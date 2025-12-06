【*WINTER SALE*開始】一年のご褒美に贅沢しよう！宮崎牛や宮崎県産豚肉が特別価格で販売中！クリスマスまでにお届け可能な商品もご用意しました！

株式会社ミヤチク

株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する通販サイト「ミヤチクオンラインショップ」にて、12月14日(日)までの期間限定で”WINTER SALE(ウィンターセール)”を開催中です！




WINTER SALE 特設ページ


⇒https://www.miyachiku.com/products/list?category_id=73


販売期間：2025年12月14日(日)23:59迄


ミヤチクオンラインショップ：https://www.miyachiku.com/


【WINTER SALE 限定商品】


宮崎牛ロースステーキ2枚500g

一年のご褒美にステーキはいかがですか？



【WINTER SALE特別価格】6,680円！(税込)


商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7562





★〈限定50個〉宮崎牛モモブロック500g

ローストビーフに最適☆


クリスマスまでにお届け！



【WINTER SALE特別価格】4,680円！(税込)


商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7558







★宮崎県産黒毛和牛4種スライス1.4kg

贅沢に食べ比べ！



【WINTER SALE特別価格】9,229円！(税込)


商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7564





★宮崎牛バラスライス・豚バラしゃぶセット1kg

しゃぶしゃぶや肉巻きなど幅広い料理に使えて便利♫



【WINTER SALE特別価格】4,980円！(税込)


商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7560






その他、期間限定の特別セットを多数ご用意しております。


■お問い合わせ先


インターネットのご注文や各種お問い合わせは、下記フリーダイヤルよりご連絡ください。


ミヤチクギフトセンター


TEL.0120-3819-86【受付時間/9:00～17:00(日曜・祝祭日は除く)】



株式会社ミヤチク 【会社概要】

●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3


●電話：0986-62-2901


●会社HP：https://miyachiku.jp/


●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/


●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/


●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/


　➤宮崎県［大淀河畔みやちく］［一ッ葉ミヤチク］［橘通りミヤチクAPAS］


　　　　　［とんかつしゃぶしゃぶミヤチク］


　➤福岡県［博多みやちく］


　➤大阪府［心斎橋みやちく みやざき館］


　➤沖縄県「那覇みやちく」


●公式Instagram（＠miyachiku.official）：https://www.instagram.com/miyachiku.official/


●公式X（@miyachiku2929）：https://twitter.com/miyachiku2929