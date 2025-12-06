【日本一の星空】長野県阿智村　昼神の御湯

株式会社阿智昼神観光局

長野県阿智村の昼神温泉では、2025年12月7日（日）にお湯の神様「湯屋守様」をお迎えする降神祭を行い、同日より昼神温泉の各施設の門に、それぞれお顔の異なる湯屋守様が祀られます。

湯の神である湯屋権現はこの地域に災いが入り込まないよう、そしてこの地域を住まう人々と訪れる人々をお守りくださる「湯の化身」として、みんなが心穏やかに暮らせますようにとの願いを込め、この昼神のちに湯屋守様をつかわされました。

「13体の湯屋守様をめぐるスタンプラリー」スタート

― 神々が宿る湯の里で、“御湯印”を集める新しい旅 ―

19年にわたり昼神温泉の湯を護り続けてきた“湯屋守様（ゆやもりさま）”。

この冬、13体の湯屋守様をめぐり、各施設にまつられた“神器”を集めながら祈願し、御湯印（おんゆいん）を手にする新しい旅の形がはじまります。

これまで冬季限定で登場していた湯屋守様は、今年から通年を通して昼神温泉郷の湯を見守る存在に。

訪れる季節を問わず、13の施設に祀られた異なった湯屋守様と出会うことができます。

開催概要

■開催期間

2025年12月7日（日）より通年開催

■受付時間・御湯印お渡し時間

参画の旅館にお問い合わせください。

※阿智☆昼神観光局 9：00～17：30

■参加費

無料

■お問合せ

阿智☆昼神観光局

TEL：0265-43-3001

※宿泊施設の駐車場には限りがあります。お泊り頂く宿泊施設または朝市広場駐車場に車は停めていただき、歩いてお巡りください。

参加方法

１.参画施設でスタンプラリー台紙を受け取りスタート

２.祈願しながら進みます

３.13か所すべての神器スタンプを集めた方にお清め済みの「御湯印」を授与

御湯印

参画施設

癒楽の宿 清風苑・昼神の棲 玄竹・保養センター 尾張あさひ苑・石苔亭 いしだ・昼神グランドホテル天心・懐石と炉ばたの宿 吉弥・四季の織 はなや・阿智村保養センター 鶴巻荘・旅の玉手箱おとぎ亭 光風・日長庵 桂月・ユルイの宿 恵山・湯ったり～な昼神・阿智☆昼神観光局（ACHI BASE）

長野県阿智村

長野県の南端にあり、「昼神温泉」と「花桃の里」で知られる、山あいの静かな村です。昭和48年に湧出した昼神温泉は「アルカリ性単純硫黄泉」ｐH＝9.7のとろっとした滑らかなお湯はまるであたたかな化粧水に浸かっている様。つるつるすべすべの肌触りになることから 『美肌の湯』 とも呼ばれています。また、環境省の実施する全国星空継続観察で「星の観察に適していた場所」の第一位（平成18年）に認定されています。この「日本一の星空」を地域活性、観光活性に活かし、誘客促進することを目的に2012年にスタービレッジ阿智誘客促進協議会を設立。

2012年8月より「天空の楽園 日本一の星空ナイトツアー」を開催。2014年10月より「雲海＆星空 天空の楽園 雲海Harbor」を開催。2025年3月末迄でイベント累計120万人以上が来場。

◆株式会社阿智昼神観光局 WEBサイト

http://hirugamionsen.jp/

◆スタービレッジ阿智誘客促進協議会 WEBサイト

http://info.sva.jp/