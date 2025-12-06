【名古屋グランパス】2025シーズンお礼のご挨拶・歴代最多「年間入場者数」「リーグ戦平均入場者数」更新のお知らせ

株式会社名古屋グランパスエイト

2025シーズンにおいて、名古屋グランパスのホームゲーム（明治安田Ｊ1リーグ19試合）年間入場者数が「613,003人」となり、クラブ史上初となる60万人突破となりました。また、リーグ戦の一試合あたりの平均入場者数は「32,263人」となり、こちらもクラブ史上初となる平均入場者数3万人を超えました。

なお、年間入場者数60万人および平均入場者数3万人達成はどちらもＪリーグ史上4クラブ目の達成となります。（※平均入場者数3万人超えはガンバ大阪も2025シーズンで達成）

今シーズン、どんな時でも変わらず繰り返し豊田スタジアムに足を運んでくださった皆さま、新たに名古屋グランパスの応援にご来場いただいた皆さま、遠方からお越しいただいたアウェイチームファン・サポーターの皆さま、そして日頃より名古屋グランパスの輪を広げてくださっているすべての皆さまに心より感謝申し上げます。

2025シーズンも多数のご来場、誠にありがとうございました。

代表取締役社長 清水 克洋

今シーズンも多くのグランパスファミリーの皆さまにスタジアムに足をお運びいただき、誠にありがとうございました。

一年間、我々を支え、多大なるご支援をいただいたパートナー企業の皆さま、まち全体で温かい雰囲気をもってクラブを盛り上げていただいたホームタウンの皆さま、そして常に我々の背中を押し、励まし、毎試合熱いご声援を送り続けていただいたファン・サポーターの皆さま、本当にありがとうございました。

チームがどんな状況にあってもスタジアムに足をお運びいただき、応援していただいた皆さまのおかげで、クラブ史上初めて年間入場者数が60万人を超え、一試合当たりの平均入場者数は3万人を超えました。毎試合本当に多くの皆さまにスタジアムで後押しいただいたことに心より感謝申し上げます。

60万人という多くのグランパスファミリーの皆さまが、シーズンを通して我々を力強く後押ししていただき、圧倒的なホームの雰囲気を創り上げていただきました。

しかし、ご来場いただいた皆さまに、たくさんの悔しい想いをさせてしまったことも事実です。私自身を含めクラブとして足りない部分を、あらためて見つめ直してまいりたいと思います。

来年は、2月に開幕する百年構想リーグ、そして8月に開幕する新たなシーズンの闘いが待っています。これからもグランパスファミリーの皆さまとともにクラブの新しい歴史を創ってまいりたいと思います。どうか引き続き名古屋グランパスへのご支援・ご声援をよろしくお願いいたします。

来シーズン、またスタジアムで皆さまとお会いできることを楽しみにしています。

一年間、ありがとうございました。

代表取締役社長 清水 克洋

□詳細はこちら

https://nagoya-grampus.jp/news/pressrelease/2025/12062025-936.php