順位ごとのCTRがどのように変化するのかを詳細に確認。また、ランクエストが運営するSEO業界向けメディア（注）のCTRデータとも比較することで、検索ユーザーがどの順位に注目し、どの地点で選択行動に変化が生じるのかを多角的に把握しています。

この調査結果は、フィットネス領域における検索行動の特徴をつかむだけでなく、SEO対策改善の優先度を判断するうえでも有用な材料となるものです。上位と中位・下位でどの程度クリック率が異なるのか、そしてそれがどのような対策につながるのかを示す実践的な指標として活用していただけます。

- 1位のクリック率は42.9％と非常に高く、多くのユーザーが最上位の情報をまず信頼し、積極的に選んでいる様子が見て取れます。上位表示のメリットがしっかり発揮されていると言えるでしょう。- 2位も23.7％と高く、検索ユーザーの比較検討の対象として十分な存在感を保っています。上位2つに入るだけで、大きく機会を広げられる可能性が感じられます。- 3位は10.3％と数字こそ落ちるものの、ここまでがユーザーの“選びやすいゾーン”として確立されている印象です。上位3位内に入ることで、一定の魅力をしっかり届けられていることがうかがえます。- 4～5位は4.0％ → 3.2％とやや低めの水準ながら、検索結果の中ほどでも一定数のユーザーが目を留めてくれている点は前向きに捉えられます。内容次第では“選択肢の一つとして拾われる可能性”が十分に残されています。- 6位以下は1～2％台と控えめな数字ですが、検索ユーザーには“より自分に合った情報を探したい”という層も一定数存在するため、下位順位でもクリックされる可能性はしっかり残されています。8～10位の1.0％前後も、そのニーズに合えば選ばれる余地がある領域と言えます。※ SEO業界のCTR情報はランクエストサイト（ https://rank-quest.jp/ )のデータに基づいています。- 1位のクリック率は42.9％と非常に高く、SEO業界の30.7％を12.2ポイント上回っています。フィットネス領域では「まず最初に出てきた情報で判断したい」というニーズが強く働き、最上位への信頼がより鮮明に表れています。- 2位は23.7％で、SEO業界の9.4％より14.4ポイント高い結果です。この差は全順位の中でも最大で、ユーザーが1位に加えて2位も“比較の軸”として積極的に参照していることが読み取れます。上位2件で一度選択肢を見極める行動が特徴的です。- 3位は10.3％で、SEO業界の4.7％より5.6ポイント高い水準です。上位3件が「安心して選びやすいゾーン」として機能しており、すぐに判断材料を探したいユーザーにとって自然な選択範囲になっていると考えられます。- 4位は4.0％で、SEO業界の2.1％より1.9ポイント高く、5位の3.2％もSEO業界の1.0％より2.2ポイント高い結果です。検索結果の中央でも、複数の選択肢を丁寧に見比べるユーザーに支えられ、一定のクリックが期待できる位置づけになっています。- 6位以下は1～2％台と控えめながら、いずれもSEO業界の数値を上回っています。順位が下がっても「自分に最適な情報を探したい」というユーザーが一定数存在し、下位でも内容が合えば選ばれる余地がしっかり残されています。

今回のデータから、フィットネス領域の検索ユーザーが、上位の情報を基準にしながら複数候補を丁寧に比較している姿が浮かび上がりました。SEO業界と比べても全順位でクリック率が高い傾向が続いており、検索行動の深さと“選び方の特徴”がより明確に見えています。

- 1位～3位はいずれもSEO業界の水準を大きく上回り、特に1位は42.9％と突出した結果でした。- ユーザーはまず最上位付近で信頼性を確認し、短時間で判断材料を揃えようとする傾向が強く、上位3件が意思決定の中心となっている様子が読み取れます。- 4位・5位もSEO業界より高いクリック率を維持しており、上位だけで即決するのではなく、一定の範囲を見比べながら判断したいという姿勢が感じられます。- フィットネス領域では施設選びの基準が複数存在するため、ユーザーが慎重に選択肢を確認する傾向が反映されていると考えられます。- 6位以降は1～2％台と控えめではあるものの、SEO業界の数値を継続して上回っています。- 検索結果の後半でも「自分に合う条件を探そう」とするユーザーが一定数存在し、下位であっても内容がマッチすれば拾われやすい余地が残されている点が特徴的です。- フィットネス領域では、上位表示の価値が他業界以上に大きく、特に1～3位はクリックの中心となる重要なポジションです。- 一方で中位～下位でも一定のクリックが見込めるため、上位を取りに行く施策に加えて、比較軸を意識した内容の差別化や“選ばれる理由”の補強も効果的です。- CTRを継続的に改善する視点は、成果最大化に向けた有効な指針となるでしょう。

総合的に見ると、フィットネス領域は上位獲得の効果が特に高い一方で、順位が下がっても内容次第でクリックが期待できる市場特性を持っています。今後のSEO対策では、上位表示の強化と比較軸の最適化を両輪で進めることが、持続的な成果につながる重要なポイントとなるでしょう。

監修者：杉本 貴之（Takayuki Sugimoto）

株式会社ecloreにて年間120社超のSEOコンサルを担当。SEO分野で培った分析力と多数の企業との豊富なコミュニケーション経験を活かし、消費者の購買行動や市場動向を深く理解。

一次情報に基づくコンテンツの監修を通じ、信頼性が高く質の優れた情報発信を積極的に行っている。

【保有資格】SEO検定1級、Googleアナリティクス認定資格

調査概要

調査期間：2025年10月1日～2025年10月31日

調査機関：株式会社eclore

調査対象：ランクエストのフィットネス業界クライアントサイト

有効回答数（サンプル数）： 2,990キーワード

対象キーワードは、ランクエストのフィットネス業界クライアントサイトにおいて2025年10月に検索結果の1位から10位に表示されたものに限定し、各順位ごとのクリック率を分析しました。

調査方法：

- Googleサーチコンソールのデータを使用し、対象キーワードの検索順位別クリック率（CTR）を算出しました。- クリック率（CTR）は、クリック数を表示回数で割り、その結果に100を掛けてパーセンテージとして表しています。

<<調査結果の利用条件>>

- 情報の出典元として「4,300社以上のSEO支援実績を誇るランクエスト」を明記してください。- ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：

https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/)

https://rank-quest.jp/column/column/seo-company/(https://rank-quest.jp/column/column/seo-company/)

