【*WINTER SALE*開始】一年のご褒美に贅沢しよう！宮崎牛や宮崎県産豚肉が特別価格で販売中！クリスマスまでにお届け可能な商品もご用意しました！
株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する通販サイト「ミヤチクオンラインショップ」にて、12月14日(日)までの期間限定で”WINTER SALE(ウィンターセール)”を開催中です！
WINTER SALE 特設ページ
⇒https://www.miyachiku.com/products/list?category_id=73
販売期間：2025年12月14日(日)23:59迄
ミヤチクオンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
【WINTER SALE 限定商品】
宮崎牛ロースステーキ2枚500g
一年のご褒美にステーキはいかがですか？
【WINTER SALE特別価格】6,680円！(税込)
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7562
★〈限定50個〉宮崎牛モモブロック500g
ローストビーフに最適☆
クリスマスまでにお届け！
【WINTER SALE特別価格】4,680円！(税込)
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7558
★宮崎県産黒毛和牛4種スライス1.4kg
贅沢に食べ比べ！
【WINTER SALE特別価格】9,229円！(税込)
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7564
★宮崎牛バラスライス・豚バラしゃぶセット1kg
しゃぶしゃぶや肉巻きなど幅広い料理に使えて便利♫
【WINTER SALE特別価格】4,980円！(税込)
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7560
その他、期間限定の特別セットを多数ご用意しております。
■お問い合わせ先
インターネットのご注文や各種お問い合わせは、下記フリーダイヤルよりご連絡ください。
ミヤチクギフトセンター
TEL.0120-3819-86【受付時間/9:00～17:00(日曜・祝祭日は除く)】
■会員登録(無料)でキャンペーン情報をいち早くお届けします！
会員登録すると、「ミヤチクのおくりもの」の対象商品が会員様特別価格でご購入いただけます！
その他、メールマガジン配信希望登録で「キャンペーン」や「会員様限定特売セール」など、お得な情報をいち早くお届けします！
会員登録はこちらから：https://www.miyachiku.com/entry
株式会社ミヤチク 【会社概要】
●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3
●電話：0986-62-2901
●会社HP：https://miyachiku.jp/
●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/
●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/
➤宮崎県［大淀河畔みやちく］［一ッ葉ミヤチク］［橘通りミヤチクAPAS］
［とんかつしゃぶしゃぶミヤチク］
➤福岡県［博多みやちく］
➤大阪府［心斎橋みやちく みやざき館］
➤沖縄県「那覇みやちく」
●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
●公式Instagram（＠miyachiku.official）：https://www.instagram.com/miyachiku.official/
●公式X（@miyachiku2929）：https://twitter.com/miyachiku2929