秋元康総合プロデュースによるデジタル声優アイドルプロジェクト「22/7（ナナブンノニジュウニ）」は、グループ結成8周年を迎え、4年ぶりとなる新メンバーオーディションを開催中。次回12月13日（土）23:00よりTOKYO MX他にて放送される、冠番組『22/7 計算外 season2』にて、ついにオーディション合格者が発表されます。およそ4か月間にわたるオーディション。個人で挑んだ3次審査、そして候補生たちが互いに支え合い、涙し、壁を越えてきた合宿審査-。涙や葛藤、気づき、成長が積み重なるなか、最終審査へ進んだのは 13名の候補生たち。果たして、22/7の次章を担うのは誰なのか。22/7の新たな物語が動き出す瞬間を、お見逃しなく。

テーマは「主人公募集」― 声優×アイドルの新たな可能性へ

今回のオーディションは「主人公募集 あなたも主人公に。」をテーマに、開催。2016年の初期メンバー募集、2021年の第2回開催に続く、約4年ぶり・通算3度目の新メンバーオーディションとなります。22/7の“声優アイドル”という特性を活かし、元AKB48の柏木由紀、声優の竹達彩奈を特別審査員に迎え、新たな才能の発掘を目指し、審査の模様は、『22/7計算外 season2』（TOKYO MX・BS11／毎週土曜23:00～）および「22/7 OFFICIAL YouTube CHANNEL」にて毎週密着公開中。未公開映像を含むYouTube特別版も話題を呼んでいます。12月6日（土）に放送された『22/7計算外 season2』では、オーディション4次審査本番の模様が公開され、候補生たちの挑戦を、番組MCの三四郎と22/7メンバーがスタジオから見守る様子もオンエアされました。

特別審査員の柏木由紀、竹達彩奈が候補生にエール

東京でのレッスンや箱根合宿など数々のステージを経て、最終審査へ駒を進めた13人の候補生たち。合格という夢を掴むため、大一番に臨む。今回放送された、主な審査内容は、自己PR、22/7総合プロデューサー・秋元康氏が歌詞を書き下ろした楽曲『あちこちに残された走り書きの意味』の個人歌唱、そしてオーディションにかける思いの独白演技。これまで同様、最終審査でも特別審査員として柏木由紀と竹達彩奈が参加。柏木は「悔いなくパフォーマンスできることを祈りながら、応援しながら見たい」、竹達は「一つの節目を迎えるにあたって、どんな姿を見せてくれるのか、楽しみで仕方ない」と期待を寄せる。

試練を乗り越え最終審査に臨む13人の心の内

最終審査1人目は、候補生随一のストイックさを持つ「りお」。彼女は完璧を求めすぎるあまり、苦手な歌唱で苦悩。しかし、合宿で講師からの「完璧は一生ない」という言葉を受け、考え方が180度変わったと語る。完璧にこだわらず全身全霊で、最終審査に挑む。「舞台上で練習してきたすべてを出し切ることが目標です」。

2人目は、いつも笑顔の高身長ガール「みれい」。彼女は常に笑顔であるがゆえに合宿では「シリアスになりきれていない」という指摘を受け、「辛いときは辛いともっと自分に向き合おう」と決心する。「泣いても笑っても今日で終わりだから、学んだことを全部出せるように、伝えられるように頑張ります」。

3人目は、ダンスや歌の高い技術を持ちながらも、合宿では大きな挫折を味わった「みさき」。悔し涙を経て一回りも二回りも成長した姿を見せるべく、最終審査にすべてを懸ける。「私はずっと表現することを学んできたので。人の心を動かしたいとずっと思っていたので、今度は私が皆さんの心を動かしたい」。

4人目は、ひたむきな頑張り屋「みくま」。未経験ながらも、合宿では「あそこで逃げたら、応援してくれるみんなに申し訳ない」と涙を流し、食らいつく負けん気の強さを見せた。「不安なところはたくさんあるし、自信もないけど、最後なので全力で頑張りたいなと思います。今の自分を見てもらおうと思います」。

5人目は、ナニワのおしゃべり娘「みや」。ダンス未経験で振りを覚えるのに苦戦し、講師からは「練習したに入らへんな」と厳しい指導を受けながらも、持ち前の根性で乗り越えてきた。「自分が普段しゃべっているような感じでしゃべって、家で練習した感じで歌って、自分がやってきたことを着々とできたらそれでいいです」。

6人目は、どこか目を引くミステリアスガール「みなみ」。合宿中は苦手なダンスを克服すべく、一人黙々と自主練に励む場面も。試練に立ち向かう強い精神力を武器に、最終審査へ挑む。「このオーディションを受けていなかったら、こんな自分じゃなかった。自分が変わるきっかけになればいいかなって思います」。

7人目は、協調性のある新体操経験者「まな」。当初は目立たない存在だったが、合宿で急成長を遂げる。さらに他の候補生を気遣って自分から声をかけるなど、周囲に気を配れる優しさも見せた。「人生を変えたくてここに来ているので、合格して新しい一歩を踏み出したいと思います」。

8人目は、しっかり者の万能ガール「のあ」。何でも器用にこなせるがゆえ、合宿では常にチームのサポート役に回ってきた。しかし今回は自分のことだけを考え、最終審査に臨む。「『こんな子が応募してくれたんだ、うれしいな』と思ってもらえる存在になりたくてこの期間を過ごしてきました。恥じない姿で最終審査に臨んで、合格したいなと思っています」。

9人目は、すべてを難なくこなす書道ガール「ありす」。合宿では演技レッスンで「丁寧すぎて感情が見えない」という指摘を受けた。感情を出すことが苦手だというが、最終審査では自分をさらけ出して合格を目指す。「22/7の楽曲の世界観に触れるたびに『この一部になれたらどんなに素敵なんだろう』と思う。その一員にどうしてもなりたい」。

10人目は、愛嬌たっぷりのムードメーカー「れん」。明るいノリでチームを盛り上げ、仲間たちをサポートし続けてきた彼女。持ち前のキャラクターで最終審査に挑む。「自分なりに頑張って練習してきたので、自信を持ってやろうという気持ちです」。

11人目は、自分の殻を破った22/7大好きっ子「りり」。かつては自分に自信が持てず殻に閉じこもっていたというが、合宿を通して新たな自分になる第一歩を踏み出した。「誰かの希望になれる存在になりたいなって思います。自分らしくないことを言っていいですか？ 絶対に合格します！」。

12人目は、総合力が高いバイリンガル「じゅりあ」。優等生の彼女にも、合宿では多くの試練が降りかかった。ダンスに苦戦し、腕を痛めるアクシデントにも見舞われ、「焦っています」と本音を漏らす場面もあった。「人生で一番緊張していて。不安な気持ちもあるんですけど、その反面『楽しみだな』という気持ちもあるので、その気持ちに正直に、自分のすべてを出し切ろうと思います」。

13人目は、誰よりも強い22/7愛を持つ「いこ」。22/7が大好きなゆえに、合宿では壁にぶつかり、自分の存在に葛藤してきた。さらに最終審査直前で思わぬ事態が。「親もたぶん4次審査に通ると思っていなかったっぽくて。（反対されて）大ゲンカしました。『22/7しか頑張りたいことがないから頑張らせてほしい』と（説得した）。親にも頑張れと言われたので、頑張ります」。

現役メンバー・月城咲舞が候補生に感謝「1人ずつハグしたい」

こうして13人の候補生全員の最終審査が終了。この中から22/7新メンバーの座を掴み取るのは一体誰になるのだろうか。審査の様子をスタジオで見守った月城咲舞（22/7）は、「ここまで来るのに、やりたいこととかいろんな選択肢を切り捨てたと思うんですよ。22/7に捧げる選択をしてくれたことに感謝ですし、22/7に入ってきてくれた子1人ずつハグしていきたいなと思います（笑）」と独特の言い回しで候補生への感謝の気持ちを語った。また番組放送後に「22/7 OFFICIAL YouTube CHANNEL」で公開された「おまけの未公開映像」には、最終審査の歌唱と演技の様子をたっぷり収録。4カ月に渡るオーディションの集大成を、ぜひ見届けてほしい。

次回予告：12月13日（土）放送回よりついに最終審査の幕が上がる。

次回の『22/7計算外 season2』は、12月13日（土）23:00より放送。22/7新メンバーオーディションの合格者を発表する。お見逃しなく。

22/7（ナナニジ）オーディション密着レポートアーカイブはこちら

https://e.usen.com/news/news-original/227-matome.html

22/7 YouTube CHANNEL（12月6日(土)放送回URL）

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=-lRt1kZlqww

『22/7計算外 season2』番組情報

番組名：22/7計算外 season2放送局：TOKYO MX／BS11放送日時：毎週土曜23:00～

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=@nanabunnonijyuuni

リリースイベント開催日程

■12/9(火) 埼玉県・イオンレイクタウンkaze 1F 光の広場 19:00～■12/13(土) 東京都・タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO 13:30～

3rd album 商品概要

■商品形態（全4形態）①完全生産限定盤A / SRCL-13440~43 / 11,000円（税込）CD：全形態共通 1.22/7 2.Why are you crying ? 3.スパシーバ！4.あざす 5.佐藤さん 6.YESとNOの間に 7.ロックは死なない 8.あなたでなくちゃ 9.箱庭の世界 10.春雷の頃 11.後でわかること 12.理論物理学的 僕の推論 Blu-ray1：22/7 Summer Live 2025 ～Toyboxの秘密～ [Piece4] (2025.8.9)Blu-ray2：22/7 Summer Live 2025 ～Toyboxの秘密～ [Last Piece] (2025.8.9)Live Photobook：22/7 Summer Live 2025 ～Toyboxの秘密～ (2025.8.9)トレカ：アーティストトレカ ランダム1枚封入仕様：三方背BOX

②完全生産限定盤B / SRCL-13444~47 / 11,000円（税込）CD：全形態共通（収録内容後日公開）Blu-ray1：西條和 卒業コンサート ～存在の証明～ (2025.8.28)sBlu-ray2：22/7 西條和 Last Story ～この夜が明ける頃には～ 22/7 西條和 After Story ～透明な記念日～Live Photobook：西條和 卒業コンサート ～存在の証明～ (2025.8.28)トレカ：アーティストトレカ ランダム1枚封入仕様：三方背BOX

③完全生産限定盤C / SRCL-13448~51 / 11,000円（税込）CD1：全形態共通（収録内容後日公開）CD2：22/7 Cover Song Collection1.空色デイズ（中川翔子）/ 藤間桜(CV.天城サリー)2.シュガーソングとビターステップ（UNISON SQUARE GARDEN）/ 西浦そら(CV.相川奈央)3.ビビデバ（星街すいせい）/ 織原純佳(CV.椎名桜月)4.トウキョウ・シャンディ・ランデヴ（MAISONdes feat. 花譜, ツミキ）/ 瀬良穂乃花(CV.望月りの)5.Believe（玉置成実）/ 氷室みず姫(CV.月城咲舞)6.星座になれたら（結束バンド）/ 桐生塔子(CV.麻丘真央)7.祝福（YOASOBI）/ 斎藤ニコル(CV.河瀬詩)8.じゃあね（おニャン子クラブ）/ 22/7Blu-ray1：Making of "22/7 Summer Live 2025 & 西條和 卒業コンサート ～存在の証明～"Blu-ray2：22/7 Video Clip Collection ・music video（ヒヤシンス／覚醒／曇り空の向こうは晴れている／神様だって決められない／僕は今夜、出て行く／後でわかること／YESとNOの間に／ロックは死なない／あなたでなくちゃ） ・dance video（曇り空の向こうは晴れている／後でわかること／YESとNOの間に／ロックは死なない／あなたでなくちゃ）トレカ：アーティストトレカ ランダム1枚封入仕様：三方背BOX

④通常盤 / SRCL-13452 / 2,800円（税込）CD only：全形態共通（収録内容後日公開）

22/7 ANNIVERSARY LIVE 2025概要

2025年12月14日(日)に、デビュー8周年を祝う「22/7 ANNIVERSARY LIVE 2025」の開催が決定いたしました。会場は、東京音楽大学100周年記念ホール（池袋キャンパスA館）、昼夜２公演になります。現在３期生オーディション真っただ中で、注目を集める22/7。現体制の集大成となる、3rdアルバムと8周年記念ライブにぜひご注目ください。「22/7 ANNIVERSARY LIVE 2025」【公演会場・日時】会場：東京音楽大学100周年記念ホール（池袋キャンパスA館）日程：2025年12月14日(日) 開場13:15／開演14:00 2025年12月14日(日) 開場17:15／開演18:00【料金】指定席：9,900円（税込）女性エリア：9,900円（税込）車椅子席：9,900円（税込）

22/7(ナナブンノニジュウニ)とは

秋元康総合プロデュース、Sony MusicとANIPLEXがタッグを組んだデジタル声優アイドルプロジェクト22/7(ナナブンノニジュウニ)。日本を代表する有名クリエイターがてがけたキャラクターを演じる声優アイドルを募るオーディションで結成された。

SNS情報

22/7(ナナブンノニジュウニ)公式HP - http://www.nanabunnonijyuuni.com/22/7(ナナブンノニジュウニ)スタッフX - https://x.com/227_staff22/7計算中 X - https://x.com/227keisanchu

※写真提供：ソニー・ミュージックレーベルズ