クリスマスマーケットで賑わう「神戸布引ハーブ園」のレストランやカフェラウンジで「心も体も温まるフェア」を開催中！スイーツを中心とした期間限定メニューが登場。”ほっこり、ゆったり”楽しいひと時を・・・。

神戸リゾートサービス株式会社

心も体も温まるフェアイメージ


心も体も温まるフェアイメージ

標高400mの山上に位置し、港町神戸の街並みが一望できるリゾート施設「神戸布引ハーブ園／ロープウェイ」（運営：神戸リゾートサービス株式会社）は、2026年1月23日（金）まで「心も体も温まるフェア」を開催しています。色鮮やかなハーブガーデンをイメージした料理で優雅なをランチを楽しむレストラン「ザ・ハーブダイニング」やあたたかなグラスハウス（温室）に隣接し、港町神戸の景色を一望するカフェラウンジ、テラス「ザ・ヴェランダ神戸」で期間限定のスイーツやドリンクなどが登場。心も体も温まるひとときをお過ごしください。



神戸クリスマスマーケットで賑わう心温まる空間

https://www.instagram.com/kobe_nunobiki_herb_gardens/

「心も体も温まるフェア」


期間：2025年12月1日（月）～2026年1月23日（金）


場所：展望レストハウス2F「ザ・ハーブダイニング」


　　　グラスハウス1.2F「ザ・ヴェランダ神戸」テラス、カフェラウンジ


https://www.kobeherb.com/topics/45098

「ザ・ヴェランダ神戸」のラグジュアリーな空間で～エレガントに、心潤す～

古き良き神戸の洋館のイメージとモダンなカフェを融合した、クラシックでラグジュアリーな空間。煌く海と豊かな自然を望める2Fカフェラウンジ。開放感溢れる1Fテラス席。異なるロケーションで季節のフルーツをふんだんに使用したスイーツやドリンクをお楽しみください。


https://www.kobeherb.com/tips/veranda/

「ザ・ヴェランダ神戸」イメージ


フォトスポットとしても人気「ザ・ヴェランダ神戸」のクリスマスディスプレイ（12/25（木）まで）

「ザ・ヴェランダ神戸」2Fカフェラウンジ

場所：グラスハウス2F
営業時間：10:30～16:30（L.O.16:00）



メニュー


「ザ・ヴェランダ神戸」2Fカフェラウンジ

メニュー

・季節のクリエーション　\1,830


・フルーツサンド（国産苺） \2,040


・ケーキ各種（7種） \850～\1,050


・果実のブレンドハーブティー（国産苺のブレンド） \1,230


・スパイスのブレンドハーブティー \1,230


・グリューワイン \1,020



「季節のクリエーション」


旬のフルーツなどを使い、冬を表現した一⽫。ガトーショコラをメインに国産苺、チョコレートマカロン、苺ブラウニーベリーソース、ブルーベリー、フランボワーズ、泡ソース、ベリーパウダー、ローズ、ミント、カールチョコレートなどを使用



季節のクリエーションイメージ

「苺サンド」
国産苺と甘さ控えめなクリームのマリアージュ



苺サンドイメージ

「ケーキ各種」


色鮮やかな7種のケーキをご用意しました


温かいバウムクーヘン（\1,050）、温かいバスクチーズケーキ（\1,050）、苺のフルーツショートケーキ（\1,050）、イタリアンプリンアラモード（\1,050）、栗のモンブラン（\1,050）、あんぽ柿のミルフィーユ（\950）、ヴェリーヌ（\850）



ケーキイメージ


果実のブレンドハーブティー、スパイスのブレンドハーブティー

・「果実のブレンドハーブティー」
国産苺が入ったフルーティーなティー


・「スパイスのブレンドハーブティー」
オリジナルブランド「KOBE HERB GARDENS Originals」のハーブティー（レモングラスと、レモンバーベナ、ジンジャー）に生姜、柚子皮をブレンド






国産苺入りスパークリングワイン ロゼ、グリューワイン

・国産苺入りスパークリングワイン ロゼ


・グリューワイン


ドイツのワイン醸造所（プファルツ地域）がつくる甘さとスパイスのバランスが絶妙なグリューワイン





「ザ・ヴェランダ神戸」1Fテラス

場所：グラスハウス1F


営業時間：10:30～16:30


※12/25（木）までのクリスマスシーズン期間中の金曜・土曜・日曜、12/15（月）～12/25（木）は20:00まで（16:30からはナイターメニューとなります）



神戸の街並みを一望！開放感溢れる絶景空間です


あたたかな温室に隣接する「ザ・ヴェランダ神戸」

「季節のスペシャルサヴァラン」


「ザ・ヴェランダ神戸」の人気スイーツ「サヴァラン」。定番のベリー、シトラスに加え、期間限定でスペシャルメニューをご用意。ブリオッシュ生地をシロップに漬け込んだサヴァランと生クリーム、カスタードクリームと旬のフルーツやジュレでパフェ風に仕立てたオリジナルのスイーツです。



季節のスペシャルサヴァラン（洋梨）イメージ

メニュー

・季節のスペシャルサヴァラン　\1,400（洋梨）※1月上旬より国産苺に変更


・ガーデンソフトクリーム　 \550　（苺ミント）ブーケをイメージしたソフトクリームに ミックスベリーのソースとマカロン（バニラチェリー）を添えています。


・グリューワイン　\850（ドイツの醸造所の特製グリューワイン）




ガーデンソフトクリーム（苺ミント）

特製グリューワイン※ご提供は紙カップとなります


体の芯からあたためてくれる「グリューワイン」。クリスマスシーズンナイター営業時（金曜・土要・日曜、12/12（金）～12/25（木））には、夜景を見ながら・・・。

クリスマスシーズンは、煌めく夜景と輝くイルミネーション空間で特別なひとときをお過ごしください


※ナイター営業は1Fテラスのみとなります


https://www.kobeherb.com/tips/kobechristmasmarket/index.html#gourmet

The Veranda Liveイメージ
毎週水曜日開催のクラシック生演奏「The Veranda Live　～エレガントに心潤す～」

時間： 13:00、14:00、15:00（各回約20分）
場所： ザ・ヴェランダ神戸　2Fカフェラウンジ
内容： ヴァイオリン、フルート など


※12/24（水）の開催はございません





https://www.kobeherb.com/tips-veranda/the-veranda-live/

レストラン「ザ・ハーブダイニング」で～心躍る、至福のひととき～

標高約400ｍ、小高い山の上に佇むレストラン。ドイツの古城ヴァルトブルク城をモチーフにした古城の空間の中、店内からは「神戸クリスマスマーケット」の可愛いディスプレイが目に映ります。


ランチメニューをご注文いただいたお客様に「心も体も温まる」メニューをご用意しました。

場所：展望レストハウス2F
時間：11:00～15:00（L.O.14:00）


https://www.kobeherb.com/tips/restaurant/

レストラン「ザ・ハーブダイニング」


前菜スタンド～ガーデンからのおもてなし～

「前菜スタンド～ガーデンからのおもてなし～」


⾊鮮やかな「Herb Garden」をイメージした前菜を3段の専用スタンドに並べ、お席までお持ちいたします。メイン料理（肉料理、⿂料理、パスタ）は、9種からお好きな一⽫をお選びいただけます


※レストランは、ランチご利用のお客様に限らせていただきます





「朝摘みのエディブルフラワー」


ハーブガーデンをイメージした前菜スタンド、メイン料理には、レストランに隣接するテラスで収穫した色鮮やかでフレッシュなエディブルフラワー（食用花）やハーブをふんだんに使用しています





朝摘みのエディブルフラワーイメージ


アンガス牛のロースト ポルチーニのクリームソース（プラス500円のスペシャルメニュー）

メニュー

・アンガス牛のロースト　ポルチーニのクリームソース　\3,190（プラス\500）


・フォンダンショコラ　ピスタチオのアイスクリームを添えて　\1,100


・ブラッドオレンジミモザ　\1,000


・柚子とローズマリーのホットレモネード　※ノンアルコール　\700




フォンダンショコラ　ピスタチオのアイスクリームを添えて


柚子とローズマリーのホットレモネード、ブラッドオレンジミモザ

■■神戸布引ハーブ園／ロープウェイについて ■■

新幹線・神戸市営地下鉄「新神戸駅」より徒歩約5分。神戸市街地や神戸北野異人館からすぐのアクセスの良いリゾート施設です。ロープウェイで神戸・京阪神の街並みを眼下に眺めながら、約10分間の空中散歩をお楽しみいただくと、四季折々約200種75,000株のハーブや花々がお迎えします。レストランやカフェ、テラスで食事やスイーツを。ピクニックを楽しんだりハンモックでのんびりくつろいだりと、1日を優雅にお過ごしいただけます

所在地：兵庫県神戸市中央区北野町1-4-3
お問い合わせ：TEL:078-271-1160
URL：https://www.kobeherb.com/





心温まる風景が広がる冬の神戸布引ハーブ園