【第1弾発表】CHROMA WAVE - HIPHOP ARENA、2026年1/31(土)・2/1(日) ララアリーナ東京ベイで開催決定!
色で混ざる、言葉でつながる。東京ベイからアジアへ--“CHROMA WAVE”が放つ、最旬ヒップホップの横断体験
株式会社KOLLECTION（所在地：大阪府東大阪市、代表：金 賢秀）は、日韓ヒップホップの対話と共振をテーマにした2デイズフェス「CHROMA WAVE 」を、2026年1月31日(土)・2月1日(日) に ララアリーナ 東京ベイで開催します。第1弾として韓国から Loco / BIG Naughty / pH-1 / meenoi の出演を発表。日本勢の発表は順次行います。全席指定のうえ、アリーナ立見エリアでも観覧可能。視覚・音響・演出を“色の波（CHROMA）”で束ねる、アリーナ規模の没入型ヒップホップ体験をお届けします。
ABOUT “CHROMA WAVE”
ヒップホップは、言葉と現場のカルチャー。
色＝CHROMA をキービジュアルに、国や言語の違いを越えて “同じビートで合流する瞬間” をつくります。単なるフェスではなく、アーティストと観客が双方向に交わるステージ構成・演出・動線設計で、東京ベイから世界へ発信します。
「Every Bar, Every Beat. ひとつの小節が会場じゅうの心拍に同期する--それがCHROMA WAVEです。」
出演（第1弾）
DAY 1（1/31 Sat）：Loco, meenoi and more（後日発表）
Loco
meenoi
DAY 2（2/1 Sun）：pH-1, BIG Naughty and more（後日発表）
pH-1
BIG Naughty
※追加アーティストは順次発表。出演日・演目は予告なく変更となる場合があります。
公演概要
公演名：CHROMA WAVE
会場：ララアリーナ 東京ベイ（LaLa arena TOKYO-BAY）
日程：2026年1月31日(土) / 2月1日(日)
開場 / 開演：
1/31(土) 15:00開場 / 16:00開演
2/1(日) 14:00開場 / 15:00開演
主催：株式会社KOLLECTION
企画：株式会社Linq
制作協力：exline 運営：SOGO TOKYO
チケット情報（全席指定）
VIP指定席：\26,000
SS指定席：\18,000
S指定席：\14,000
A指定席：\9,000
◼︎アリーナ立見エリアを設置予定（詳細は後日発表）
※未成年者の入場可否、年齢確認、再入場可否、撮影・録音ルール等は公式サイトでご案内します。
※営利目的の転売禁止 / 公式リセール（予定）がない場合の個人間売買は無効となる場合があります。
スポンサー / パートナー募集
本公演では、カラー・ビューティ・ストリート・ドリンク・モビリティ・決済各領域でのパートナーを募集しています。会場内外の多面的な掲出メニューをご用意。
お問い合わせ：sponsor@chromawave.jp
公式情報
公式サイト
https://chromawave.jp
公式 X
https://x.com/chroma_wave_jp
公式 Instagram
https://www.instagram.com/chromawave_official
公式 TikTok
https://www.tiktok.com/@chroma_wave_official
ハッシュタグ：#CHROMAWAVE #JPxKR #HIPHOP
会社概要
株式会社KOLLECTION
アジアのポップカルチャーを「体験」でつなぐことをミッションに、音楽・エンタメ領域の企画制作、アーティストキャスティング、イベント運営、ブランド／スポンサーシップ事業を展開。これまで俳優・アイドルのファンミーティングやコスメ系イベントなども手がけ、来場者の体験価値に徹底的にこだわったプロデュースを強みとしています。
所在地：大阪府東大阪市森河内西1丁目4番9号
代表者：金 賢秀
コーポレート：https://kollection.co.jp/
本件に関するお問い合わせ
KOLLECTION PR事務局
TEL：050-1725-9165 / Mail：contact@chromawave.jp
取材申請はメールでご連絡ください。
公演に関するお問い合わせ先
SOGO TOKYO
03-3405-9999月-土 12:00～13:00 ／ 16:00～19:00※日曜・祝日を除く