Solana LST の elSOL、ステーキングUIを刷新。独自実装で入力補助・速度・安定性を改善し、移行と引き出しまでアプリ内で完結

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役CEO：川崎文武）と Validators DAO は、Solana 向け Liquid Staking Token（LST）「elSOL」のステーキングUIを刷新しました。

今回の更新では、これまで採用していた Dialect Blinks ベースのステーキングコンポーネントを見直し、ステーキングUIを独自実装として再構築しています。これにより、フォーム入力の補助を強化し、動作の高速化と安定性の向上を行いました。ステーキングからアンステーキング、ステークアカウントの移行、解除（Deactivate）、SOL引き出し（Withdraw）まで、elSOL アプリケーション上のUIで簡潔に操作できるようになっています。

elSOL 公式サイト： https://elsol.app/ja

背景：Dialect Blinks 採用により生じていた課題

これまで elSOL のステーキングUIは Dialect Blinks を採用していました。Dialect Blinks は高速にUIを構築できる利点がある一方で、フォーム機能の提供に限界があり、入力補助（残高参照、割合ショートカット、バリデーション、状態表示の整理など）を十分に提供できない課題がありました。

また、仕組み上 Phantom などのウォレットでアラートが発生するケースがあり、ユーザー体験の悪化につながっていました。

これらを解決するため、ステーキングUIを独自構築し、入力体験と安定性を改善しています。

新UIの概要

新しいUIでは、次の改善を行っています。

機能：ステーク／アンステーク／移行の3タブ

- フォーム入力サポートの強化（残高参照、割合入力、レート表示、状態に応じた導線）- 動作の高速化・安定性の向上- ウォレットUXの改善（不要なアラートが出やすい構造を見直し）- ステーキングから引き出しまでの操作をアプリ内で完結ステーク（SOL を elSOL プールへ）

SOL を elSOL プールへステークし、elSOL を受け取ります。

アンステーク（elSOL を SOL へ）

elSOL を SOL に戻します。

アンステークした SOL はステークアカウントとして払い出されます。解除（Deactivate）や SOL 引き出し（Withdraw）は「ステークを移行」タブで行えます。

ステークを移行（Stake Account の管理、解除、引き出し）

ステークアカウントを選択し、状態に応じて次の操作を行えます。

- elSOL に移行（ステークアカウントを elSOL 側へ移行）- 解除（Deactivate）- 引き出し（Withdraw、Deactivating 完了後に実行可能）

Deactivating 状態では、次エポック以降に引き出しが可能になります（表示される状態に従って操作してください）。

elSOL が高い APY を実現できる理由

elSOL は、Solana のステークを単なる報酬源ではなく、通信帯域（SWQoS）を制御する資源として再設計した LST です。elSOL の報酬設計は主に次の3経路で構成されています。

1. 手数料 0 によるステーク報酬の最大化

elSOL バリデータは運用手数料・コミッションを 0% に設定しており、ステーキング報酬の目減りを抑えます。

2. ブロック報酬利益の 20% 還元による追加インセンティブ

elSOL バリデータは、ブロック報酬利益の 20% を毎エポックごとに elSOL プールへ還元します。

3. SWQoS 帯域マーケット（SSP / VLD）による追加報酬

ステークに応じて得られる SSP を帯域としてマーケットに出品でき、購入が成立した場合は設定レートに応じて VLD が支払われます。販売が成立しなかった SSP についても、共有 SWQoS エンドポイントの実利用量に基づいて VLD が分配されます。

elSOL ホワイトペーパー v3（日本語版）：https://storage.elsol.app/elSOLWhitePaperJA.pdf

外部比較：Sanctum Explore での APY ランキング（掲載時点）

Sanctum は、Solana 上の LST を横断的に一覧化し、APY、総ステーク量、ホルダー数などを比較できるダッシュボードです。Explore では 1,000 を超える LST が掲載されており、キャプチャ時点では 1,428 LSTs が表示されています。

その Sanctum Explore の APY（10 Epochs）ランキングにおいて、elSOL（Enhanced Linkage SOL）は掲載時点で 1位（9.96%）を記録しています。外部集計でも確認できる通り、elSOL は Solana LST の中でも高い利回りを目指した設計になっています。

Sanctum Explore：https://app.sanctum.so/explore

※APY、順位、掲載数は市場やネットワーク状況により変動します。最新状況は Sanctum 側の表示をご確認ください。

Epics DAO バリデータと elSOL の関係

elSOL の運用基盤には Epics DAO バリデータが連携バリデータとして利用されています。Epics DAO バリデータは、利用者への還元を最大化するため、コミッション 0%、MEV 手数料 0% の構成で運用されています。

また、オンチェーンのパフォーマンス評価にもとづく仕組みの Jito StakeNet Steward で継続的に評価されTop 100 にランクインし、JitoSOL プールの委任先にも選出されています。これにより、合計 10 万 SOL ステーキングを突破しました（執筆時点）。

このバリデータの収益が伸びるほど elSOL の APY が伸びる設計となっており、同時に elSOL が増えるほどバリデータ側の収益も伸びる、相互に強化されるモデルになっています。

https://www.jito.network/stakenet/steward/EpicsoqLdDP8qRn3wQRKTSKAXbjK9dUgFfNPRQS77MQD/

関連リンク

- elSOL 公式サイト：https://elsol.app/ja- elSOL Whitepaper v3（日本語版）：https://storage.elsol.app/elSOLWhitePaperJA.pdf- Sanctum Explore：https://app.sanctum.so/explore- ERPC：https://erpc.global/ja(https://app.sanctum.so/exploreERPC%EF%BC%9Ahttps://erpc.global/ja)- SLV：https://slv.dev/ja(https://app.sanctum.so/exploreERPC%EF%BC%9Ahttps://erpc.global/jaSLV%EF%BC%9Ahttps://slv.dev/ja)- Epics DAO：https://epics.dev/ja- Validators DAO Discord：https://discord.gg/C7ZQSrCkYR免責事項

本記事は投資助言を目的としたものではありません。ステーキング、LST、ネットワーク、スマートコントラクト、価格変動などには固有のリスクがあります。ご利用にあたってはご自身で十分に調査し、ご判断ください（NFA / DYOR）。