■本文温熱ケアサロン YOSA PARK -THIAUL-（ティオール／東京都大田区） は、冬季に高まるセルフケア需要に合わせ、温熱スチームメニュー「水素まみれコース」のクリスマス限定回数券キャンペーン を2025年12月より開始します。同サロンでは、温熱スチームチェア「ルルオン」を使用した施術に加え、リラクゼーション目的の 水素吸入 を併用したサービスを提供しています。さらに、施術前には 水素ジェットバスによる足湯 を導入し、あたたかい環境で過ごせる施術時間づくりを行っています。冬季は衣類・室温・活動量の変化により、身体の冷えを自覚する人が増える季節です。サロンには、「定期的に通いたい」「自宅でもケアを続けたい」という声が多く寄せられており、今回のキャンペーンは、継続希望者のニーズに応える形で企画されました。■キャンペーン内容期間中、「水素まみれコース」回数券の購入者に以下の特典を提供します。●1. ホームケア用品の提供目的に合わせて、次の3カテゴリから選択できる特典を用意しています。アンチエイジング向け：年齢に応じたスキンケアを目的として使用される化粧品・美容液など美肌ケア向け：保湿を目的としたフェイスマスクなど、日々のケアに取り入れやすいアイテムダイエットサポート向け：日常に取り入れられるサプリメントなど、コンディション管理を目的としたアイテムいずれも自宅で無理なく続けやすいアイテムを中心に選定しています。●2. 水素吸入10分延長リラクゼーションとして利用される水素吸入の追加サービス。●3. 個別ケアプランの作成生活リズムや利用頻度に合わせたケア提案を実施します。※特典は在庫状況により変更・終了する場合があります。※先着特典として、追加のホームケア用品なども予定しています。■代表コメント「冬は身体の冷えを感じる方が多く、セルフケアの問い合わせが増える時期です。サロン施術と自宅ケアを無理なく組み合わせて続けられる形にしたいと考え、今回のキャンペーンを企画しました。継続を検討される方にご活用いただければ幸いです。」（YOSA PARK -THIAUL- 代表 諏江宏美）■キャンペーン期間2025年12月25日まで※特典は数量に応じて終了する可能性があります。■店舗概要店舗名：YOSA PARK -THIAUL-（ヨサパーク ティオール）所在地：〒144-0043東京都大田区西糀谷4-22-3 CONTEL KOUJIYA 102営業時間：10:00～22:00（予約制）最終受付：20:30サービス内容：温熱ケア、水素吸入、ホームケア商品の販売URL：https://ameblo.jp/thiaul-yosapark/公式LINE：https://lin.ee/oP80hhTH■お問い合わせ先YOSA PARK -THIAUL-メール：info@thiaul.com所在地：〒144-0043東京都大田区西糀谷4-22-3 CONTEL KOUJIYA 102