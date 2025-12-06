ゲーム開発を手がける株式会社エイプリル・データ・デザインズ（本社：東京都世田谷区。代表取締役：濱田功志。以下、エイプリル。）は、ブラウザで手軽に楽しめる多人数参加型学園コミュニティ「キャラフレ」(https://charafre.net)にて、『クリスマスイベント』を実施することをお知らせします。

キャラフレ 2025クリスマスイベント

学園祭の熱気が冷めやらぬなか「キャラフレ」の舞台である翔栄町では、クリスマスムードが高まってきました。これから毎週のようにクリスマスをテーマにしたイベントが開催されます。それぞれ期間限定となりますので、お見逃しなきようお楽しみください。

クリスマスイベント第一弾

期間限定「SPクリスマスドレスくじ2025」

１２月５日（金） １７：００～

ショッピングモールの期間限定くじフロアにて、「SPクリスマスドレスくじ 2025」がスタートしました。1回400コイン(有料ゲーム内通貨)にて、クリスマスシーズンを楽しくすごせるセット服があたります。

クリスマス収穫祭

１２月６日（土）１５：００～２５日（木）いっぱい

フォレストファームでは、30分のチャイム毎に一回、クリスマスツリーの素材が拾える「クリスマス収穫祭」がスタートします。ツリーの幹と、色取り取りの飾りを収穫し、翔愛学園の美術室でクリスマスツリーを完成させましょう。完成したツリーは、寮やマンション、部室などに飾ることができるインテリアアイテムです。

事務のお姉さんとゲームチャット

１２月６日（土）１５：００～２５日（木）いっぱい

『クリスマスイベント』の期間中、フォトスタジオ「サンタがやってきた」内に「プレイ」ボタンが表示され、事務のお姉さんこと高原さんと１対１でのゲームチャットが楽しめます。選択肢によっては、お姉さんから素敵なアイテムがプレゼントされます。

クリスマスインテリア

１２月７日（日）１７：００～

自分の寮やマンションなどの部屋に飾れるクリスマスをモチーフにしたインテリアアイテムは、１つ100～200コインで販売です。※お買い求めには、コイン（有料ゲーム内通貨）が必要です。

おしゃれショップ弥生

１２月９日（火）１７：００～

翔栄町の住宅街の一角にあるテナントビルの「おしゃれショップ弥生」にて、クリスマスシーズンにぴったりの無料チケット服が販売開始されます。

クリスマスコンサート

１２月１２日（金）２１:００～２５日（木）いっぱい

クリスマスシーズンをトークや音楽で盛り上げる、翔栄町恒例の「クリスマスコンサート」が今年も開催されます。ショッピングモール・アミューズメントスポットにある多目的ホールに、ぜひお越し下さい。

キャラフレとは

『キャラフレ』は、webブラウザで動作する学園生活コミュニティゲームです。プレイヤーはオンライン上の仮想学園、『翔愛学園』の生徒となり、ゲーム内のキャラクターや、ゲームに参加する他のプレイヤーとの出会いを通じて、学園生活を疑似体験することができます。 webブラウザで動作するため、特別なアプリケーションをインストールする必要が無く、ノートPCやタブレット、スマートフォンでも快適に遊ぶことができます。

キャラフレの特徴

・「多人数同時参加型2Dアドベンチャーゲーム」という、独自システムを開発・採用。・2Dアドベンチャーゲームのシステムと多人数参加型オンラインゲームのシステムを融合。・“天使の羽”を集め、無料ポイントと交換。・チャット未経験者でもコミュニケーションを楽しめるゲームチャット。・豊富で個性的な登場人物。・たくさんの髪型や表情、細かく描き込まれたコスチュームなどで個性を演出。

タイトル概要

サービス名称：キャラフレ URL：https://charafre.net 対応ブラウザ：Microsoft Edge、Chrome、FireFox等主要なブラウザに対応 価格：基本無料プレイ・アイテム課金 開発：株式会社エイプリル・データ・デザインズ