【ネイティブキャンプ留学】語学学校「B&D ENGLISH SCHOOL」年末年始プロモを実施

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役: 谷川国洋）は、海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、フィリピン・ドゥマゲッティの人気校「B&D ENGLISH SCHOOL」にて、年末年始プロモを実施いたします。

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2025_12_06

年末年始プロモについて

【対象者】

2025年12月28日～2026年1月3日の前後の週に、1週間以上のご予約がある方

【内容】

2025年12月28日～2026年1月3日は休校期間となりますが、対象期間中のご滞在を無料で利用できます。

さらに、12月28日限定で希望者に無料レッスンをご提供いたします。

※滞在は素泊まりのみのご提供となります。

例）

* 12月21日から1週間のご予約 → 1月3日まで無料で滞在可能

* 12月21日から3週間のご予約 → 通常3週間＋無料滞在1週間＝合計4週間（1月17日まで滞在可能）

B&D ENGLISH SCHOOLの特徴

1. 遊びも勉強も全力で！マンツーマンでしっかり学べる環境

B&D English Schoolでは、遊びながら英語を学べる充実のマンツーマンレッスンを提供しています。1日最大8時間のレッスンで、短期間でも効果を実感できるカリキュラムを提供。自由時間には学んだ英語をすぐに実践でき、遊学スタイルで自然に英語力が身につきます。勉強もリラックスも全力で楽しめる学校です。

2. 質の高い講師による、遊学を活かしたマンツーマンレッスン

B&D English Schoolの講師陣は全員、教育の専門家として認められた資格保持者や優秀な大学卒業生です。生徒一人ひとりのレベルやニーズに合わせたきめ細かい指導で、効率的に英語力を伸ばします。レッスン後は、遊びの中で実際に英語を使いながら、楽しみながらスキルを伸ばすことができる環境です。

3. 学んだ英語をすぐに実践！遊びながらアウトプット

B&D English Schoolは、英語をインプットした後にすぐにアウトプットできる環境が整っています。自由時間には街に出て、習った英語を使いながら友達や先生とコミュニケーションを取ることで、自然と実践力が身につきます。遊びと学びが融合した環境で、楽しみながら英語力を伸ばしましょう。

B&D ENGLISH SCHOOLの紹介

学校紹介ページ :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/46

ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが必要な情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧で明確な情報提供を心がけています。B&D ENGLISH SCHOOLの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。

１．画像・動画

２．学校紹介

３．コース・料金紹介

４．滞在先情報

今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

