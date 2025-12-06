【佐賀玉屋】年末特別企画「懐かしの人気漫画版画・セル画展」12月10日（水）より開催

　佐賀玉屋（本社：佐賀県佐賀市中の小路２－５、代表取締役社長 山越 悠登）は2025年12月10日（水）～12月15日（月）の6日間、南館7階催場にて、年末特別企画「懐かしの人気漫画版画・セル画展」を開催いたします。



　本展は、日本を代表する漫画家による人気作品の版画や、アニメの貴重なセル画を約65点、一堂に展示・販売いたします。漫画の神様手塚治虫の版画を中心に、『あしたのジョー』(原作:高森朝雄、漫画:ちばてつや)、『巨人の星』(原作:梶原一騎、漫画:川崎のぼる)、　『サイボーグ009』(石ノ森章太郎)、さらにテレビアニメ『鉄人28号』など、世代を超えて愛される名作が勢揃いします。　


　さらにセル画コーナーでは、『宇宙戦艦ヤマト』『ルパン三世』『サザエさん』など、今なお多くの人々に親しまれる人気作品のセル画を出品いたします。


　時代を越えて心に勇気と感動を与え続ける名作の数々を、ぜひこの機会にお楽しみください。



主な出品作家（ピックアップ）


(C)TEZUKA PRODUCTIONS
キャラクター集合

（サイズ：53×41cm ）


165,000円






幼い仲間たち

（サイズ：53×40cm）


220,000円





(C)高森朝雄・ちばてつや／講談社



(C)梶原一騎・川崎のぼる／講談社
一球入魂

（サイズ：42×29cm）


132,000円






エイケンクラシカル・鉄人28号２.

（サイズ：41×30cm）


49,500円





(C)光プロダクション・エイケン



(C)TEZUKA PRODUCTIONS
アトム(星空)

（サイズ：42×42cm）


132,000円







神の手

（サイズ41×37cm）


165,000円






(C)TEZUKA PRODUCTIONS


※表示価格は「消費税込み」の価格となっております。



年末特別企画「懐かしの人気漫画版画・セル画展」開催概要

○開催日時：2025年12月10日（水）～12月15日（月）


※最終日は午後5時閉場



○開催場所：南館7階催場


入場無料



○店舗住所：〒840-8580 佐賀県佐賀市中の小路 2番5号


○電話番号：0952-24-1151