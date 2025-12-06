IS:SUE出演！！ 『FM OSAKA RADIO TRAVEL vol.1 supported by tabiwa トラベル』 石川県・金沢21世紀美術館 シアター21にて開催しました！

株式会社エフエム大阪

FM大阪開局55周年となる今年、イベントや番組でコラボしている「tabiwaトラベル」とタッグを組み、“ラジオ×旅”をコンセプトとした公開収録イベント

「FM OSAKA RADIO TRAVEL vol.1 supported by tabiwaトラベル」を開催しました。

記念すべき初回ゲストにIS:SUEを迎え、石川県・金沢21世紀美術館 シアター21にて公開収録を実施しました。

MCの下埜正太の呼びかけでIS:SUEのNANO、RINO、YUUKIが登場すると、会場からは温かい歓声が。観客との距離の近さに「想像以上に距離が近くてドキドキします」と緊張するメンバーもいる一方、 RINO は「REBORN（IS:SUEのファンネーム）のみんなってアットホームな雰囲気があるので、緊張するっていうより“みんなだ～” って感じでリラックスできる」と笑いを誘いました。

『旅』をテーマとする本イベントでは、3 人の「最近の旅行事情」や「移動中の必需品」など、普段あまり語られないプライベートに踏み込んだトークを展開。

「移動中の過ごし方は？」という質問に対し、YUUKIは「目的地の駅弁を検索すること」と回答し、「今日も石川県の駅弁を調べてきて、そのお弁当が楽屋に置いてあったのに気づかず、違うお弁当を食べてしまった」という天然エピソードで会場を沸かせました。

続いて、REBORNがおすすめする“IS:SUEに行ってほしい石川県のスポット”を紹介するコーナーも実施。ご当地グルメから体験イベントまで幅広い情報に、メンバーは興味津々の様子でした。

さらに、金沢駅で購入できる石川スイーツを3人が食レポし、REBORNへ魅力を伝える「IS:SUE 食レポチャレンジ」も実施。慣れない食レポに一生懸命挑む NANO、言語表現が巧みな YUUKI、そして独特の感性で会場の笑いを誘う RINO… 三者 三様のレポートに、会場は大盛り上がりとなりました。

もう一つのチャレンジ企画「IS:SUE お絵描きチャレンジ」では、新曲「Super Luna」が流れる3分間で、“2026 年に挑戦した いこと・目標”を絵で表現。

トップバッターのYUUKIの絵には歓声が起きるも、解説を聞くと予想外の内容に会場が困惑。

絵の実力者・RINOの作品はメンバーから「展示しようよ！」と声が上がるほどの出来栄え。

最後のNANOは、新曲にノリすぎた結果、時間が足りず、メンバーRINの髪の毛が描けないという事態に…。 RIN の髪色を会場全体で決める展開となり、終始メンバー愛にあふれる時間となりました。

3人が語った“2026年の目標”の詳細は、ぜひ放送でお楽しみください。

終盤には、観客とリスナーへ向けたメッセージも。

RINOは「アットホームで楽しくて、食レポをもっと頑張ろうと思えたイベントでした」と笑顔で語り、YUUKIは「小旅行をしているみた いでワクワクした1日でした。大好きなREBORNと目を合わせながらたっぷり話せて幸せでした」とコメント。 NANOも「石川県とIS:SUEの魅力がたくさん伝わっていたら嬉しいです。またお会いしましょう！」とファンへ感謝を伝えました。

この模様の一部は、12月7日(日) 19:00～

「FM OSAKA RADIO TRAVEL vol.1 supported by tabiwa トラベル」にてオンエア予定です。

IS:SUE と石川県の魅力が詰まった55分、ぜひお聞き逃しなく。

【公開収録 概要】

タイトル：『FM OSAKA RADIO TRAVEL vol.1 supported by tabiwaトラベル』

日時：2025年11月28日(金) 開場17:30/開演18:00

会場：石川県・金沢21世紀美術館 シアター21

出演：NANO、RINO、YUUKI (IS:SUE) MC：下埜正太（FM大阪「LOVE FLAP」DJ）

【特別番組 概要】

タイトル：『FM OSAKA RADIO TRAVEL vol.1 supported by tabiwaトラベル』

放送日時：2025年12月7日(日) 19:00～19:55

出演：NANO、RINO、YUUKI (IS:SUE)

DJ：下埜正太（FM大阪「LOVE FLAP」DJ）

radiko URL：https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20251207190000(https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20251207190000)

(放送日の1週間前から有効なリンクです)