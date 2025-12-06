Meitu最新調査発表：自然な“盛れ”写真の需要が前年比45％増、話題のカメラ機能が若者に大人気

MEITU CHINA LIMITED

AI加工や精度の高い補正機能で知られるMeituでは、近年 自然な仕上がりを実現する撮影機能 への需要が急増しています。

本リリースでは、Meituが実施したアンケート調査およびアプリ内利用データを基に、最新のユーザー動向と人気機能の背景をご紹介します。

■ 人気上昇中の撮影カメラ機能：自然モード

Meituではこれまで加工・AI機能が注目されてきましたが、近年は撮影機能の利用が大きく伸びています。

その中でも特に人気を集めているのが、カメラ機能の「自然モード」です。

もみ@momimomiaramoもみ@momimomiaramo「自然モード」の画面細かい変更が可能メイクもつけれるフィルターで簡単設定

自然光の柔らかい質感を再現し、肌もほどよく整えてくれるため、まるでiPhoneで撮影したような ナチュラルで盛りすぎない仕上がり が手軽に実現できます。

「自然モード」でも十分に自然な仕上がりになりますが、さらに細かく調整したい場合は、画像のように「顔パーツ調整」「メイク」「フィルター」「調色」など、ご自身に合った設定を行った状態で撮影できます。

なお、一度設定した内容は保存され、次回以降カメラ機能を使用する際にも自動で反映されます。

■ 使い方

自然モードの使い方は非常に簡単です。

Meituトップ → カメラ →「自然」を選択して撮影

また、同じく自然な色味で撮影できる「iPhoneモード」も人気の高い機能です。

※「自然モード」の左2個隣に「iPhoneモード」があります。

なお「自然モード」以外にも便利な機能が沢山あり、お試しいただきたい機能の一つです。

※「自然モード」の右2個隣に「すべて」があり、開いていただけると画像のような画面になります。

他機能も盛りだくさん！■ アンケート調査について

撮影機能がなぜ伸びているのかを確認するため、Meituでは2025年11月、加工アプリ・撮影アプリの利用者を対象にアンケート調査を実施しました。

その結果、もっとも利用されているのは「カメラ機能（撮影時補正）」であることが明らかになりました。

Meituアンケート結果

撮影後に加工するのではなく、撮影しながら自然に補正される手軽さが特に日本のユーザーに支持されている傾向が見られます。

■ 撮影機能の利用が45％増加

従来は「Meitu＝加工が強い」というイメージが中心でした。

しかし、近年は 自然で盛れる撮影 へのニーズが急速に高まっています。

さらに、Meitu社内データによると、2024年～2025年の1年間で撮影機能（カメラ機能）の利用者が約45％増加したことが分かりました。

このことから、加工アプリの利用目的が

「加工して盛る」から「撮る段階で自然に盛る」へとシフトしていることが分かります。

■ まとめ

自然に盛れる撮影 を求めるユーザーが年々増加する中、Meituでは自然な仕上がりと手軽な補正を両立した撮影体験を提供しています。

これから訪れるホリデーシーズン、大切な思い出を残す際には、Meituの撮影機能をぜひご活用ください。

■ 最後にSNSでの反応

SNS上でもMeituの自然撮影機能を使用した投稿が増加しており、投稿数や「いいね」の伸びからも、自然に盛れる写真への関心が高まっていることがうかがえます。

特にXやInstagramでは、自然光の質感を活かした写真や、加工感を抑えたナチュラルな仕上がりを投稿するユーザーが増えるなど、自然志向のトレンドが広がっています。

投稿リンク：

https://x.com/momimomiaramo/status/1995447702822215786