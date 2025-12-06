MAISON de SABRE　世界で最もラグジュアリーなバッグチャーム、楽天ファッション限定で展開

メゾン・ド・サブレ株式会社

世界で最もラグジュアリーなバッグチャーム、楽天ファッション限定で展開

MAISON de SABREの8周年を記念して誕生したアニバーサリーエディションチャームは、ブランドの歩みと革新を象徴する特別なハイジュエリー。18金無垢を職人が一点ずつ手作業で鋳造し、厳選された34石のブリリアントカット無色天然ダイヤモンドを丁寧にセットした、世界で8点のみの特別なコレクションです。

“8”のフォルムには、ブランドの8年間の軌跡と、その先に広がる無限の可能性を象徴。さらに、各チャームには、世界中で愛されるレモンを含む8種類のSABREMOJI(TM)フルーツチャームが付属。ハイジュエリーでありながら、日々の気分やスタイルに寄り添う個性豊かな表情をプラスしています。

イタリアとフランスの名だたるハイジュエラーとの協業によって完成したこのチャームは、二度と巡り会えないハイジュエリー作品。

“世界で最も贅沢で、そして最も個性を映すことができるハイジュエリー”として、日々の装いに唯一無二の存在感と輝きを添えます。

【商品仕様】

・ 精密な手仕事による18金無垢と、厳選された天然ダイヤモンドで仕上げたチャーム

・ 世界に8点だけの限定コレクション

・ 個別のシリアル番号とMAISON de SABREモチーフを配した特別仕様

・ 34粒のブリリアントカット天然ダイヤモンド（合計0.95カラット）

・ 総重量15.5gの18金無垢

・ デザインはフランス、製造はイタリアにて完成

・ 8種類のSABREMOJI(TM)フルーツチャームとともにお届け：ストロベリー、オレンジ、スイカ、ブルーベリー、キウイ、アップル、洋梨、レモン

・ 手作業で仕上げた柔らかなベルベット生地のケースに収めてお届け

・ MAISON de SABREの全てのハンドバッグに取り付け可能

・ サイズ：高さ4.5cm × 幅3.5cm × 奥行3.3mm

【価格】

\1,868,900 (\1,699,000 + Tax)

【Key messages】

ブランドのクラフトマンシップと本質の体現：MAISON de SABREが誇る究極のクラフトマンシップ、無限に広がるクリエイティビティ、そして革新を追求し続けるブランドの哲学が結晶したハイジュエリー。

希少価値と限定性：34粒の無色ダイヤモンド（0.95カラット）、15.5gの18Kゴールドを贅沢に使用し、名門ジュエラーが一点一点丁寧に制作。世界最高価格帯のバッグチャームであり、専用ナンバーが付属するわずか8点の唯一無二のコレクション。

機能性とデザインの融合：無限の可能性を表す「8」をモチーフにした途切れのない立体的フォルム。バッグに圧倒的な華やかさをプラスするバッグチャームとしてだけでなく、フルーツチャームの付け替えも楽しめるカスタマイズ性を備え、芸術性と実用性双方を兼ね備える設計。

【The exclusive launch on Rakuten】

・8点のチャームのうち、楽天ファッションで取り扱う1点は 楽天ファッション限定

・この度の楽天ファッションおよび楽天市場内で最高価格となるラグジュアリーアイテムのエクスクルーシブローンチは、楽天が目指すラグジュアリー市場拡大に向けた取り組みを支える一歩となり、両社のパートナーシップにおける重要な機会となります。

・12月4日から取り扱いを行うのは、世界中でMAISON de SABRE公式ウェブサイトと楽天ファッションのみ

・MAISON de SABREと楽天ファッションの特別なパートナーシップの幕開け

【MAISON de SABRE 日本公式ウェブサイト商品ページ】

https://jp.maisondesabre.com/products/the-anniversary-edition-charm

楽天ファッション商品ページ： https://brandavenue.rakuten.co.jp/item/QV3018

MAISON de SABRE 日本公式ウェブサイト：https://jp.maisondesabre.com/

カスタマーサポートメールアドレス：support@maisondesabre.com