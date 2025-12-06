『PUBG MOBILE』×アニメ『怪獣８号』コラボが開催！

KRAFTON JAPAN株式会社

KRAFTON JAPAN株式会社(代表取締役 イ・カンソク)は、『PUBG MOBILE』において、アニメ『怪獣８号』コラボが2025年12月6日(土)より開始したことをお知らせします。

■コラボ開催期間

2025年12月6日(土)から2026年1月4日(日)8:59まで

ゲーム内に日比野カフカ、市川レノ、四ノ宮キコル、亜白ミナ、保科宗四郎スキンのほかキャラクターのボイスカード、怪獣８号、怪獣９号、怪獣１０号スキンなど様々なコラボアイテムが登場しています。

ぜひ本コラボでPUBG MOBILEを楽しんでください。



■アニメ『怪獣８号』コラボボイスカード(一部セリフを抜粋)

「絶対諦めねぇぞ…最後まで立って…ドン勝してやる！！」(日比野カフカ／怪獣８号)

「私が圧倒的なパワーで、正面からぶち抜いてあげる！」(四ノ宮キコル)

「俺は強くなりたい…そのために、今日も頑張るだけです」(市川レノ)

「現着。チームメンバーとともに、戦闘を開始する」(亜白ミナ)

「しゃあない、車探すか。あー、君らは先行っときや」(保科宗四郎)

プレイするときに使って、楽しく遊んでみてください

本コラボアイテムはゲーム内のショップでクレート(ガチャ)、SPIN(ガチャ)を引くことによって、一定の確率で獲得することができます。

また、本コラボのクレート(ガチャ)、SPIN(ガチャ)を引くことによって入手できる交換コインを使用して本コラボアイテムと交換することができます。

■本コラボアイテム一覧

日比野カフカ／怪獣８号※ボイスカード

市川レノ※ボイスカード

四ノ宮キコル※ボイスカード

亜白ミナ※ボイスカード

保科宗四郎※ボイスカード

怪獣８号セット

怪獣９号セット

怪獣１０号セット

日比野カフカセット

市川レノセット

四ノ宮キコルセット

亜白ミナセット

保科宗四郎セット

伐虎セット

MG3(亜白ミナ Lv.1)

マチェット(四ノ宮キコル)

フライパン(日本防衛隊)

火炎瓶(怪獣８号)

怪獣８号バッグ

ヘルメット(怪獣８号)

ホバーボード(プレオンダクティル)

パラシュート(怪獣８号)

バイク(怪獣９号)

バギー(怪獣１０号)

怪獣化※エモート

狼狽※エモート

チャーム(謎の幼獣)

チャーム(怪獣８号)

プライベートスペースギフト(日比野カフカ)

プライベートスペースギフト(四ノ宮キコル)

スプレー(怪獣８号)

スプレー(アニメ『怪獣８号』ロゴ)

怪獣８号アイコン

怪獣８号フレーム

■コラボ記念ゲーム内イベント開催中

ゲーム内では、コラボを記念してログインするだけでコラボアイテムが手に入るログインイベントを開催中です。

ぜひゲームにログインして報酬を手に入れてください。

■ アニメ『怪獣８号』作品概要

2020年より『少年ジャンプ＋』（集英社）にて連載された松本直也氏による人気漫画を原作としたアニメ『怪獣８号』は、日常的に怪獣が人々を脅かす世界で市民を守るため怪獣を討伐する「日本防衛隊」と、襲い来る怪獣との大迫力のバトルを描いています。原作コミックスは国内累計発行部数1,900万部を突破し、『少年ジャンプ＋』での累計閲覧数は7億超えを記録（2025年9月現在）。

2024年4月～6月に放送されたアニメ第1期は、主要な動画配信サービスにおいて国内デイリーランキングで1位を獲得するなど高い人気を誇っています。2025年3月28日から第1期総集編／同時上映「保科の休日」が劇場公開され盛り上がりを見せていた本作は、2025年7月～9月にはアニメ第2期が放送され、引き続き世界中から反響を集めています。

・アニメ公式サイト：https://kaiju-no8.net/

・アニメ公式X：https://twitter.com/KaijuNo8_O

(C)防衛隊第３部隊 (C)松本直也／集英社



■『PUBG MOBILE』ゲーム概要

『PUBG MOBILE』は最大100人のプレイヤーが、マップ内にある装備などを駆使して"最後の1人"になるまで生き抜くバトルロイヤルゲームです。プレイヤーは段々狭くなる安全地帯内で、ランダムに配置されている武器や車両、装備アイテムを駆使して生存競争に臨みます。

最後の1人まで生き残ったプレイヤーの画面には「勝った!勝った!夕飯はドン勝だ!!」というメッセージが表示されるため、プレイヤーは「ドン勝」を目指して戦います。

日本では2018年5月16日(水)にサービスを開始し、全世界10億ダウンロードを突破いたしました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/82433/table/355_1_036bb24e2ed03fb90c78fd52f139fb99.jpg?v=202512060427 ]