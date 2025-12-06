株式会社ダイレクトヒューマンマーケティング、Startup JAPAN EXPO 2025 in 大阪へ初出展

株式会社ダイレクトヒューマンマーケティング

株式会社ダイレクトヒューマンマーケティング（東京都渋谷区、代表取締役：岡村孝和、以下「DHM」）は、企業のAI活用を伴走型で支援する新サービス「ALL in AI」を発表し、2025年12月17日（水）・18日（木）に開催される「Startup JAPAN EXPO 2025 in 大阪」に初出展いたします。当日は担当スタッフがブースに常駐し、AI導入の具体的な相談やデモンストレーションを行います。

◆ 出展の背景

DHMは創業以来、営業・マーケティング・事業プロデュースを中心とした伴走支援を行ってまいりました。

近年、あらゆる企業において「AIの導入はしたいが、何から始めるべきかわからない」「研修しても定着しない」という課題が増加していることから、実務定着まで伴走する AI業務効率化サービス『ALL in AI』 を正式にリリースする運びとなりました。

今回の展示会出展は、本サービスの提供開始に合わせた初の試みであり、実際の企業課題を伺いながら個別相談できる機会として実施いたします。

◆「ALL in AI」について

「ALL in AI」は、企業の業務フローに合わせてAI活用を設計し、

“研修で終わらず実務に落ちるAI導入” を実現する伴走型サービスです。

▼ 主な特徴

・部門ごとに最適化されたAIツールの設計・構築

・議事録、文章作成、営業、バックオフィスなど幅広い業務に対応

・社内の定着まで専任チームが継続サポート

・AI活用のロードマップ設計、運用ルール作成にも対応

企業の「人手不足」「業務効率化」「再現性のある営業プロセスづくり」を支援し、現場レベルで成果につながるAI実装を目指します。

◆ 出展概要

【イベント名】Startup JAPAN EXPO 2025 in 大阪

【日時】2025年12月17日（水）・18日（木） 10:00～17:00

【会場】マイドームおおさか

【ブース番号】M7-26

【出展内容】AI業務効率化サービス「ALL in AI」デモ・個別相談

【来場特典】「Gemini Gems 100個セット」プレゼント（AI業務テンプレ集）

※当日は担当の根本がご案内いたします。

◆ 代表コメント

株式会社ダイレクトヒューマンマーケティング

代表取締役 岡村孝和

「今回の初出展は、当社としても大きな一歩です。

AIは単なる“効率化ツール”ではなく、企業の未来を創るための武器になります。

多くの企業の皆さまとお会いし、AI活用に関する悩みや未来の構想を伺えることを楽しみにしています。」

■会社概要

会社名：株式会社ダイレクトヒューマンマーケティング

代表者：代表取締役 岡村孝和

所在地：東京都渋谷区神宮前六丁目23番4号-2階

事業内容：事業プロデュース／営業・マーケティング支援／AI活用支援

URL：https://direct-human-marketing.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ダイレクトヒューマンマーケティング

広報担当

E-mail：okamura＠direct-human-marketing.jp