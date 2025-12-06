ドランクドラゴン・塚地が北海道への移住を本気で検討!?地元民推薦の名物700gポークチャップや極上海鮮などの絶品グルメが詰まった移住体感旅！ 12月14日(日)ごご１時～放送！
放送概要
番組名：『ドランクドラゴン塚地の北海道イージュー旅 ｉｎ 別海町』
放送日時：12月14日(日) ごご１時～２時
放送：北海道地上波ローカル（UHB）
出演者： ドランクドラゴン塚地 武雅、鈴木 拓
番組HP ：https://www.uhb.jp/program/betsukai_special/
番組概要
第二の人生を見据えたドランクドラゴン・塚地が“理想の移住先”を求めて北海道へ。
舞台は、海の幸に恵まれた食材の宝庫として知られる別海町。
オホーツク海に面し、東京23区の2倍以上の広さを持つ“人口より牛が多い町”です。
旅のルールは、別海町に移り住んできた「地域おこし協力隊」が撮影した
“おすすめスポット“の写真から行先を決めること。
移住者だからこそ知るマチの魅力が詰まった写真を頼りに旅が進みます。
まず塚地が向かったのは、「顔が半分隠れるほどの肉の塊」が名物の、老舗ドライブイン。
目の前に現れたのは、巨大な肉の塊「ポークチャップ」。その量は、なんと700ｇ！
続いて、移住者“野付半島ラバーズ”に導かれ、渡り鳥や鹿が行き交う野付半島へ。
移住者を虜にする自然の楽園で、桟橋から眺める夕日の絶景を目指します。
夕食は、地元の水産会社が営む居酒屋ならではの、「北海シマエビ」や「イクラ」など
新鮮な海の幸が続々登場！塚地も思わず大興奮！
そこへ突然、相方・鈴木が乱入！ 実は裏で“あるミッション”に挑んでいた…！？
2日目は、アメリカから移住したご夫婦の自宅や酪農の現場を訪ね、
移住者と地元の人々がどのように暮らしているのか、実際に体験させていただくことに。
笑いと驚きが詰まった、1泊2日の別海旅。
見れば思わず“別海町に行きたくなる”魅力が満載です！